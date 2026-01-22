≪二子玉川教室≫ 2026年３月 「東京都市大学付属小学校特別講演会」「洗足学園小学校特別講演会」のご案内 ※特別講習同時開催

株式会社リソー教育グループ

●「東京都市大学付属小学校・洗足学園小学校特別講演会」概要

校長先生をお迎えし、最新情報や受験対策に役立つ具体的なポイントなど、皆さまが今後のご準備を進めるうえで参考となる内容を中心にお話しいただきます。受験情報や学校の特徴を知る大変貴重な機会となります。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。また、同日に2025年秋の考査内容に準じた「東京都市大学付属小学校特別講習」、「洗足学園小学校特別講習」も実施いたします。解説では出題傾向についてお話をします。ぜひ併せてご参加ください。

【詳細】

・東京都市大学付属小学校特別講演会(https://www.shingakai.co.jp/documents/20260329futakotamagawa-tcu.pdf)

・洗足学園小学校特別講演会(https://www.shingakai.co.jp/documents/20260329futakotamagawa-senzoku.pdf)

【対象】

・新年長児（2020年４月２日～2021年４月１日生まれのお子さま）の保護者さま

・新年中児（2021年４月２日～2022年４月１日生まれのお子さま）の保護者さま

※各ご家庭保護者さま１名まで（お子さまの同伴不可）

【日時・講師】

■東京都市大学付属小学校

・特別講演会 ３月22日（日）10:00～11:00 講師：校長 岡野親 先生

・特別講習 ３月22日（日）10:00～12:00（120分指導）

■洗足学園小学校

・特別講演会 ３月29日（日）10:00～11:00 講師：校長 田中友樹 先生

・特別講習 ３月29日（日）10:00～12:00（120分指導）

【費用（税込）】

・特別講演会 無料

・特別講習 会員：19,800円／一般：26,400円

【持ち物】

・特別講演会：筆記用具、スリッパ、外履き入れ

・特別講習：ハンカチ、ティッシュ、上履き、水筒、クレヨン（12色）、クーピー（16色）、鉛筆（２B／２本）、はさみ、セロハンテープ、のり（カップ式、スティック式）

【受付開始】

・会員 ２月４日（水）正午

・一般生 ２月11日（水）正午

【申込方法】

・会員 ：普段お通いの教室または二子玉川教室へ、お電話または教室窓口にてお申し込みください。

・一般生：ホームページよりお申し込みください（定員になりしだい締切）。

伸芽ねっと(https://shingakai-stm.jp/child/login)へログインまたはご登録のうえ、資料請求ページにて「ご希望の教室」より「二子玉川教室」を選択し、「ご質問・お問い合わせ」欄に「ご希望の講演会および講座名」をご入力いただき、お申し込みください。

※校長先生によるご講演は10:00～10:40を予定しており、その後10:40～11:00は質疑応答の時間になります。

※講演会終了後は個別の相談会を設けさせていただきます。各ご家庭５分程度になります。お申し込みの際に相談会希望の旨をお伝えください。

※講演会、相談会ともに枠に限りがございます。先着順となりますのでお早めにお申し込みください。

＜伸芽会二子玉川教室＞

〒158-0094 東京都世田谷区玉川２-21-１ ライズショッピングセンター２階

TEL：03-5717-3277（受付：水～日 10:00～18:00）

●創立1956年 名門小学校受験・幼稚園受験のパイオニア 伸芽会とは

伸芽会は創立して半世紀を超える名門小学校受験・幼稚園受験のパイオニアです。生徒一人ひとりの発達に応じた個人別合格プログラムを提供しています。「創造力を伸ばす」本物の幼児教育で名門校合格を目指します。慶應義塾幼稚舎や早稲田実業初等部をはじめ、難関小学校、幼稚園へ多数合格者を輩出し、業界においてトップクラスの合格実績をあげています。

更には、小学校受験を牽引してきたベテラン講師による受験ガイダンスの開催や、主催するオープン模試の受験者数、教材・問題集の出版部数でNo.１の実績を誇る、業界のリーディングカンパニーです。

●会社概要

【株式会社 伸芽会】

所在地：東京都豊島区目白３-４-11 ヒューリック目白５F

代表者：代表取締役社長 中西 克弥

URL：https://www.shingakai.co.jp/

事業内容：幼稚園・小学校受験向けの幼児教室運営（伸芽会）、保育施設・学童保育施設の運営(伸芽'Sクラブ託児、伸芽'Sクラブ学童、コナミスポーツ伸芽'Sアカデミー)

【株式会社 リソー教育グループ】

所在地：東京都豊島区目白三丁目１番40号

代表：代表取締役社長 天坊 真彦

URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「TOMAS」をはじめとする進学個別指導塾のほか８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

●この記事に関するお問い合わせ

株式会社リソー教育グループ 広告・マーケティング部 長野

Tel : 03-5996-3701 / Email : riso-pr@tomas.jp