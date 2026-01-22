【Dior】グレタ・リーが登場するキャンペーン映像を公開

クリスチャン・ディオール合同会社

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XDr7Mxko4co ]

ディオール アンバサダーのグレタ・リーが、2026年春夏 コレクションのキャンペーン動画に登場しました。

動画では、カラーとモノクロームの映像が視覚的なスケッチのように展開され、ボディランゲージ、衣服、そして雰囲気を通して、ジョナサン・アンダーソンによるクリエイションを映し出します。寄木張りの床、厳選された家具やリネンが織りなす空間は、貴族的な雰囲気を醸し出し、物語の舞台となります。

グレタ・リーが並べられたシューズの中からお気に入りを選び、鏡に映る自分を見つめ、部屋の中で自由に動く姿をカメラが捉えます。自然体な動きを通して、コレクションが持つ解放的なスタイルを体現しています。

メゾンのコードでもあるリボンをあしらった「ディオール シガール」バッグ、「ディオール ボウ」バッグは、2月19日より全国のディオール ブティックと公式オンラインブティック(https://x.gd/zwHkC)にてご覧いただけます。

「ディオール ボウ」サンダル\170,000「ディオール シガール」バッグ スモール \720,000「ディオール シガール」バッグ スモール \720,000「ディオール ボウ」サンダル\170,000

(C)DAVID SIMS

