【Dior】グレタ・リーが登場するキャンペーン映像を公開
クリスチャン・ディオール合同会社
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XDr7Mxko4co ]
(C)DAVID SIMS
ディオール アンバサダーのグレタ・リーが、2026年春夏 コレクションのキャンペーン動画に登場しました。
動画では、カラーとモノクロームの映像が視覚的なスケッチのように展開され、ボディランゲージ、衣服、そして雰囲気を通して、ジョナサン・アンダーソンによるクリエイションを映し出します。寄木張りの床、厳選された家具やリネンが織りなす空間は、貴族的な雰囲気を醸し出し、物語の舞台となります。
グレタ・リーが並べられたシューズの中からお気に入りを選び、鏡に映る自分を見つめ、部屋の中で自由に動く姿をカメラが捉えます。自然体な動きを通して、コレクションが持つ解放的なスタイルを体現しています。
メゾンのコードでもあるリボンをあしらった「ディオール シガール」バッグ、「ディオール ボウ」バッグは、2月19日より全国のディオール ブティックと公式オンラインブティック(https://x.gd/zwHkC)にてご覧いただけます。
＠Dior #Dior #ディオール #DiorSS26
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947
https://x.gd/zwHkC