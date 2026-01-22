TVアニメ『光が死んだ夏』ヴィレッジヴァンガード限定グッズ発売決定！！
ヴィレッジヴァンガード限定の描き起こしイラストや、作中の場面写を使用したグッズが発売！！
アパレルアイテムには、作中の印象的な「ドロドロ」の表現を取り入れたデザインもラインナップ。
作品の持つ唯一無二の雰囲気を、日常の中で感じられるアイテムとなっています。
2026年1月22日（木）17:00より、オンラインストアにて受注販売を開始いたします。
期間限定となりますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
この機会をお見逃しなく！！
【グッズラインナップ】
【商品詳細】
■アクリルキーホルダー 全3種 各1,200円（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
キャラクター部分
佳紀：約W3.7×H7.6cm
ヒカル：約W4.3×H7.6cm
田中：約W4.5×H7.6cm
チャーム部分共通:W1.3×H4cm
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■キャラクタースタンド 全3種 各1,680円（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
キャラクター部分
佳紀：W6.4×H11.6cm
ヒカル：W7.4×H10.7cm
田中：W7.4×H10.7cm
プレート部分：Φ3.6cm
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
■ミニキャラクター缶バッジ 全7種
単品\550（税込）/セット\3,850（税込）
【素材】
紙＋ブリキ
【サイズ】
φ5.7cm
種類は全部で7種！
※こちらの商品はランダム商品の為、種類をお選びいただけません。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※お求めではない種類が出ても交換・返品はお断りしておりますのでご了承の上、ご注文いただきますようお願いいたします。
※不良があった場合は、同一商品との交換対応のみとさせていただきます。
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※こちらの商品は7個購入いただいてもすべての柄が揃うとは限りません。
■ダイカットステッカー 全3種 各500円（税込）
【素材】
紙
【サイズ】
佳紀：W3.9×H6.8cm
ヒカル：W4.5×H6.9cm
田中：W4.6×H7cm
■アクリルPOPバッジ 全3種 各1,000円（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
W7×H3.5cm
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください
■シーンセレクトTシャツ ドロドロ 全1種（WH、BK） 各3,600円（税込）
【素材】
綿
【サイズ】
M:身丈70cm / 身巾52cm / 肩巾47cm / 袖丈20cm
L:身丈74cm / 身巾55cm / 肩巾50cm / 袖丈22cm
XL:身丈78cm / 身巾58cm / 肩巾53cm / 袖丈24cm
■シーンセレクトTシャツ 全3種 各3,800円（税込）
【素材】
綿
【サイズ】
M：身丈70cm / 身巾52cm / 肩巾47cm / 袖丈20cm
L : 身丈74cm / 身巾55cm / 肩巾50cm / 袖丈22cm
XL:身丈78cm / 身巾58cm / 肩巾53cm / 袖丈24cm
■シーンセレクトパーカー ドロドロ 全1種 7,000円（税込）
【素材】
綿
【サイズ】
M：身丈67cm/ 身幅50cm/肩幅44cm/袖丈62cm
L ：着丈70cm/身幅53cm/肩幅47cm/袖丈63cm
XL：着丈73cm/身幅56cm/肩幅50cm/袖丈63cm
■トートバッグ 全1種 3,000円（税込）
【素材】
綿
【サイズ】
W38×H37×D11ｃｍ持ち手2.4×54cm
■シーンセレクト缶バッジ 全13種
単品\550（税込）/セット\7,150（税込）
【素材】
紙＋ブリキ
【サイズ】
φ5.7cm
種類は全部で13種！
※こちらの商品はランダム商品の為、種類をお選びいただけません。
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※お求めではない種類が出ても交換・返品はお断りしておりますのでご了承の上、ご注文いただきますようお願いいたします。
※不良があった場合は、同一商品との交換対応のみとさせていただきます。
※製造工程上やむを得ず、微細な傷が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※こちらの商品は13個購入いただいてもすべての柄が揃うとは限りません。
■アクリルプレート 全2種 各2,500円（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
W20×H14cm
【注意事項】
※商品画像はサンプルとなります。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。
※お届け時期は予定となります。状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。
【受注期間】
2026年1月22日（木）17：00～2026年2月8日（日）23：59
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22149/
【お問い合わせ】
https://vvstore.jp/guide#ec-guide_cont
【関連リンク】
【TVアニメ『光が死んだ夏』】
https://hikanatsu-anime.com/
【TVアニメ「光が死んだ夏」公式X】
https://x.com/hikanatsu_anime
【各種URL】
■ヴィレッジヴァンガード公式HP
https://www.village-v.co.jp/
-----------------------------------
■ヴィレッジヴァンガードオンライン
https://vvstore.jp/
【ヴィレッジヴァンガード公式X】
https://x.com/vv__official
【ヴィレッジヴァンガード公式Instagram】
https://www.instagram.com/village_vanguard/
【ヴィレッジヴァンガード公式TikTok】
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv
-----------------------------------
