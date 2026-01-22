TVアニメ『光が死んだ夏』ヴィレッジヴァンガード限定グッズ発売決定！！

写真拡大 (全17枚)

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション


ヴィレッジヴァンガード限定の描き起こしイラストや、作中の場面写を使用したグッズが発売！！


アパレルアイテムには、作中の印象的な「ドロドロ」の表現を取り入れたデザインもラインナップ。


作品の持つ唯一無二の雰囲気を、日常の中で感じられるアイテムとなっています。



2026年1月22日（木）17:00より、オンラインストアにて受注販売を開始いたします。


期間限定となりますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。


この機会をお見逃しなく！！


【グッズラインナップ】





【商品詳細】



■アクリルキーホルダー　全3種　各1,200円（税込）




【素材】


アクリル


【サイズ】


キャラクター部分


佳紀：約W3.7×H7.6cm


ヒカル：約W4.3×H7.6cm


田中：約W4.5×H7.6cm


チャーム部分共通:W1.3×H4cm


※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。



■キャラクタースタンド　全3種　各1,680円（税込）




【素材】


アクリル


【サイズ】


キャラクター部分


佳紀：W6.4×H11.6cm


ヒカル：W7.4×H10.7cm


田中：W7.4×H10.7cm
プレート部分：Φ3.6cm


※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。



■ミニキャラクター缶バッジ　全7種


　単品\550（税込）/セット\3,850（税込）




【素材】


紙＋ブリキ


【サイズ】


φ5.7cm


種類は全部で7種！
※こちらの商品はランダム商品の為、種類をお選びいただけません。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※お求めではない種類が出ても交換・返品はお断りしておりますのでご了承の上、ご注文いただきますようお願いいたします。
※不良があった場合は、同一商品との交換対応のみとさせていただきます。
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※こちらの商品は7個購入いただいてもすべての柄が揃うとは限りません。



■ダイカットステッカー　全3種　各500円（税込）




【素材】



【サイズ】


佳紀：W3.9×H6.8cm


ヒカル：W4.5×H6.9cm


田中：W4.6×H7cm



■アクリルPOPバッジ　全3種　各1,000円（税込）




【素材】


アクリル


【サイズ】


W7×H3.5cm


※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください



■シーンセレクトTシャツ ドロドロ　全1種（WH、BK）　各3,600円（税込）






【素材】


綿


【サイズ】


M:身丈70cm / 身巾52cm / 肩巾47cm / 袖丈20cm
L:身丈74cm / 身巾55cm / 肩巾50cm / 袖丈22cm
XL:身丈78cm / 身巾58cm / 肩巾53cm / 袖丈24cm



■シーンセレクトTシャツ　全3種　各3,800円（税込）








【素材】


綿


【サイズ】


M：身丈70cm / 身巾52cm / 肩巾47cm / 袖丈20cm
L : 身丈74cm / 身巾55cm / 肩巾50cm / 袖丈22cm
XL:身丈78cm / 身巾58cm / 肩巾53cm / 袖丈24cm



■シーンセレクトパーカー ドロドロ　全1種　7,000円（税込）




【素材】


綿


【サイズ】


M：身丈67cm/ 身幅50cm/肩幅44cm/袖丈62cm


L ：着丈70cm/身幅53cm/肩幅47cm/袖丈63cm


XL：着丈73cm/身幅56cm/肩幅50cm/袖丈63cm



■トートバッグ　全1種　3,000円（税込）




【素材】


綿


【サイズ】


W38×H37×D11ｃｍ持ち手2.4×54cm



■シーンセレクト缶バッジ　全13種


　単品\550（税込）/セット\7,150（税込）




【素材】


紙＋ブリキ


【サイズ】


φ5.7cm


種類は全部で13種！
※こちらの商品はランダム商品の為、種類をお選びいただけません。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※お求めではない種類が出ても交換・返品はお断りしておりますのでご了承の上、ご注文いただきますようお願いいたします。
※不良があった場合は、同一商品との交換対応のみとさせていただきます。
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※こちらの商品は13個購入いただいてもすべての柄が揃うとは限りません。



■アクリルプレート　全2種　各2,500円（税込）






【素材】


アクリル


【サイズ】


W20×H14cm


【注意事項】



※商品画像はサンプルとなります。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。


※お届け時期は予定となります。状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。


【受注期間】



2026年1月22日（木）17：00～2026年2月8日（日）23：59


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22149/


【お問い合わせ】



https://vvstore.jp/guide#ec-guide_cont


【関連リンク】



【TVアニメ『光が死んだ夏』】


https://hikanatsu-anime.com/


【TVアニメ「光が死んだ夏」公式X】


https://x.com/hikanatsu_anime



【各種URL】


■ヴィレッジヴァンガード公式HP


https://www.village-v.co.jp/


-----------------------------------


■ヴィレッジヴァンガードオンライン


https://vvstore.jp/


【ヴィレッジヴァンガード公式X】


https://x.com/vv__official


【ヴィレッジヴァンガード公式Instagram】


https://www.instagram.com/village_vanguard/


【ヴィレッジヴァンガード公式TikTok】


https://www.tiktok.com/@vv_official_vv


-----------------------------------


【お客様からのお問い合わせ先】


《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》


TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）