「プレミアム優待倶楽部」の優待ラインナップを拡充Amazonギフトカードなど「電子マネー優待」の取り扱いを開始

株式会社ウィルズ

投資家と上場企業を結ぶIR支援カンパニーである株式会社ウィルズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉本 光生、以下「ウィルズ」）は2026年3月（予定）より、株主管理・株主優待電子化プラットフォーム「プレミアム優待倶楽部」において、Amazonギフトカードをはじめとする「電子マネー優待」の取り扱いが可能となります。

これにより、プレミアム優待倶楽部導入企業様は従来の厳選グルメや高級電化製品などの「物品優待」やホテル宿泊などの「体験型優待」、ふるさと納税に活用できるWILLsCoinなどに加え、利便性の高い「電子マネー優待」も株主優待ポイント交換の選択肢としてオプション提供が可能*となり、多様化する株主ニーズへの対応と、さらなるエンゲージメントの強化を実現いたします。

■ 提供予定の「電子マネー優待」ラインナップ（全10種類予定）

株主様の「利便性」を第一に考え、Amazonギフトカードなど人気の高い電子マネー優待10種類（予定）を提供いたします。

＊「電子マネー優待」のオプション提供は導入企業様ごとに異なります

・本サービスは株式会社ウィルズによる提供です。

本サービスについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。

株式会社ウィルズ（ https://wills-net.co.jp/contact/ ）までお願いいたします。

・Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

当社は今後も、日本国内におけるIR・SR専業企業として、株主ファーストの優待サービスの提供、企業と株主の相互コミュニケーションの促進を通じ、上場企業の企業価値最大化と、株主・投資家の利便性向上に貢献してまいります。

◆株式会社ウィルズについて

株式会社ウィルズ(英名：WILLs Inc.)は、国内のべ600社の上場企業に、国内外機関投資家及び個人投資家を対象としたマーケティングプラットフォームを提供しております。

中核サービスであるプレミアム優待倶楽部（https://biz.premium-yutaiclub.jp/）は、ブロックチェーン技術を活用した株主優待共通コイン（WILLsCoin）と電子議決権行使プラットフォーム（WILLsVote）を通して、金融市場と上場企業の対話を促進し、顧客企業の企業価値最大化を目指します。

事業の詳細は、次のウェブサイトをご参照ください。（https://www.wills-net.co.jp/ ）