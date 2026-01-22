令和8年度職員採用試験に向けた説明会を開催します！

神奈川県

神奈川県では、令和8年度職員採用試験に向けて、より多くの方に県の仕事や採用試験の内容を知っていただくため、説明会を実施します。

先輩職員による説明や座談会により、令和8年度職員採用試験の最新情報はもちろん、県の仕事の魅力ややりがいを職種ごとにお伝えします。皆さんのご参加を心よりお待ちしています。

申込み

令和8年2月13日（金曜日）14時から同年3月2日（月曜日）17時受信まで

e-kanagawa電子申請システム（https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_initDisplay.action）で事前に申込みをしてください。（参加費無料）

※申込多数の場合は抽選となります。

開催方法

Web会議アプリ（Zoom）を使用してオンラインで開催。遠方にお住まいの方も参加可能です。申込後、説明会のミーティングID及びパスコードを付与します。また、行政については対面（県職員キャリア開発支援センター〔横浜市栄区小菅ケ谷1-2-1〕）でも開催します。

日程・内容等

3月9日（月曜日） 技術系

3月10日（火曜日） 免許資格職

3月11日（水曜日） 公立小中学校等事務、警察事務

3月12日（木曜日） 行政

※説明会を実施する職種、各回の開始時間等の詳細は申込開始時に、以下の採用説明会ホームページでお知らせします。

https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/9111/seminar.html

【問合せ先】

神奈川県人事委員会事務局総務課任用グループ 電話045-651-3245