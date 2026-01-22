【調査レポート】マウスコンピューター分割払いの審査、当日判明83%・通過率85%──利用実態を200名に調査

合同会社気づけば

合同会社気づけば（代表：福田貫太）が運営する、PCをお得に購入するための専門メディア「イヤバズ(https://eb.good-gamers.jp/)」は、マウスコンピューターの分割払いを利用してPCを購入した人200名を対象に、利用実態に関する独自アンケートを実施しました。

結果、審査結果は24時間以内での判明が83％（うち3時間以内47％）と非常にスピーディで、手続きの体感は「簡単」「比較的簡単」が83％でした。選んだ分割回数は10～12回（33％）と6回（30％）が中心で、次いで24～36回（27％）が続きました。購入金額は10～30万円帯が72％を占め、審査結果は通過85％。不通過の主因（自己申告）は収入の不安定（48％）／過去の滞納（32％）／他社残高（24％）でした。

今回の調査結果を踏まえた、具体的な分割払いの情報や、審査/金利の注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。

※本調査は当社による独自アンケートであり、マウスコンピューター（株式会社マウスコンピューター）によるものではありません。

調査概要

調査名：マウスコンピューター「分割払い」の利用実態調査

調査対象：日本国内でマウスコンピューターの分割払い（ショッピングローン）を利用してPCを購入した18歳～50歳の男女200名

方式：インターネット調査（匿名・自己申告）

調査方法：Freeasy(https://freeasy-survey.com/)

期間：2025年11月実施

マウスコンピューターでの分割払い利用（ショッピングローン）に関するアンケート結果

Q1：審査結果が出るまでの時間はどのくらいでしたか？

Q2：マウスコンピューターでの分割払いへの印象を教えてください（体感の難易度）

Q3：分割回数に関して、何回払いを選びましたか？

Q4：分割払いを適用したPCの購入金額はいくらでしたか？

Q5：審査結果について

Q6：審査落ちした理由として思い当たる点があれば教えてください（Q5で「審査落ち」と回答した方対象）

調査結果まとめ

Q1：審査結果が出るまでの時間

3時間以内 47％（94人）／24時間以内 36％（72人）／翌日（24時間以上）17％（34人）

Q2：マウスコンピューターで利用した分割払いへの印象（体感の難易度）

比較的簡単だった 51％（101人）／簡単だった 32％（65人）／比較的難しかった 10％（20人）／難しかった 7％（14人）

Q3：選んだ分割回数

10～12回 33％（66人）／6回 30％（60人）／24～36回 27％（53人）／18～20回 6％（12人）／42～60回 4％（9人）

Q4：購入金額帯

10～20万円未満 38％（76人）／20～30万円未満 34％（68人）／30～40万円未満 18％（36人）／40万円～ 10％（20人）

Q5：審査結果

審査に通った 85％（169人）／審査落ち 15％（31人）

Q6：審査落ちの理由（自己申告、Q5で「審査落ち」と回答 n=37）

学生・アルバイト・無職で収入が安定していなかった 48％（15人）／過去にローンや支払いの滞納があった 32％（10人）／他社ローンやリボ払いの残高があった 24％（10人）

代表コメント（合同会社気づけば 代表／福田貫太）

「今回の結果から、マウスコンピューターの分割払いは『早くて、想像よりカンタン』という体験が多数派であることが分かりました。審査結果は当日以内が83％（3時間以内47％）とスピード感があり、体感の難易度も『簡単』『比較的簡単』が合計83％と、分割払いに対する心理的ハードルは想像より低いと言えそうです。

また、分割回数は、1年以内に完済する6回・10～12回が中心（合計63％）で、堅実に支払い計画を組む傾向が見られました。一方で、24～36回を選んだ人も27％おり、月々の負担を抑えつつ利用したいニーズも一定数存在します。購入金額のボリュームゾーンは10～30万円帯が72％で、家計とのバランスを取りながら負担を平準化したい層が多いことがうかがえます。

一方で、不通過の主因は収入の安定性や過去の滞納、他社残高といった与信要因に集中しており、一般的なショッピングローンと同様に、支払い状況や借入状況が重要である点も改めて確認できました。」

運営情報

イヤバズについて

PC選びをもっと楽しく、もっとお得に。

イヤバズは、ゲーミングPCをお得に購入するための専門メディアです。

クーポン・セール情報を中心に、保証や分割払いまで、購入をサポートする情報が詰まっています。

サイトURL：https://eb.good-gamers.jp/

会社概要

合同会社気づけば

代表：福田貫太

コーポレートサイト：https://kidukeba.co.jp/

国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg」：https://good-gamers.jp/

ゲーミングPCのクーポン・セール情報専門メディア「イヤバズ」：https://eb.good-gamers.jp/

Mail：k_fukuda@kidukeba.co.jp

Tel：050-1726-3811