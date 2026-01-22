【Makuake公開直後から大反響、目標達成率1000%突破】 メイク・スマホ充電・音楽再生がこれ1台に。朝の支度をスマートに変える「スマートビューティーLEDミラー」

株式会社キュリエ

株式会社キュリエ（インクのチップス）は、2026年1月22日(木)14時より、LEDミラー × スマホ急速充電 × Bluetoothスピーカーがこれ1台に「スマートビューティーLEDミラー 」を応援購入サービス Makuake（マクアケ）にて販売開始いたしました。本プロジェクトは、同日よりMakuakeにて公開され、開始からわずか2時間で目標金額の1,000％を達成するなど、大きな反響をいただいております。

■プロジェクト概要

【プロジェクトタイトル】

メイク・スマホ充電・音楽再生 全部これ1台！ 暮らしにフィットするLEDミラー

【開始日】2026年1月22日（木）14時販売開始

【URL】https://www.makuake.com/project/qrie-mirror/

忙しい朝の支度に欠かせない「見え方」「音楽」「充電」を同時に叶える新しい形のLEDミラーです。

Makuake 商品ページはこちら :https://www.makuake.com/project/qrie-mirror/[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZznwzWNSayc ]

・ メイク時の影や見えにくさを解消

・ ワイヤレス最大25W急速充電（Qi2.2対応）

・ Bluetoothスピーカー内蔵で動画やBGMが楽しめる

■ 開発背景

朝の身支度やデスク周りでこんな悩みはありませんか？

メイク中、鏡に影ができて見えにくい

スマホを見ながら準備したいが、充電が気になる

ケーブルが多くてデスクが散らかる

これらの毎日の“小さなストレス”をまとめて解消するために、「スマートビューティーLEDミラー」は誕生しました。1台で3つの機能を同時に叶える次世代ミラーとして企画・設計されています。

■ 製品の特長

● 3つの機能を1台に集約

LEDミラー・ワイヤレス充電・Bluetoothスピーカーを一体化。

これ1台で、支度時間を驚くほどスムーズにします。

● LEDライトは明るさ＆カラー調整対応

周囲の明るさに合わせて色温度（電球色～昼光色）や明るさを調整可能。

影のできにくい、自然できれいな顔映りを実現します。

※Aタイプは3色カラー調整対応

● 最大25W対応 Qi2.2急速充電

最新規格Qi2.2対応のワイヤレス充電を搭載。

スマホ・AirPods・Apple Watchをスッキリ置くだけで充電可能。

※Bタイプは3台同時充電対応

● Bluetoothスピーカー内蔵

スマホと簡単ペアリングで音楽・動画の音声を高音質で再生。

支度時間やリラックスタイムを快適に演出します。

● ワンタッチ操作のシンプル設計

側面のボタンだけで操作完結。

リモコン不要、直感的に操作できます。

■ 製品仕様

●Aタイプ

LEDライト調光：3段階調光

LEDライトカラー変更：3色

サイズ：約19.5センチ

急速充電：最大25W（Qi2.2対応）

カラー：ホワイト /シルバー

充電対応機種：スマートフォン

セット内容：本体 / Type-C ケーブル / 拡大鏡 / 取扱説明書

●Bタイプ

LEDライト調光：3段階調光

LEDライトカラー変更：1色

サイズ：約16センチ

急速充電：最大25W（Qi2.2対応）

カラー：シルバー

充電対応機種：スマートフォン /AirPods /Apple Watch

セット内容：本体 / Type-C ケーブル / 拡大鏡 / 取扱説明書

■ 販売情報（Makuake）

■リターン詳細

Makuake 商品ページはこちら :https://www.makuake.com/project/qrie-mirror/[表1: https://prtimes.jp/data/corp/76125/table/31_1_5d1a4f1286f8915b13e7d25996cdd08d.jpg?v=202601230321 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/76125/table/31_2_b472a893d0788df5e56cc7cf86c8ee25.jpg?v=202601230321 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/76125/table/31_3_805e9ea168e26837c6e5f60319975e05.jpg?v=202601230321 ]