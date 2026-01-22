ギリシャ・メテオラで撮影したファースト写真集が大好評！ 藤崎ゆみあが2月15日に追加のお渡し会イベントを開催＆特典画像も初公開!!

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」などを発行する株式会社東京ニュース通信社は、藤崎ゆみあファースト写真集「FUJISAKI YUMIA」の売れ行き好調を受け、追加イベントの開催を決定しました。藤崎ゆみあファースト写真集「FUJISAKI YUMIA」（東京ニュース通信社刊）

25年12月12日（金）にファースト写真集を発売した藤崎ゆみあ。昨年12月に東京・新宿、渋谷で開催したイベントが大好評につき、2月15日に東京・渋谷で追加のお渡し会イベントを行うことが決定した。

Netflixで配信中の超大作ドラマ「イクサガミ」ではヒロインを務めた藤崎。本作は、シーズン2の制作も決定しており注目を集めている。写真集は、所属する事務所名でもあるギリシャ・メテオラで撮影され、大人びた姿から等身大のあどけない表情まで、“今”の藤崎を詰め込んだ1冊になっている。

表紙には、ギリシャ北西部にあり、ユネスコ文化遺産に登録されているメテオラ修道院群を背景に、強い太陽の光を浴びたインパクトのあるカットを採用。17歳とは思えないほどの眼光鋭い大人びた表情ながら、あどけなさと透明感も携え、唯一無二の存在感を放っている。

また、写真集のタイトル「藤崎ゆみあファースト写真集『FUJISAKI YUMIA』」には、写真集撮影中に見せた大胆な行動、ふと感じさせられる大人びたオーラ、とても楽しそうに現地の食事をしたり観光地を巡る姿など、さまざまな顔を見せる藤崎ゆみあの今を嘘偽りなくすべて見られるという意味合いが込められている。

さらに、写真集の帯には第48回日本アカデミー賞最優秀監督賞を受賞した藤井道人監督からの「10年後、この写真集にとんでもないプレミアがつくことを確信しています。是非彼女の船出を見守ってあげてください。」というコメントが寄せられている。

藤崎ゆみあファースト写真集「FUJISAKI YUMIA」イベント限定生写真A藤崎ゆみあファースト写真集「FUJISAKI YUMIA」イベント限定生写真B藤崎ゆみあファースト写真集「FUJISAKI YUMIA」イベント限定生写真C藤崎ゆみあファースト写真集「FUJISAKI YUMIA」直筆サイン入りオリジナルバレンタインポストカード

イベントは2月15日（日）にSHIBUYA TSUTAYAにて開催。参加者全員が藤崎ゆみあと握手ができるほか、イベント限定生写真やオフショットチェキがもらえたり、2ショットチェキを撮影できたり、オリジナルポストカードに直筆サインや名前を書き入れてもらえる特典が付いてくる（券種により特典内容が異なります）。

藤崎ゆみあプロフィール

2008年2月16日生まれ。広島県出身。2023年7月に「最高の教師 1年後、私は生徒に■された」でドラマデビュー。同年の「全国高等学校サッカー選手権大会」19代目応援マネージャーに就任。その後、映画「パレード」、 Netflixシリーズ「イクサガミ」、CM広告「東京メトロ」、「大塚製薬 オロナミンC」などに出演するなど、活躍の場を広げる。現在、「第一ライフグループ」のCMが放映中。

発売記念イベント開催！

発売記念イベントが大好評につき、各所調整の上追加イベントが決定いたしました。

藤崎ゆみあファースト写真集「FUJISAKI YUMIA」追加イベント

■日程／会場

2026年2月15日（日）13：00～ SHIBUYA TSUTAYA 特設イベントスペース

■開催書店イベント専用ページ

SHIBUYA TSUTAYA https://shibuyatsutaya.tsite.jp/article/1769.html

■参加券お申込期間（WEB受付のみ）：

2026年1月13日（火）17：00 ～

※但し完売次第終了となります。

その他、イベント参加券のお申込方法について詳しくは上記の書店イベント専用ページをご確認ください。

カレンダー付き限定版

対象店舗にてカレンダーが付いた藤崎ゆみあファースト写真集「FUJISAKI YUMIA」カレンダー付き限定版を発売！

下記対象店舗でしか入手できないカレンダー付きの限定版となります！

数量限定となりますので、ご注文はお早めに！

商品名：藤崎ゆみあファースト写真集「FUJISAKI YUMIA」カレンダー付き限定版

価格：5,500円 本体：5,000円（税10%）

※通常版と販売価格が異なります。ご注意ください。

※カレンダーの有無以外は通常版と同じ内容となります。

【対象店舗】

・楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18335985/

＜注意事項＞

※1月22日現在

※限定版の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。ご了承ください。

※限定版と藤崎ゆみあファースト写真集「FUJISAKI YUMIA」がございます。お買い求めの際はご注意ください。

※限定版と藤崎ゆみあファースト写真集「FUJISAKI YUMIA」はカレンダーの有無以外は同じ内容となります。

【商品概要】

藤崎ゆみあファースト写真集「FUJISAKI YUMIA」

●発売日：2025年12月12日（金）＜好評発売中＞

●定価：3,850円

全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



