広島のドイツパン専門店Mehlから「沖縄黒糖のブッターシュタンゲン」登場。奥深い甘みの黒糖クリームを挟んだブレッツエルです。

グルメ・生鮮食品のECサイトを展開する株式会社 食文化(東京都港区東麻布、代表取締役：萩原章史)は2026年１月、広島のドイツパン・菓子専門店 Mehl メールによる「沖縄黒糖のブッターシュタンゲン」を、運営するサイト「うまいもんドットコム」にて発売しました。沖縄県 粟国島(あぐにじま)産の純黒糖の美味しさを、多くの方に知ってもらうため立ち上げた「黒糖プロジェクト」の第２弾として企画したものです。

Mehl「沖縄黒糖のブッターシュタンゲン」とは

詳細を見る :https://www.umai-mon.com/user/collection/530

メールのブッターシュタンゲンは、ドイツで親しまれるブレッツェル生地を細長く成形しクリームを挟んだ焼き菓子です。沖縄黒糖のブッターシュタンゲンには、黒糖クリームを挟みました。

生地にはほどよい塩味と香ばしさがあり、黒糖は一度キャラメル状に煮詰めて香りとコクを凝縮。さらに黒糖をまとわせたアーモンドスライスをトッピングすることで、食感と風味のアクセントを添えています。ひと口目から沖縄黒糖ならではのやさしい甘さが広がる、奥行きのある味わいです。

使うのは、沖縄県・粟国島産の純黒糖です

本品に使用しているのは、沖縄県・粟国島産の純黒糖。サトウキビの搾り汁のみを煮詰めてつくられるこの純黒糖は、ミネラルを豊富に含みながら、えぐみや苦味が少ない滑らかな甘みが特長です。

黒糖の自然な旨みとバランスのよい味わいは、焼き菓子との相性も高く、素材としての可能性を最大限に引き出します。

ドイツパン・菓子の専門店 Mehl メール

Mehl メールは、広島市佐伯区にあるドイツパン・菓子の専門店です。店名はドイツ語で「小麦粉」を意味します。

ブレッツェルやサワー種パンをはじめとする本場の製法を大切にしつつ、素材の風味を活かした商品づくりを行っています。沖縄黒糖の魅力を引き出す今回のブッターシュタンゲンは、製造責任者の岡田茂樹さんの協力のもと実現しました。

沖縄県粟国島産の純黒糖の魅力をスイーツで表現する黒糖プロジェクト

「黒糖プロジェクト」は、沖縄県粟国島産の純黒糖を広く知っていただくために、菓子のジャンルを横断して素材の魅力を表現する取り組みです。第１弾ではフランス菓子の視点で黒糖の甘みを伝える品を展開し、この度の第２弾ではドイツ菓子の技法で黒糖の奥深い味わいを表現しました。今後も、多彩な黒糖スイーツを通じて、沖縄黒糖の価値を伝えてまいります。

2001年 インターネットやパソコンが使えない生産者を支援するためのネット販売システムを構築し、産直グルメEC「うまいもんドットコム」を開業。2004年 東京中央卸売市場(築地青果市場)と提携し市場直結EC「築地市場ドットコム(旧 豊洲市場ドットコム(現」を開始。お問い合わせはこちらから https://www.shokubunka.co.jp/contact/