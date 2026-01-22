鳥取県が「馬取県(まっとりけん)」に、ガンバレルーヤが「ガンバレ“ウーマ”」に改名！「馬取県で馬(待)っとるけん」発表会

鳥取県

鳥取県は、１月６日の大きな地震にによる風評を跳ね返すため、「鳥」と「馬」の字が似ていて、馬とのつながりが深いことから「馬取県（まっとりけん）」に改名しました。

また、馬取県には巨大な馬にも見える鳥取砂丘の「馬の背」、御神馬が祀られている馬の頂「大山」、石製の馬の埴輪として全国で唯一国の重要文化財に指定されている「石馬」といった馬の名所や、馬（ウマ）いもの、馬（ま）んがスポットなどがたくさんあり、鳥取県に安心してどんどんお越しいただきたいという思いを込め、今年１年、「馬取県で馬（待）っとるけん！」とのメッセージを全国に発信していきます。

1月21日(水)、とっとり・おかやま新橋館ではこれまでも数々の鳥取県のPRに協力いただいているガンバレルーヤのお二人がご登壇のもと、「馬取県で馬（待）っとるけん」発表会を実施しました。

当日は、平井伸治鳥取県知事よりガンバレルーヤのお二人を「馬取県応援団長ガンバレウーマ」に任命。さらに、馬取県イチオシの午年開運スポットである天神垣神社で「石馬大明神」として収蔵されている「石馬」のレプリカがお披露目され、「ガンバレウーマ」のおふたりも絵馬に願い事を書き奉納しました。このとき、まひるさんが、よしこさんの願い事にクレームを付け、ふたりのケンカに発展。よしこさんが腰を負傷するも、腰の神様とも言われている「石馬大明神」にお祈りすると、一瞬で腰の痛みが解決するシーンも披露されました。

とっとり・おかやま新橋館では、2026年1 月 22日（木）より、午年にちなんだ参加型抽選会や特別なレストランメニューが登場する「馬取県・午年特別キャンペーン」を開催します。この「石馬」は今回のキャンペーンの見どころにもなっており、ご来館の皆様にも期間限定で公開されます。ぜひこの機会にアンテナショップへお越しください。

■2026年馬取県特設サイトはこちら→https://www.pref.tottori.lg.jp/326339.htm

年女・午年のよしこさんと酉年のまひるさんが「馬取県応援団長ガンバレウーマ」に！

それぞれ馬と鳥の被り物を被ってガンバレルーヤのお二人が登場。午年であるよしこさんは馬に、酉年のまひるさんは鳥に扮し、「馬取県」にぴったりの装いでお越しいただきました。そんなお二人を平井県知事より「馬取県応援団長ガンバレウーマ」に任命。よしこさんはシャレの聞いた大使名に「嬉しい！前回は“蟹バレルーヤ”だったが、色々な名前がもらえて嬉しい。」語りました。まひるさんは「馬取県は、うまい馬（場）所・楽しい馬（場）所なので、ひひ～んと笑ってほしい。」と語りました。

続いて、この度期間限定でとっとり・おかやま館に出張する「天神垣神社」の「石馬」に二人が願い事を絵馬に書いて奉納することに。まひるさんは「馬取県の経済が馬くまわりますように。」と故郷鳥取に思いを込めた願い事を書きました。一方のよしこさんは、「白馬の王子様が大量の松葉ガニを持ってあらわれますように。」と欲張った願い事を絵馬に記しました。それに対してまひるさんが「よっちゃん、個人的すぎるよ！」とツッコみ、よしこさんが「クソガ！」と言い返し、取っ組み合いになった勢いで転び、腰を痛めてしまうことに・・・・。

そこですかさず平井県知事が「よしこさん、実はこの石馬大明神には、腰痛が治るという言い伝えがあるんです。」と助言。知事の言葉にならって、よしこさんが「石馬大明神様、腰をなおしてください！」とお祈りすると、なんとスッと立ち上がれるほどに完治！石馬大明神のパワーを実感したふたりでした。

最後に平井県知事は「馬取県でダービー（旅）に出てください。」とコメント。ダジャレたっぷりの知事にガンバレウーマのふたりも「馬い！（上手い）」と反応。また、まひるさんは「鳥取県は地元であるが、行ったことがない場所もあるため、今後いろんな場所に行ってみたい！」とコメントしました。

「馬取県・午年特別キャンペーン」概要

1月22日（木）～ 2月4日（水）の2週間、「とっとり・おかやま新橋館」の1階店舗や、2階のレストラン「ももてなし家」で午年にちなんだ特別企画を展開いたします。ぜひこの機会にアンテナショップへお越しください。

■TOPIC１. 午年必見パワースポット新橋上陸！「出張天神垣神社 石馬」

馬取県の一押しスポット天神垣神社の「石馬」は、鳥取県で出土した石製の埴輪です。素焼きが一般的な埴輪のなかで石製の馬の埴輪は国内で３例しか発見されていない貴重なものです。天神垣神社の「石馬」は３つの唯一の特徴があり、１.本州から出土している、２.頭部も含むほぼ完全な形で発見されている、３.国の重要文化財に指定されている唯一の「石馬」になります。そんな貴重な石馬を完全に再現したレプリカが期間限定で新橋でお目見えします。ぜひ午年の今年ならではの縁起物を見にお越しください。

■TOPIC２. 今年も大馬（ば）ん振る舞い！馬取県開運カプセルトイ

1月22日（木）から2月4日（水）の２週間、2,000円以上お買い物を対象に、石馬特製絵馬の奉納、豪華景品の当たる開運カプセルトイが体験できるキャンペーンを実施します。

（各日先着30名様）カプセルのなかにはおみくじが入っており、大大吉に当選された方には、石馬見学もできる鳥取開運旅行券をプレゼントいたします。こちらは1日1本限定、3万円相当の特別な景品となっています。そのほかにも、鳥取ならではの食や特産品など、豪華な開運景品をご用意しております。

▼景品一覧

大大吉：鳥取開運旅行券（石馬見学付き）（１本／日、３万円相当）

大吉 ：ビストロカフェももてなし家「松葉がにをまるごと使ったウマ過ぎ鍋」食事券（１本／日、８千円相当）

吉 ：酒米の暴れ馬「強力」（３本／日、４千円相当）

中吉 ：鳥取のウマい米「星空舞」２kg（５本／日、２千円相当）

小吉 とっとり・おかやま新橋館のウマいソフトクリーム（20本／日、５００円分）

※カプセルトイ内のくじには、県内の午年関連スポットなどの情報を記載

■TOPIC３. ももてなし家にて「午年限定馬（ウマ）すぎる馬取県フェア」開催！

2Fレストラン「ももてなし家」では、鳥取の冬の味覚である「松葉がにをまるごと使った「ウマ過ぎ鍋」や、「ウマい！馬取県カレー」などウマにあやかった特別メニューをご用意しています。

・《数量限定》松葉がにをまるごと使ったウマ過ぎ鍋 8,000円（税込）

冬の王者・松葉がにを、なんと“午（うま）”の姿に仕立てました。見た目はユーモア、味わいは本気。身の甘み、旨み、香りまで余すことなく楽しめる、フェア限定の贅沢鍋です。

・ウマい！馬取県カレー 2,026円（税込）

鳥取の水と気候、良質な飼料で育った鳥取県産の大山鶏を贅沢に使用。スパイスの香りと鶏の旨みが重なり合う、キレのあるチキンカレーです。“午”のかたちのにんじん付き。

・ガンバレルーヤまひるさんおすすめ！ウマい！白バラ牛乳の自家製プリンと白バラ牛乳のセット 1,000円（税込）

鳥取県民のソウルドリンク「白バラ牛乳」を、なめらかでコクのある自家製プリンに仕立てました。やさしい甘さとミルクの余韻を、ぜひ“本家本元”の白バラ牛乳と一緒にどうぞ。

※単品でのご用意もございます

ウマすぎる！白バラ牛乳の自家製プリン750円（税込）

ウマい！白バラ牛乳 400円（税込）

・ウマい酒！酒米の暴れ馬「強力」飲み比べセット 1,000円（税込）

鳥取が誇る酒米「強力（ごうりき）」は、作り手泣かせの“暴れ馬”。その個性を見事に乗りこなした、稲田本店・鷹勇・千代むすびの純米吟醸を一度に味わえます。同じ米、違う蔵。香り、キレ、余韻の違いをお楽しみください。

鳥取県内イベントも目白押し！馬取県で馬っとるけん！

■国の重要文化財「石馬」特別公開

午年を記念し、２月の午の日や土日祝日に天神垣神社（鳥取県米子市淀江町福岡1016）で石馬を特別公開します。公開日は、午の刻にあたる正午の時間に合わせて御扉を開扉します。公開日に見学に来られた方には、石馬特製絵馬のプレゼントもあります。

・期間 2月1日～2月28日

※午の日（2/1、13、25）や土日祝日（2/7、8、11、14、15、21、22、23、28）の正午（午の刻）の時間に合わせて御扉を開扉し公開します。（計12回）

・特典 見学に来られた方には、先着30名様／日に石馬デザインの特製 「絵馬」をプレゼント

※見学を希望される方は、公開日の午前１１時４５分までに、「上淀白鳳の丘展示館」にお集まりください。

■午ンプラリー

県内の馬の名所を巡る「午ンプラリー」を開催します。県内外の多くの方に、馬巡りを楽しみ見ながらよい年にしていただくため、県内に点在する、馬の名所全8か所を巡り、スタンプ台紙に付いている応募はがきに、4つ以上のスタンプを集めてご応募いただくと、抽選で「馬取ウマいグルメセット」をプレゼントいたします。

観光を楽しみながら、開運と鳥取和牛や二十世紀梨、牛骨ラーメンなど、鳥取ならではの味覚を味わえる企画となっていますので、ぜひ多くのスポットを巡ってご参加ください。

・実施内容 ・県内の馬の名所を巡るスタンプラリーを実施

・スタンプ台紙に付随した応募はがきに4つ以上のスタンプを押して応募された方の中から抽選で「馬取ウマいグルメセット」をプレゼント

(1)ウマウマ和牛賞(1万円分)5名様

(2)ウマみ実る二十世紀梨賞(3Kg)5名様

(3)こくウマ!ラーメン賞(牛骨ラーメンセット)10名様

・設置場所 ・馬の背（鳥取砂丘ビジターセンター）

・駟馳山（道の駅きなんせ岩美）

・馬ノ山（ハワイ風土記館）

・三朝バイオリン美術館

・石馬（天神垣神社）

・牛馬の守護「大山」（県立大山自然歴史館）

・大山乗馬センター

・鳥取県立むき馬んだ史跡公園（改名予定） 計8箇所

■午年 因幡伯耆國開運神社巡り

（公社）鳥取県観光連盟は、鳥取県への誘客や周遊、再来訪の促進を図るため、12月1 日（月）から干支所縁十二神社と開運八社を巡る「因幡伯耆國開運神社巡り」を実施しています。

開運祈願の旅を楽しめるよう、対象となる各神社にオリジナル御朱印スタンプを設置し、 スタンプを集めるためのグッズとして、「旅印手帖（たびいんてちょう）」「トートバッグ」「手ぬぐい」を用意していますので合わせてご参加ください

・グッズ ・旅印手帖 １冊 2,200 円（税込）

・開運トートバッグ １枚 1,700 円（税込）

・開運手ぬぐい １枚 800 円（税込）

※各グッズは鳥取県内の観光案内所等で販売しています。

「とっとり・おかやま新橋館」概要

住所 ：東京都港区新橋一丁目11番7号 新橋センタープレイス

電話番号：１階ショップ 03-6280-6474

２階ビストロ・カフェ「ももてなし家」 03-6280-6475

営業時間：１階 10:00～21:00

２階 11:00～21:30（L.O.21:00）

※営業時間は変更となる場合があります。最新情報は公式HPをご確認ください。

公式HP：https://www.torioka.com/