JRキューポがどんどんたまる！SUGOCAでお出かけキャンペーン
JR九州は、2026年2月2日から2026年3月22日までの期間、交通系ICカードSUGOCAでのJR九州線のご利用に応じてJRキューポがたまる「SUGOCAでお出かけキャンペーン」を実施します。
本キャンペーンの最大の特徴は、JR九州Web会員IDに「おまとめ登録」されている記名式SUGOCAでのご乗車で、運賃の10％相当のJRキューポ（200円につき20ポイント）が還元される点です。
「おまとめ登録」は、JRキューポアプリやJR九州Web会員ポータルサイトのマイページから簡単にお手続きいただけます。ぜひこの機会にご登録の上、春のお出かけをお楽しみください。
●キャンペーン概要１. 名 称
SUGOCAでお出かけキャンペーン
２. 特設サイト
https://www.jrkyushu.co.jp/point/campaign/sugoca/2602/
３. 期 間
2026年2月2日から2026年3月22日
４. キャンペーン内容
○【全員対象】もれなくもらえる
SUGOCAのチャージ残高（SF）を使って、SUGOCA利用可能エリアのJR九州線にご乗車で、 運賃の0.5％相当をJRキューポで付与（200円につき1ポイント）
○【おまとめ登録限定】登録済みならもっともらえる
SUGOCAのチャージ残高（SF）を使って、SUGOCA利用可能エリアのJR九州線にご乗車で、 運賃の10％相当をJRキューポで付与（200円につき20ポイント）
（もれなくもらえる0.5％＋おまとめ登録限定9.5％）
※SUGOCA利用可能エリアはこちらhttps://www.jrkyushu.co.jp/sugoca/area/
※ポイントは、１乗車ごとに計算します。
５. JRキューポ付与の時期
本キャンペーンにおけるJRキューポ付与のタイミングは以下のとおりです。
○【全員対象】もれなくもらえる0.5％分：ご乗車の翌々日に付与
○【おまとめ登録限定】登録済みならもっともらえる9.5％分：ご乗車の翌々週までに付与
(例) おまとめ登録済みのSUGOCAで運賃200円のご利用の場合
ご乗車の翌々日に1ポイント、翌々週までに19ポイント、合計20ポイントがたまります。
６. その他ご案内事項
・2026年2月2日の始発列車から2026年3月22日の最終列車までがキャンペーンの対象です。
・定期券区間内のご乗車はJRキューポ付与の対象外です。
・自動改札機で改札を受けて入場及び出場し、SUGOCAのSFから減額されたものがJRキューポ付与の対象となります。
・特急券などの乗車券類のSUGOCAによる購入の分はJRキューポ付与の対象外です。
・JR九州線と福岡市営地下鉄を乗り継いでご利用した場合、運賃の全額ではなく、JR九州線のご利用分に相当する金額が、JRキューポ付与の対象となります。
・他の交通系ICカードでのご乗車は対象外です。
・ご乗車日時点で「おまとめ登録」が完了していることで、「おまとめ登録限定のJRキューポ（運賃の9.5%相当）」の付与の対象となります。登録完了まで3～5日程度かかる場合がございますので、事前にご登録ください。
・ご乗車後、JRキューポ付与の時点で「おまとめ登録」を解除した場合、「おまとめ登録限定のJRキューポ（運賃の9.5%相当）」は付与されません。
・本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。最新の情報は、キャンペーン特設サイト（https://www.jrkyushu.co.jp/point/campaign/sugoca/2602/）でご確認ください。
【補足】
○JRキューポとは
JR九州インターネット列車予約サービス、JQ CARD、SUGOCA、JRキューポアプリなど、JR九州の各種サービスをご利用いただくとたまるポイントです。たまったポイントはJRキューポ特典きっぷへの交換、SUGOCAへのチャージ、JRキューポアプリ加盟店でのご利用や特典商品・他社提携ポイントへの交換などにご利用いただけます。
JRキューポのご案内はこちら ⇒ https://www.jrkyushu.co.jp/point/
○おまとめ登録とは
JR九州Web会員IDにJQ CARDやSUGOCA（記名式）を登録することです。
おまとめ登録することで、各サービスのご利用でたまったポイントを合算してつかうことができます。
おまとめ登録の方法はこちら ⇒ https://www.jrkyushu.co.jp/point/omatome/#howTo