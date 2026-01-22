昨年即完売！まるでアメシストなアイスタルトを1月23日より限定販売開始

メルティングポットハラペコラボ株式会社

「ArtなFoodであそぶ」をテーマにプロダクトを展開するメルティングポットハラペコラボ株式会社(所在地：福岡県福岡市、以下 ハラペコラボ)から、2月の誕生石アメシストを職人が小刀で切り出す寒天菓子で表現する【誕生石のタルト～２月アメシスト～】が登場。昨年販売開始後、即完売となった限定スイーツの一年ぶりの再販となります。公式オンラインストアにて2026年1月23日に販売開始いたします。

ハラペコラボ公式オンラインストア

URL：https://harapecolab.com/products/%E8%AA%95%E7%94%9F%E7%9F%B3%E3%81%AE%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%88-2%E6%9C%88%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%88?_pos=2&_sid=f3ca8368f&_ss=r(https://harapecolab.com/products/%E8%AA%95%E7%94%9F%E7%9F%B3%E3%81%AE%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%88-2%E6%9C%88%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%88?_pos=2&_sid=f3ca8368f&_ss=r)

2月の誕生石アメシストが煌めく特別なアイスタルト【誕生石のタルト～２月アメシスト～】が数量限定で登場！

【誕生石のタルト～２月アメシスト～】

毎月限定数だけご用意する【誕生石のタルト】に、２月限定バージョンが登場。2月の誕生石は、神秘的な紫色が特徴の鉱物【アメシスト】。ブルーベリー味の寒天をひとつひとつ職人が小刀で切り出し、まるで本物の鉱物のように仕上げました。アイスタルトのベースとなるのは、良質なリコッタチーズと生クリームで作る、ハラペコラボオリジナルのカッサータのクリーム。ピスタチオやカシューナッツ、こだわりのベルギーチョコレートを加えコクを出し、ラズベリーやレモンピールの心地よい酸味のアクセントを加えています。少し常温に置いてクリームが緩み始めた頃にお召し上がりいただくのがおすすめです。職人が手作業で作り上げるため、限定20個の販売となります。

商品概要

切りたての琥珀糖が輝く、本物の鉱物のようなアイスケーキのタルトまるで本物の鉱物のような輝きを放つアメシストは、切りたての琥珀糖のぷるんとした食感を楽しめるアメシストの石言葉が記されたパンフレットを添えてお届けするリコッタチーズと生クリームをベースに、ナッツやチョコレート、レモンピールやラズベリーが食感のアクセント切り分けた断面も美しい

商品名：誕生石のタルト～2月アメシスト～

販売価格： 6,480円（税込）

重量：345ｇ

商品サイズ：＜4号＞タルト直径122mm(底115mm)×タルト高さ18mm+こうぶつヲカシが3センチ程度の高さのります

ケーキトレー（ドーム型の蓋つき容器）サイズ：155mmφ×76mmH

配送箱サイズ：275mm×175mm×95ｍｍ

賞味期限：1カ月以上あるものをお届けします（冷凍 -18℃以下保管）

購入方法

＜オンライン＞

販売時期 ： 2026年1月23日正午より、20台限定販売

配送について： 送料別途・全国発送

購入方法 ： 下記のハラペコラボ公式オンラインストアにて販売。

シャリッと新食感な琥珀糖の誕生石も同時販売開始

【2月のこうぶつヲカシ -誕生石Amethyst-】箱を開けると一際大きく目を引くのは、2月の誕生石である『アメシスト』の原石。 紫色のグラデーションで神秘的な美しさを表現しています。また、同じく2月の誕生石のひとつ『クリソベリルキャッツアイ』は、研磨すると猫の目のような光の筋が浮かぶ様子を色合いで表現しています。全て職人が小刀で切り出しています。食べられる鉱物採取箱は、誕生日、記念日や特別な日、大切な方への贈り物にお楽しみいただけます。

ハラペコラボについて

ハラペコラボは、福岡を拠点に活動する女性中心のクリエイティブブランド。「アートと食の融合」をテーマに、鉱物のように美しい琥珀糖『こうぶつヲカシ』や、色彩と素材にこだわったスイーツ・ケータリングを展開。開発・制作・パッケージデザインまですべてを手作業で行い、“どれひとつとして同じものはない”唯一無二の美しさと想いを届けています。有名ゲーム、有名アニメとのコラボ作品、百貨店催事、雑誌・TVなど多数メディアでも話題に。贈り物として、また自身のライフスタイルを彩るアイテムとして、全国のファンから支持を得ています。

【会社概要】

会社名 ： メルティングポットハラペコラボ株式会社

所在地 ： 福岡県福岡市南区大池1-26-7 義道ハイム1階

代表者 ： 代表取締役 野尻 知美

設立 ： 2019年11月

URL ： https://harapecolab.com/

事業内容： 菓子製造販売・ケータリング・オードブル制作・

オリジナルグッズ企画開発販売など