全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、全国高校生リアル脱出ゲーム制作選手権（通称「リアル脱出ゲーム甲子園」）第4回優勝作品を、共同でリメイクした『閉ざされたゲーム世界からの脱出』を2026年3月12日（木）から2026年3月22日（日）にリアル脱出ゲーム大阪心斎橋店にて開催することを発表します。★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/closedgame/

リアル脱出ゲーム『閉ざされたゲーム世界からの脱出』とは

『閉ざされたゲーム世界からの脱出』は、第4回リアル脱出ゲーム甲子園にて優勝を果たした『リアル「じゃない」脱出ゲームからの脱出』をSCRAP監修のもとリメイクした作品です。リアルとデジタルを見事に融合させ、設問クオリティの高さで数多くの参加者を驚愕させた本作。SCRAP代表の加藤からは「ずっと忘れられない最高の5秒間があった。ゲームスタートからの道筋がその5秒間のために作られていた。」と講評されました。

大阪会場の詳細が決定。お得にチケットが購入できる早割も実施！

『閉ざされたゲーム世界からの脱出』大阪会場は2026年3月12日（木）から2026年3月22日（日）の期間、「リアル脱出ゲーム大阪心斎橋店」にて開催いたします。さらに2026年2月1日（日）までに大阪会場のチケットを購入すると、前売チケットよりも1人あたり300円お得に購入できる早期購入割引キャンペーンも実施します。この機会をぜひご利用ください。

大阪会場でも中高生割引料金を導入決定！

東京会場、名古屋会場でご好評をいただいている中高生割引料金を、このたび大阪会場でも導入することが決定しました。中高生割引料金は「リアル脱出ゲームを中学生や高校生にも、もっと気軽に楽しんでほしい」という声にお応えして設けられた、高校生以下を対象とした特別割引制度です。イベント参加当日、受付にて身分証をご提示いただくと、一般料金から800円引きの割引価格でご参加いただけます。東京、愛知で開催され、多くの謎解きファンから絶賛された本作にぜひご期待ください。

『閉ざされたゲーム世界からの脱出』 大阪会場 概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/closedgame◼︎プレイ形式所要時間：約60分（制限時間：30分）チーム人数：1チーム最大4人開始タイミング：一斉スタート◼︎開催会場、日程【大阪会場】※追加発表リアル脱出ゲーム大阪心斎橋店2026年3月12日（木）～2026年3月22日（日）※東京、愛知でも好評開催中。詳細は特設サイトをご確認ください。◼︎チケット販売スケジュール【大阪会場】少年探偵SCRAP団（FC）団員先行販売：2026年1月24日（土）12:00～2026年1月30日（金）23:59一般販売：2026年1月31日（土）12:00～※早期購入割引期間：2026年2月1日（日）23:59まで◼︎チケット料金〈前売（平日）〉一般：2,800円グループチケット（1～4人）：1人あたり2,500円（合計10,000円）中高生：2,000円中高生グループチケット（1～4人）：1人あたり2,000円（合計8,000円）〈前売（土日祝＆ハイシーズン）〉一般：3,100円グループチケット（1～4人）：1人あたり2,800円（合計11,200円）中高生：2,300円中高生グループチケット（1～4人）：1人あたり2,300円（合計9,200円）〈当日（平日）〉一般：3,100円グループチケット（1～4人）：1人あたり2,800円（合計11,200円）中高生：2,300円中高生グループチケット（1～4人）：1人あたり2,300円（合計9,200円）〈当日（土日祝＆ハイシーズン）〉一般：3,400円グループチケット（1～4人）：1人あたり3,100円（合計12,400円）中高生：2,600円中高生グループチケット（1～4人）：1人あたり2,600円（合計10,400円）※チケット料金の詳細は、特設サイトをご確認ください。◼︎制作：634Quest◼︎企画協力：リアル脱出ゲーム甲子園◼︎主催：SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲーム甲子園とは

全国高校生リアル脱出ゲーム制作選手権「リアル脱出ゲーム甲子園」は、高校生が制作したリアル脱出ゲームに光を当てる場所として、2022年に始まったリアル脱出ゲームの制作選手権です。特設サイト：https://realdgame.jp/koshien/Xアカウント：＠reald_koshien

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されています。07年に初開催して以降、現在までで1,500万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。

☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine