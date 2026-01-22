賞金総額1,000 USDT AI × Web3「 Scoop AI Hackathon Tokyo Bowl」開催決定

IFSTAGE株式会社

■イベント概要

世界各地で開催されてきたグローバルAIハッカソン

「Scoop AI Hackathon」 が、2026年1月31日（土）、日本・東京に初上陸します。

本イベント「Scoop AI Hackathon Tokyo Bowl」は、

Neo × SpoonOS × IFSTAGE株式会社 が共同主催する

AI × Web3 をテーマとした、1日完結型のオフライン・ハッカソンです。

本ハッカソンが掲げるのは、

完成度よりも アイデア・実験・共有 を大切にした、従来のハッカソンとは異なる設計思想です。

参加登録はこちらから：https://luma.com/x55ppysz(https://luma.com/x55ppysz)

■ なぜ、いま「Tokyo Bowl」なのか

Scoop AI Hackathon は、これまで複数の国・地域で開催されてきた

グローバルな実験・共創の場です。

その中で「Tokyo Bowl」は、日本の開発者・企画者・学生・クリエイター・企業・コミュニティーが、世界のAI × Web3文脈と直接接続するための“入口” として位置づけられています。

高度な技術力を持ちながらも、

「アウトプットの完成度」や「実装スピード」が重視されがちな日本の開発環境において、

本イベントは、pptのみでも参加可能としています。

構想段階、実験段階、アイデア段階。

そのすべてが評価対象となる場を東京に設けることで、

日本発のアイデアがグローバルへと広がる可能性を切り拓きます。



■ Neo × SpoonOS が描く、AI × Web3

本イベントを主催する Neo と SpoonOS は、

それぞれ異なる領域から 「次世代のAI活用基盤」 を構築してきました。

「Neo 」は、開発者フレンドリーな設計思想を持つLayer1ブロックチェーンとして、

分散型アプリケーションと実験的プロジェクトを支えてきました。

「SpoonOS」 は、AIエージェントを「使える存在」として社会実装するための

オペレーティングレイヤーを提供しています。

「Scoop AI Hackathon Tokyo Bowl」 は、この2つの思想が交差する “実験場” です。

完成したプロダクトではなく、

「これから生まれ得る価値」そのものを可視化すること が、

本イベントの目的です。

■ Idea-Hackathon という設計思想

本ハッカソンでは、

PPT（スライド）のみで参加・審査が可能 です。

プロダクトやデモの完成は必須ではありません。

・アイデア中心での参加

・企画・構想のみの発表

・実験的な仮説の提示

これらすべてが正式な参加形式として認められています。

もちろん、デモやプロダクトがある場合は加点対象となりますが、

「PPTのみでの参加」が不利になることはありません。

この設計により、エンジニアだけでなく、企画者・学生・研究者・デザイナーなど、多様なバックグラウンドの参加者が同じ土俵で挑戦できる場を実現しています。

■開催概要

・ 日時：2026年1月31日（土）

・📍 会場：MIDORI.so Shibuya / CryptoBase

（東京都渋谷区桜丘町16－13 桜丘フロントII 3F）

・👥 形式：オフライン開催／1日完結

・🧑‍ 技術サポート：SpoonOS

・主催：Neo :公式X（旧Twitter）：https://x.com/NeoWorldJapan

Spoon OS：公式X（旧Twitter）：https://x.com/spoonos_ai

IFSTAGE株式会社：https://ifstage.com/ja

参加登録はこちらから：https://luma.com/x55ppysz

■ 🧠テーマ：AIエージェント × Web3― 自律的に考え、動き、価値を生み出す次世代AIの実験場 ―

Scoop AI Hackathon Tokyo Bowl では、

「AIエージェント」 を中核テーマに据え、

AIが単なるツールではなく、意思決定・実行・協調を行う存在として

どのように社会・プロダクト・コミュニティに組み込まれるかを探求します。

NeoのWeb3基盤と SpoonOS のAIエージェント設計思想を掛け合わせ、

実装・構想・実験レベルを問わず参加可能なテーマ設計としています。

■ 💲賞金総額1,000 USDT

・最優秀賞：300 USDT

・優秀賞：200 USDT × 2

・入賞：100 USDT × 3





■ 審査・評価基準

・アイデアの新規性・面白さ

・AI × Web3 × SpoonOS との親和性

・課題設定と解決アプローチの明確さ

・PPT構成・プレゼンテーションの表現力

■ 参加者特典・スポンサー提供

本イベントでは、Web3・AI領域をリードする各社より、

参加者限定の特典が提供されます。

・Ioliteー Web3.0ビジネス誌

当日、希望する参加者全員に雑誌の無料定期送付特典をプレゼント

※無料定期送付は3月30日発売予定の「Iolite Vol.19」より開始予定

※無料定期送付の対象者は日本居住者に限定

・WAVEE ー 完全招待制Web3.0時代のジョブマッチングプラットフォーム

無料招待コードを配布

・Lovable - アイデアを即プロダクトに変える次世代AI開発ツール

参加者限定：無料クーポンを配布

・Zilliz - 世界トップクラスのAI向けベクトルDB基盤

Credits 提供で、RAGやAI検索を本格実装できる

・SHISA.AI - 実用レベルの翻訳×LLMインフラ

翻訳API & LLM API を無償開放

・Supabase - モダン開発の標準インフラ

スペシャル賞品を数量限定配布

・YouWare - クリエイターと開発者をつなぐ次世代 AI コーディングプラットフォーム

参加者向け Credits 提供

■Host

Neo :公式X（旧Twitter）：https://x.com/NeoWorldJapan(https://x.com/NeoWorldJapan)

SpoonOS：公式X（旧Twitter）：https://x.com/spoonos_ai(https://x.com/spoonos_ai)

IFSTAGE株式会社：https://ifstage.com/ja(https://ifstage.com/ja)

■Co-host

・CreatorLabo(https://www.linkedin.com/company/creatorlabo/posts/?feedView=all)

起業家×クリエイターの共創コミュニティ

「CreatorLabo」

Validate → Build → Impact

アイデアを実装へ。日本の次世代イノベーションを加速。

https://www.linkedin.com/company/creatorlabo/posts/?feedView=all(https://www.linkedin.com/company/creatorlabo/posts/?feedView=all)

・Tokyo Design(https://www.linkedin.com/company/tokyo-design-community/)

プロダクトデザイナー／デベロッパー／ビルダーの成長を支援する実践型コミュニティ

「Tokyo Design」

ハンズオンと共創を軸に、東京から欧州・北米へ。

学びを“実装”につなげる場を提供。





https://www.linkedin.com/company/tokyo-design-community/(https://www.linkedin.com/company/tokyo-design-community/)

■Sponsor

・Lovable(https://lovable.dev/)

自然言語の指示だけで、誰でもフルスタック

Webサイトを構築できるAIプラットフォーム

「Lovable」

アイデアを言葉で伝えるだけで、プロダクトが立ち上がる開発体験を提供。

https://lovable.dev/

・SHISA.AI(http://shisa.ai/)

シリコンバレーの技術力を背景に、日本語特化AIとオープンソースLLMの革新を牽引する

「SHISA.AI」

日本市場への深い理解を武器に、日本発のAIイノベーションを世界へ。

http://shisa.ai/(http://shisa.ai/)

・WAVEE(https://wavee.world/)

人と仕事の最適な出会いを生み出す、

プラットフォームで人材業界をよりオープンに。

イベント当日には、完全招待制「WAVEE」の

無料招待コードの配布もございます。

https://wavee.world/(https://wavee.world/)

・Supabase(https://supabase.com/)

Postgresを中核に、データベース、認証、

API、Realtime、Storage、Edge Functionsなどを統合した開発プラットフォーム

「Supabase」



世界中のスタートアップや開発者に利用されているプロダクトです。

https://supabase.com/(https://supabase.com/)

・THYME(https://www.instagram.com/thyme_akasaka?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

赤坂に位置するモダンアメリカンビストロ

「THYME」

落ち着きと心地よさを大切にした空間で、日常の食事からコミュニティの集まりまで、自然な交流が生まれる場として親しまれています。

https://www.instagram.com/thyme_akasaka?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/thyme_akasaka?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

・Zilliz(https://zilliz.com/jp/)

AIが情報を「探す・思い出す」ための

データベースを提供する企業「Zilliz」

オープンソースのベクトルDB「Milvus」をベースに、世界中の企業で使われているAIインフラを支えています。

https://zilliz.com/jp/(https://zilliz.com/jp/)

・Cotti Coffee(https://www.cotticoffee.co.jp/#/home/index)

Cotti Coffee は世界展開を進める、

スペシャルティコーヒーブランドです。

高品質なコーヒーを通じて、日常に寄り添うリフレッシュとコミュニティ体験を提供しています。

https://www.cotticoffee.co.jp/#/home/index(https://www.cotticoffee.co.jp/#/home/index)

・TECHFUND(https://techfund.jp/)

TECHFUND Inc. は、起業家の技術革新と

信頼性確保を両立させるベンチャースタジオ／

アクセラレーターです。



10年以上にわたり、SaaS・AI・Blockchain・Web3領域を中心に500社以上のスタートアップを支援し、

技術投資・アクセラレーション・インフラ提供・セキュリティ監査まで一気通貫で事業成長を支えています。

https://techfund.jp/(https://techfund.jp/)

・NetX(https://www.netx.world/)

RWAを基盤とするAI搭載の経済ネットワーク。

トラステッド・コンピューティングと

AI＋MCPプロトコルを搭載し、信頼性の高いWeb3決済を提供します：安全・安定・検証可能。

https://www.netx.world/(https://www.netx.world/)

・WEA(https://www.weajapan.co.jp/)

WEAは新世代のWeb3 支払いインフラストラクチャであり、グローバルな消費者、商業者、

開発者を法定通貨と暗号経済でシームレスに接続します。

https://www.weajapan.co.jp/

・YouWare(https://i.youware.com/)

クリエイターとコーダーの間にある壁を越えるため、2025年3月に誕生した「YouWare」

Vibe Coding を軸に、AIの力でアイデアをインタラクティブな創作へと変えるプラットフォーム。

https://i.youware.com/

■Media partner

・Iolite

Web3.0の最新情報・トレンドを発信する

Web3.0ビジネス誌。

当日、希望する参加者全員に雑誌の無料定期送付特典をプレゼント

※3/30発売予定「Iolite Vol.19」より開始

※日本居住者限定

https://iolite.net/(https://iolite.net/)

■Supporter

・ BitLeding(https://bitlending.jp/)

おまかせ・安心。

ほったらかしで資産が育つ、暗号資産

レンディングサービス「BitLending」

Web3.0領域の最新情報を配信するメディア、

「Iolite」を運営するJ-CAMが手掛けるサービスです

https://bitlending.jp/(https://bitlending.jp/)

■ 最後に

AIは今、ツールから「自律的に考え、動く存在」へと進化しています。

その可能性を実験し、形にしていくためには、挑戦を支える基盤と、試行錯誤を許容する場が

必要です。

NeoはWeb3の基盤として実験を支え、SpoonOSはAIエージェントが動くためのOSを提供します。

Scoop AI Hackathon Tokyo Bowl は、 Neo × SpoonOS の上で、アイデアや構想を自由に

試すための1日です。

東京から、次のAI × Web3の可能性を。

皆さまの参加をお待ちしています。

https://luma.com/x55ppysz(https://luma.com/x55ppysz)





公式情報

SpoonOS公式サイト：https://spoonai.io/(https://spoonai.io/)

公式X（旧Twitter）：https://x.com/spoonos_ai(https://x.com/spoonos_ai)

Neo公式HP：https://neo.org/(https://neo.org/)

Neo公式X（旧Twitter）：https://x.com/Neo_Blockchain(https://x.com/Neo_Blockchain)

Neo Japan公式X（旧Twitter）：https://x.com/NeoWorldJapan(https://x.com/NeoWorldJapan)

【本件に関するお問い合わせ】

～本プレスリリースに関するお問い合わせ先～

IFSTAGE株式会社

担当：張／佐藤

TEL：090-3812-0888 ／ 080-8050-7841

E-mail：ryochou@ifstage.com ／ y.satoifstage@gmail.com