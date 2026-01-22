¥¢¥¤¥ê¥¹¥ªー¥ä¥Þ¡¦²¬»³¸©¤¬Êñ³çÏ¢·È¶¨ÄêÄù·ë¡¡Åö¼Ò½é¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¥¨¥ê¥¢¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÈÊñ³çÏ¢·È
Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¼°¡Êº¸¡§¥¢¥¤¥ê¥¹¥ªー¥ä¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ Âç»³ ·òÂÀÏº¡¢±¦¡§²¬»³¸© ÃÎ»ö °Ë¸¶ÌÚ Î´ÂÀ ÍÍ¡Ë
¡¡
¡¡¥¢¥¤¥ê¥¹¥ªー¥ä¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âç»³ ¹¸¹°¡Ë¤Ï¡¢²¬»³¸©¤È2026Ç¯1·î22Æü¤ËÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢²¬»³¸©Ä£¤Ë¤Æ¶¨ÄêÄù·ë¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¥¨¥ê¥¢¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤È¤ÎÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤ÏÅö¼Ò¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢²¬»³¸©À¥¸ÍÆâ»ÔÆâ¤ÎÂè2µÜ²¼»º¶ÈÃÄÃÏ¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏÊýµÚ¤ÓÀ¾ÆüËÜÁ´°è¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ñ¥Ã¥¯¤´¤Ï¤ó¤ÎÀ½Â¤¡¦ÊªÎ®µòÅÀ¤È¤Ê¤ë¡Ö²¬»³À¥¸ÍÆâ¹©¾ì¡×¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢2024Ç¯¤Ë²¬»³¸©À¥¸ÍÆâ»Ô¤ÈÎ©ÃÏ¶¨ÄêµÚ¤ÓÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤è¤ê¹ÈÏ¤Ê¹ÔÀ¯²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á²¬»³¸©¤ÈÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¶¨ÄêÆâÍÆ
¡¡Åö¶¨Äê¤Ë¤è¤ê²¬»³¸©¤ÈÅö¼Ò¤ÏÁê¸ß¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÐÊý¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë»ñ¸»¤òÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¤·¤ÆÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£ºÒ³²ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¬»³¸©¤Ë¤ª¤±¤ëºÒ³²È¯À¸»þ¤Î¿×Â®¤ÊÉ¬Í×Êª»ñ¤Î¶¡µë¤ä¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÈïºÒ·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÅö¼Ò¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤¿ËÉºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë·¼È¯³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è»º¶È¤Î¿¶¶½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï²¬»³¸©»º³¤ÂÝ¤ÎÈÎÇäÂ¥¿Ê¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¿¶¶½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¢¥¹¥êー¥È¤Î½¢¿¦»Ù±ç¤äÃÏ°è¥¯¥é¥Ö³èÆ°»ØÆ³¼Ô¤Î½¢Ï«»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²¬»³¸©ÃÎ»ö °Ë¸¶ÌÚ Î´ÂÀ ÍÍ ¤è¤ê¡Û
¡¡¥¢¥¤¥ê¥¹¥ªー¥ä¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë²¬»³¸©À¥¸ÍÆâ»Ô¤Ø¤Î¹©¾ì¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤ÏÂçÊÑ´î¤Ð¤·¤¯´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÏ¢·ÈÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¹©¾ì¤ÎÎ©ÃÏ¤ËÂ³¤¡¢º£²ó¤Î¶¨ÄêÄù·ë¤Ë¤è¤ê¡¢ºÒ³²ÂÐºö¤äÀÄ¾¯Ç¯¤Î¹©¾ì¸«³Ø¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¸ÛÍÑ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥¤¥ê¥¹¥ªー¥ä¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ Âç»³ ·òÂÀÏº ¤è¤ê¡Û
¡¡Åö¼Ò¤ÏËÜ¼Ò¤¬µÜ¾ë¸©¤Ë¤¢¤ê¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÈïºÒ·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿ºÒ³²ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëËÉºÒÍÑÉÊ¤ä¡¢²¬»³À¥¸ÍÆâ¹©¾ì¤Ç¤âÀ½Â¤¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤´¤Ï¤ó¤Î¤Û¤«¡¢°ûÎÁ¤Ê¤É¤ÎÊª»ñ¤òÈó¾ï»þ¤Ë¤â¿×Â®¤Ë¶¡µë¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê°úÂà¸å¤Î¸ÛÍÑ»Ù±ç¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢²¬»³¸©¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£