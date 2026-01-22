『プロサッカークラブをつくろう！2026』本日1月22日（木）より正式リリース開始！本田圭佑さん起用の新キービジュアル＆ローンチトレーラーを公開！

株式会社セガ

株式会社セガは、PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／iOS／Android／PC（Steam）向けゲーム『プロサッカークラブをつくろう！2026』（以下、『サカつく2026』）について、本日2026年1月22日（木）より配信を開始したことをお知らせします。

『プロサッカークラブをつくろう！2026』いますぐプレイ！

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id6741469353

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.FootballClubChampions

PlayStation(R)5/PlayStation(R)4：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10012672

Steam(R)：https://store.steampowered.com/app/3271000

また、本田圭佑さん起用の新たなキービジュアルと、『サカつく2026』の魅力が凝縮されたローンチトレーラーを公開しました。ぜひご視聴ください！

『サカつく2026』公式ローンチトレーラー：https://youtu.be/pDRwODgahSQ

■『プロサッカークラブをつくろう！2026』とは

『サカつく2026』は、サッカーシミュレーションゲーム「サカつく」シリーズの原点である、選手の育成とクラブ経営の戦略性を継承しつつ、時代に合わせた進化を遂げた「サカつく」シリーズの最新作です。全権監督としてチームを作り上げ、ローカルクラブから世界の頂点を目指したり、自分が住む街やお気に入りの地域のクラブをトップクラブへと育て上げたりといったドラマを楽しめます。

明治安田Ｊリーグの公式ライセンスを獲得し、Ｊ1～Ｊ3に所属する60クラブが実名選手として収録されます。他にも、欧州主要リーグに加えて、FIFPRO、Kリーグなど、総勢5,000人以上の選手が実名で登場予定。さらに、マンチェスター・シティFCとのコラボがゲーム内で実現します。

■正式リリース記念！ ログインボーナス＆ミッション開催

正式リリースを記念して、特別なログインボーナスとミッションを開催します。

・リリース記念プレゼント

開催期間：2026年1月22日（木）～3月31日（火）12:59(JST)

リリースを記念して、「JリーグセレクトSP選手スカウトチケット」10枚、SP選手「★3 CF 李健和」をプレゼントします。

・リリース記念ログインボーナス

開催期間：2026年1月22日（木）～2月27日（金）12:59(JST)

期間中8日のログインで最大、「SP選手スカウトチケット」15枚と「★2以上確定SP選手スカウトチケット」1枚が入手できます。

・リリース記念ミッション

第1弾：2026年1月22日（木）～2月27日（金）12:59(JST)

第2弾：2026年1月29日（木）～2月27日（金）12:59(JST)

強化ポイントやガチャチケットが獲得できる期間限定ミッションを開催します。

■事前登録達成報酬 プレゼント＆達成感謝ログインボーナス

開催期間：2026年1月22日（木）～3月31日（火）12:59(JST)

・事前登録達成報酬 プレゼント

事前登録の達成報酬として3,000GB、「★3確定SP選手スカウトチケット」2枚、「JリーグセレクトSP選手スカウトチケット」10枚、「特別練習カードガチャチケット」20枚、「SP選手スカウトチケット」10枚、「JリーグセレクトSP選手スカウトチケット」10枚、をプレゼントいたします。

※GB（ゴールデンボール）は、ガチャなどに使えるゲーム内通貨です。

・達成感謝ログインボーナス

事前登録者数270万人達成を受けて、達成感謝ログインボーナスを実施します。

期間中20日間のログインで最大3,000GBのほか、「SSR【凱旋する稲妻】 伊東純也」「SSR【トリノに輝く若き魔法】 ケナン・ユルディズ」「SSR【攻守万能のクストーデ】 アレッサンドロ・バストーニ」「SSR【韓国が誇る左足】 イ・ガンイン」、マンチェスターシティFCのSP選手「★3 CF アーリング・ハーランド 〔2025 - 2026〕」「★3 CB ルベン・ディアス 〔2025 - 2026〕」「★3 AM タイアニ・ラインデルス 〔2025 - 2026〕」が獲得できます。

※公式サイトで公開していた事前登録報酬の「事前登録特別練習カードチケット」4枚は、 「SSR【凱旋する稲妻】 伊東純也」「SSR【トリノに輝く若き魔法】 ケナン・ユルディズ」「SSR【攻守万能のクストーデ】 アレッサンドロ・バストーニ」「SSR【韓国が誇る左足】 イ・ガンイン」に変更となりました。

・1回限定RBセット

正式リリースを記念して、無償RBを通常より増量したRBセットを販売します。詳細はゲーム内のショップ画面からご確認ください。

※RB（レインボーボール）は、ガチャなどに使用できるゲーム内通貨です。

■公式ストアオープン記念キャンペーン！

ゲーム内のアイテムをお得に購入できる公式ストアをオープンしました。

商品購入時にストア限定ボーナスの「無償RB」が付いてくるほか、初回限り受け取れる「無償RB100個」のプレゼントもご用意しています。ぜひご利用ください。

※本キャンペーンは、対象国のみの実施です。

■スタートダッシュキャンペーン！

スタートダッシュキャンペーンは、新たにアカウントを作成すると発生する恒常的なキャンペーンです。

・72時間限定 SP選手スカウト

RB 3,000個で引ける、★3 SP選手が10人中1人確定で獲得できる3回限定のSP選手スカウトガチャです。

・72時間限定 特練カードガチャ

RB 3,000個で引ける、SSR 特別練習カードが10枚中1枚確定で獲得できる3回限定の特別練習カードガチャです。

■インフルエンサー大会の開催が決定！

インフルエンサーのみなさんが正式リリース後から育成したクラブを使用した、報酬付き大会の開催が決定！ 大会の詳細については公式X（@sakatsuku20xx(https://x.com/sakatsuku20xx/)）などで随時お伝えします。

■公式番組「サカつくTV＃4」にて新情報公開！

このほかにも、2026年1月21日（火）配信の公式番組「サカつくTV＃4 正式リリース前夜SP！」において、今後のサービスに関する新情報を公開しました。ぜひチェックしてください。

サカつくTV＃4 正式リリース前夜SP！：https://youtube.com/live/iGAj0zz5uw8

・1月下旬に「サカつくチャレンジ」開催！

「サカつくチャレンジ」は、無償のパスが全監督に配布され、「サカつくモード」で試合をすることでポイントを獲得し、パスからさまざまな育成アイテムを獲得できるイベントです。

CBT開催時からバージョンアップして登場しますので、どうぞお楽しみに！

・全4回の特集番組「最強の監督は俺だ！サカつくJ1昇格への道」配信決定！

DAZNやべっちスタジアムにて、全4回に渡り特集番組「最強の監督は俺だ！サカつくJ1昇格への道」が2月2日（月）より随時放映されます。詳細は後日お伝えしますのでお楽しみに！

・人気サッカー解説者・林陵平さんと久井Pの対談動画が公開中！

人気サッカー解説者の林陵平さんと『サカつく2026』久井プロデューサーが『サカつく2026』について対談した動画が、現在公開中です。

戦術分析が得意な林さんが、『サカつく2026』をどのように掘り下げているのか、ぜひ動画をご視聴ください！

【サカつく2026】サカつくマニアの林陵平がセガにやってきた！：

https://www.youtube.com/watch?v=YMH1BNkC7xY

■光プレー企画動画

『サカつく2026』にも登場する、「サカつく」シリーズおなじみの「光プレー」を実際にサッカー著名人やインフルエンサーが再現したらどうなる！？ といった企画動画が1月23日（金）18時に公開予定です。ぜひこちらもご覧ください！

■「サカつく」シリーズ30周年！ 特設サイトがオープン

1996年2月23日の『J.LEAGUE プロサッカークラブをつくろう！』発売から、まもなく30周年を迎えることを記念して特設サイトをオープンしました。

今後、「サカつく」シリーズ30周年に関わるキャンペーン情報などを順次公開していきますので、どうぞお楽しみに！

「サカつく」シリーズ30周年特設サイト：https://www.sakatsuku.com/30th/

※画像は開発中のものです。

＜タイトル概要＞

タイトル名称：プロサッカークラブをつくろう！2026

対応機種：PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／iOS／Android／PC（Steam）

配信開始日：2026年1月22日

ジャンル：サッカークラブ経営シミュレーションゲーム

価格：基本無料（アイテム課金）

メーカー：セガ

対応言語：日本語、英語、繁体字、簡体字、韓国語、タイ語、インドネシア語、アラビア語、トルコ語、フランス語、イタリア語、スペイン語

著作権表記：(C) 2026 Manchester City Football Club / LICENSED BY J.LEAGUE / (C) J.LEAGUE / K LEAGUE property used under license from K LEAGUE / The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV. / (C)2025 adidas Japan K.K. adidas, the 3-Bar logo, the 3-Stripes mark, Predator, F50, Y-3 and Climacool are trademarks of adidas, used with permission. / (C)SEGA

■公式サイト：https://segafcchampions.sega.com/ja/(https://segafcchampions.sega.com/ja/)

■公式X：https://x.com/sakatsuku20xx/(https://x.com/sakatsuku20xx/)

■公式YouTube「サカつくチャンネル」：https://www.youtube.com/channel/UCSs5GAYTg2CWWbEtq-QOn8Q(https://www.youtube.com/channel/UCSs5GAYTg2CWWbEtq-QOn8Q)

■公式Discord：https://discord.gg/XUNadt4YE2(https://discord.gg/XUNadt4YE2)

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。