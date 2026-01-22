電撃文庫の人気作品「青春ブタ野郎」シリーズから、大好評を博したオンラインくじが再販決定!!　原作イラストを使用した豪華景品が盛りだくさん!!

写真拡大 (全18枚)

株式会社KADOKAWA


株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛、以下 KADOKAWA）は、運営するオンラインくじサービス「くじ引き堂」において、電撃文庫の人気作品の原作イラストの豪華賞品が手に入る＜「青春ブタ野郎」シリーズ オンラインくじ 2022 秋 再販売＞を、2026年1月29日(木)17時より販売します。



賞品は、「青春ブタ野郎」シリーズの原作イラストレーター・溝口ケージ氏のイラストを使用したオリジナルグッズとなります。原作のカバーイラストやカラーイラストを使用した商品など、オリジナルグッズが盛りだくさん！　また、期間中に“リポストキャンペーン”として、くじ引き堂のX公式アカウントをフォロー＆リポストすると、抽選で3名様に「D賞 缶バッジ全17種セット」をプレゼント。この機会をお見逃しなく!!





＜「青春ブタ野郎」シリーズ オンラインくじ 2022 秋 再販売 概要＞


販売期間：2026年1月29日(木)17:00～2026年2月26日(木)16:59


販売価格：1回 770円(税込)※別途発送手数料が掛かります。


購入ページ：https://kujibikido.com/lp/ao-buta2022autumn_2/




■賞品ラインナップ


S賞：選べる！キャラファイングラフ（全2種）






A賞：ジェットストリーム 多機能ペン 4&1（全2種）






B賞：A3クリアポスター（全6種）









C賞：アクリルマスコット（全10種）







D賞：缶バッジ（全17種）







※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。



■Xフォロー&リポストキャンペーン


期間中に「くじ引き堂」のX公式アカウント（@kujibikido）をフォローおよび対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名様に「D賞 缶バッジ全17種セット」をプレゼント！





■おまけキャンペーン


【10連セット】をご購入いただいたお客様には「ミニ色紙」をもれなく1枚プレゼント!!


※2種からランダムでの配布となります。






■「くじ引き堂」とは


スマホ・PCから簡単に遊べる、はずれなしのオンラインくじ！


ドキドキが盛りだくさん、キャラクターとのめぐり逢い！！




■関連サイト


「くじ引き堂」公式サイト https://kujibikido.com/


「くじ引き堂」公式Xアカウント https://x.com/kujibikido




■商品に関するお問い合わせ
くじ引き堂　 https://kujibikido.com/contact/