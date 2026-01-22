【MOOMIN】リトルミイフェア　「すまし顔」のリトルミイデザインのハンドクリームとリップバーム新発売

株式会社グローバルプロダクトプランニング

3月1日＝3（ミ）1（イ）にちなんだ「リトルミイフェア」

株式会社グローバルプロダクトプランニングは、ムーミンに登場する女の子リトルミイをデザインした「ハンドクリーム」「リップ＆ハンドケアセット」「あったかアイマスクギフト」を1月23日に数量限定で発売します。

春のお花に囲まれたちょっぴりレアな「すまし顔」のリトルミイデザイン

ひと味違うおすましな表情で何か次なるいたずらを企んでいるのか、ムーミンたちのユニークなドタバタをクールに見つめているのか、そんなリトルミイが魅力的。

ムーミン ハンドクリーム リトルミイ

価格 594円（税込) 内容量 25mL

ハンドクリーム リトルミイ

手軽に持ち歩けるサイズ感のハンドクリーム。保湿成分配合で、いつでもしっとりうるおいのある手肌に。甘酸っぱい「こけもものジャム」の香り。

保湿成分：ワセリン、シアバター（シア脂）、アーモンドオイル（アーモンド油）

ムーミン リップ＆ハンドケアセット リトルミイ

価格 968円（税込）

セット内容：ハンドクリーム25ｍL、リップバーム10mL 各1個

リップ＆ハンドケアセット リトルミイ

しっとりうるおいのある唇と手肌に整えるリップバームとハンドクリームのセット。甘酸っぱい「こけももジャム」の香り。手軽に持ち運べるコンパクトサイズのセットはギフトにもオススメです。

保湿成分：ワセリン、シアバター（シア脂）、アーモンドオイル（アーモンド油）

ムーミン あったかアイマスクギフト 赤い果実の香り

価格 748円（税込）

セット内容：あったかアイマスク3個

あったかアイマスクギフト 赤い果実の香り

あったかアイマスク

じんわり蒸気と赤い果実の香りで、のんびりしたいその目に寄り添う温感アイマスク。3枚入りのあったかギフトに。赤い果実の香り。

使用時間：約20分 快適温度：約40℃

こんな時におすすめ

・スマホの使いすぎに

・PCの使いすぎに

・勉強をがんばった時に

・おやすみ前に 意匠 第1796109号

●ムーミンデザインの「アイマスク」も絶賛発売中！

ムーミン あったかアイマスク 価格 220円（税込）

ムーミン あったかアイマスクギフト 5枚入り 価格 990円（税込）

あったかアイマスクあったかアイマスクギフト 5枚入り

あったか心地よい蒸気で目と目元をじんわりと温め心ほどけるアロマタイプの温熱アイマスクです。精油配合のおだやかなラベンダー＆オレンジの香り。

●GPPオンラインショップなどで販売

https://www.gpp-shop.com/shop/e/eC60123A0/

●製品お問い合わせ先

グローバルプロダクトプランニング

03-3770-6170

https://www.gpp-shop.com/