リクルートスタッフィング、「第43回派遣スタッフ満足度調査」の口コミ率で1位獲得

株式会社リクルートスタッフィング

株式会社リクルートスタッフィング（本社：東京都千代田区、代表取締役社⾧：田中 智己、以下「リクルートスタッフィング」）は、株式会社オーピーエヌ発行 月刊人材ビジネスが対象者3000名に実施した「第43回派遣スタッフ満足度調査」において、主要項目である「口コミ率（この派遣会社を友人に勧める）」で、1位を獲得いたしました。

リクルートスタッフィングは、この度いただきましたご評価を励みとし、引き続き派遣スタッフ一人ひとりに寄り添ったサポートに取り組んでまいります。

リクルートスタッフィングの取り組みについて

リクルートスタッフィングでは、『「らしさ」の数だけ、働き方がある社会。』の実現を目指し、日々、派遣スタッフの方々の就業機会の創出に取り組むと共に、Workstyle Makerとして働き方の進化に挑戦し続けています。また、現在「時間をつくる働き方」というメッセージのもと、派遣スタッフの皆さまがより自分の時間を大切にしながら仕事を選び、働くことができるワークスタイルの実現を目指し、オンライン施策の強化を行っています。

併せて、派遣スタッフの皆さまが自分らしい働き方を中⾧期的に行っていけるようキャリア支援も行っています。

＜オンライン施策一例＞

- 派遣スタッフの方々向け公式アプリ（2024年1月リリース）働きはじめの派遣スタッフの方々には、就業初日・1週間後にアプリ上でアンケートが届き、お困りごとの早期発見と解決をサポートします。また、就業中に必要な手続き・連絡・確認事項をアプリに集約、就業中に必要な情報に最短距離でアクセスできる環境を実現しています。今後も快適な就業体験を提供するために、機能拡充・改善を進めてまいります。

＜キャリア支援の取り組み一例＞

- 就業ふりかえり面談営業担当者が派遣スタッフの方々に対し定期的に行う就業ふりかえり面談では、日々の就業状況だけではなく、「将来ありたい姿」など⾧期的な視点で、自分らしい働き方が実現できるようなサポ―トをしています。- キャリアコンサルティング経験豊富なキャリアコンサルタント(有資格者)による、理想の働き方に近づくためのヒントを一緒に探していく場を提供しています。ご相談いただく内容は様々で、例えば「在宅勤務での就業」や「子育てと仕事の両立」など、個々の悩みに応じたコンサルティングを行っています。- スキルアップ研修リクルートスタッフィングにご登録いただいた方が無料で受講できる、独自のオンライン研修を多数ご用意しています。

＜オンライン研修システムの例＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31056/table/76_1_41a42de324b62f192f69f1efa40f36fc.jpg?v=202601220551 ]リクルートスタッフィングについて

リクルートグループの国内人材派遣領域の中核会社として、人材派遣、紹介予定派遣、ビジネスプロセスアウトソーシング等のサービスを提供しています。

『「らしさ」の数だけ、働き方がある社会。』というビジョンを掲げ、「Workstyle Maker」として、働き方の進化に挑戦し続け、働き方そのものを生み出せる企業を目指しています。

リクルートスタッフィングの詳細については（https://www.r-staffing.co.jp/corporate/）をご覧ください。