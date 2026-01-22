【one’sterrace】「OSAMU GOODS（オサムグッズ）」が大集合！店頭イベントを1月28日（水）より開催！

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社ライフスタイルイノベーションが展開するライフスタイルブランド「one’sterrace（ワンズテラス）」は、OSAMU GOODS（オサムグッズ）を集めた店頭イベントを1月28日（水）より全国のワンズテラス店舗にて開催いたします。

「one’sterrace（ワンズテラス）」は、全国のショッピングセンターを中心に、キッチングッズからステーショナリー、キャラクター雑貨、ボディケアアイテム、アパレルやインテリアなど、多様な生活雑貨全般を幅広いお客様に向けてご紹介するストア型ブランドです。

イラストレーター原田治氏によりイギリスの童歌「マザーグース」をモチーフとして誕生した「オサムグッズ」は、1976年より商品化され、現在まで色あせることなく多くの方々に親しまれています。

「オサムグッズ」は、明るくて元気でかわいくて、誰からも愛される日本のキャラクターグッズの先駆け的存在です。

今回ワンズテラスでは、「オサムグッズ」を大集合させた店頭イベントを1月28日（水）～3月1日（日）まで開催いたします。

なつかしい世代も、新しく感じる世代も、あなたの「かわいい」がきっと見つかる約150点ものオサムグッズが期間限定で大集合！

ぜひこの機会に、アメリカンレトロなデザインに加え、パステルカラーのやさしい色合いのアイテムも愛らしい「オサムグッズ」に会いに、お近くのワンズテラス店舗にお立ち寄りください。

【 ワンズテラス「OSAMU GOODS（オサムグッズ）」取り扱いアイテムのご紹介！】※一部抜粋

エコバッグ \1,980 フェイスタオル パイル 各\1,430 タオルハンカチ 各\770 など ※価格はすべて税込です。三角マチ保冷バッグM 各\2,640 小判一段弁当 各\3,080 箸箱セット 各\1,540 など ※価格はすべて税込です。

※その他詳細は公式WEBページをご覧ください。

※一部商品は数量限定のため、無くなり次第終了となります。

※入荷状況は店舗により異なります。

※オンラインストアでは一部先行販売商品を1/28（水）より発売予定です。

※改装等により展開のない店舗がございます。

【「OSAMU GOODS」について】

詳細を見る :https://store.world.co.jp/s/brand/onesterrace/note/season/088287/?utm_source=prtimes&utm_medium=media&utm_campaign=ones&utm_term=260122OT

「OSAMU GOODS」オフィシャルサイト

https://www.osamugoods.com/

【 商品のお取り扱い 】

■全国店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?br=BR410&pcf(https://store.world.co.jp/real-store-search?br=BR410&pcf)

■オンラインストア：https://store.world.co.jp/s/brand/onesterrace/

【 one’sterrace（ワンズテラス） 】

今年で29周年を迎えるone'sterraceは、オープン以来『暮らしの今を、もっと素敵に！もっと楽しく！』をテーマに、暮らしに寄り添った“衣・食・住”をトータルで提案・発信し続けています。日常の忙しさから少しだけ離れて、お店から一歩外に出た時にやさしく温かな気持ちになれる。

そんな、大人が楽しめる絵本のような場所になれることを目指しています。

