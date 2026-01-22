TVアニメ『光が死んだ夏』ヴィレッジヴァンガード限定グッズ発売決定！！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

ヴィレッジヴァンガード限定の描き起こしイラストや、作中の場面写を使用したグッズが発売！！

アパレルアイテムには、作中の印象的な「ドロドロ」の表現を取り入れたデザインもラインナップ。

作品の持つ唯一無二の雰囲気を、日常の中で感じられるアイテムとなっています。

2026年1月22日（木）17:00より、オンラインストアにて受注販売を開始いたします。

期間限定となりますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

この機会をお見逃しなく！！

【グッズラインナップ】

【商品詳細】

■アクリルキーホルダー 全3種 各1,200円（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

キャラクター部分

佳紀：約W3.7×H7.6cm

ヒカル：約W4.3×H7.6cm

田中：約W4.5×H7.6cm

チャーム部分共通:W1.3×H4cm

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■キャラクタースタンド 全3種 各1,680円（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

キャラクター部分

佳紀：W6.4×H11.6cm

ヒカル：W7.4×H10.7cm

田中：W7.4×H10.7cm

プレート部分：Φ3.6cm

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ミニキャラクター缶バッジ 全7種

単品\550（税込）/セット\3,850（税込）

【素材】

紙＋ブリキ

【サイズ】

φ5.7cm

種類は全部で7種！

※こちらの商品はランダム商品の為、種類をお選びいただけません。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※お求めではない種類が出ても交換・返品はお断りしておりますのでご了承の上、ご注文いただきますようお願いいたします。

※不良があった場合は、同一商品との交換対応のみとさせていただきます。

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※こちらの商品は7個購入いただいてもすべての柄が揃うとは限りません。

■ダイカットステッカー 全3種 各500円（税込）

【素材】

紙

【サイズ】

佳紀：W3.9×H6.8cm

ヒカル：W4.5×H6.9cm

田中：W4.6×H7cm

■アクリルPOPバッジ 全3種 各1,000円（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

W7×H3.5cm

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください

■シーンセレクトTシャツ ドロドロ 全1種（WH、BK） 各3,600円（税込）

【素材】

綿

【サイズ】

M:身丈70cm / 身巾52cm / 肩巾47cm / 袖丈20cm

L:身丈74cm / 身巾55cm / 肩巾50cm / 袖丈22cm

XL:身丈78cm / 身巾58cm / 肩巾53cm / 袖丈24cm

■シーンセレクトTシャツ 全3種 各3,800円（税込）

【素材】

綿

【サイズ】

M：身丈70cm / 身巾52cm / 肩巾47cm / 袖丈20cm

L : 身丈74cm / 身巾55cm / 肩巾50cm / 袖丈22cm

XL:身丈78cm / 身巾58cm / 肩巾53cm / 袖丈24cm

■シーンセレクトパーカー ドロドロ 全1種 7,000円（税込）

【素材】

綿

【サイズ】

M：身丈67cm/ 身幅50cm/肩幅44cm/袖丈62cm

L ：着丈70cm/身幅53cm/肩幅47cm/袖丈63cm

XL：着丈73cm/身幅56cm/肩幅50cm/袖丈63cm

■トートバッグ 全1種 3,000円（税込）

【素材】

綿

【サイズ】

W38×H37×D11ｃｍ持ち手2.4×54cm

■シーンセレクト缶バッジ 全13種

単品\550（税込）/セット\7,150（税込）

【素材】

紙＋ブリキ

【サイズ】

φ5.7cm

種類は全部で13種！

※こちらの商品はランダム商品の為、種類をお選びいただけません。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※お求めではない種類が出ても交換・返品はお断りしておりますのでご了承の上、ご注文いただきますようお願いいたします。

※不良があった場合は、同一商品との交換対応のみとさせていただきます。

※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※こちらの商品は13個購入いただいてもすべての柄が揃うとは限りません。

■アクリルプレート 全2種 各2,500円（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

W20×H14cm

【注意事項】

※商品画像はサンプルとなります。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。

※お届け時期は予定となります。状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。

【受注期間】

2026年1月22日（木）17：00～2026年2月8日（日）23：59

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22149/

【お問い合わせ】

https://vvstore.jp/guide#ec-guide_cont

【関連リンク】

【TVアニメ『光が死んだ夏』】

https://hikanatsu-anime.com/

【TVアニメ「光が死んだ夏」公式X】

https://x.com/hikanatsu_anime

【各種URL】

■ヴィレッジヴァンガード公式HP

https://www.village-v.co.jp/

-----------------------------------

■ヴィレッジヴァンガードオンライン

https://vvstore.jp/

【ヴィレッジヴァンガード公式X】

https://x.com/vv__official

【ヴィレッジヴァンガード公式Instagram】

https://www.instagram.com/village_vanguard/

【ヴィレッジヴァンガード公式TikTok】

https://www.tiktok.com/@vv_official_vv

-----------------------------------

【お客様からのお問い合わせ先】

《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）