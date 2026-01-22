セルフケアを、サロン級の心地よさに。3D磁気ローラー＆ポイントスティックでお肌をケアして整える♪

株式会社ニーズ

株式会社ニーズ／株式会社サンファミリー（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：本岡勝則）は、「Cellshスティックローラー」3,828円（税込）を1月22日(木)より発売開始しました。

・3D磁気ローラーが肌に吸い付くようにフィット、心地よく流す♪

360°転がる形状の3D磁気ローラーヘッドが、コロコロ転がすだけで心地よい刺激を与え、快適なケアをサポートします。

ローラーヘッド先端に磁石内蔵。顔や首・デコルテの肌をはさむようにスムーズにローリングできます。

・ポイントスティックで筋肉のコリをほぐしてスッキリ！

ポイントスティックは肌に押し当てると内部のバネの動きによりスティックが上下に伸縮し、程よい強さで筋肉のコリをほぐします。点の刺激で気になるところの筋肉を押しほぐして気持ちいい！

※指圧代用器の効果は、本品を肌に押し当てている時に限ります。

※肌に対して最適な角度でポイントスティックをあて、1エリアにつき1秒間に1~2回のリズムで10秒から30秒を目安にくり返し刺激してください。

・部位別ケアで効果的にアプローチ！いつでも好きな時に♪

頭皮・顔だけでなく首まわりやボディなど気になるところを心地よく刺激します。

リラックスタイムやお風呂上がりなど、自分の好きなタイミングでサッとケアできます♪

※入浴中はご使用しないでください。

・洗練されたデザインと機能性の融合

洗練されたメタリックシルバーのデザインと、使いやすさと機能性を兼ね備えた本製品は、毎日のスキンケアをワンランク上の美容習慣へと進化させます。

コンパクトなサイズで携帯性に優れているため、外出先でのケアも可能です。

・プレゼントにも最適♪

お誕生日など大切な人へのプレゼントにもピッタリです。

「Cellshスティックローラー」

発売元：株式会社ニーズ

販売元：株式会社サンファミリー

材質：本体：亜鉛合金

先端・バネ部：ステンレス

ローラーヘッド：ABS樹脂

価格：3,828円（税込）

販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など

※関連商品

「Cellsh トリプルスティック」

発売元：株式会社ニーズ

販売元：株式会社サンファミリー

材質：本体：亜鉛合金

先端・バネ部：ステンレス

価 格：3,828円（税込）

販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など

「Cellsh かっさスティック」

発売元：株式会社ニーズ

販売元：株式会社サンファミリー

材質：本体：亜鉛合金

先端・バネ部：ステンレス

価 格：3,278円（税込）

販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など

「Cellsh かっさローラー」

発売元：株式会社ニーズ

販売元：株式会社サンファミリー

材質：亜鉛合金

価格：1,980円（税込）

販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など