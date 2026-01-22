『ピングー』のクレイアニメシリーズのグッズがラインナップ！2月5日(木)より渋谷サクラステージ3階「キャラコレ」にて期間限定ショップを開催

株式会社マリモクラフト

株式会社マリモクラフト（本社：東京都江東区）は、2月5日(木)から2月18(水)までShibuya Sakura Stage（渋谷サクラステージ）3階「キャラコレ」にて、期間限定ショップ「PINGU(TM) POP UP STORE＠渋谷サクラステージ」を開催いたします。

人気アニメ『ピングー』の名シーンを凝縮した「トレーディング缶バッジ」や「トレーディングフレームマグネット」をそれぞれ全8種のブラインド商品として販売します。さらに、劇中に登場する「トド」をモチーフにしたユニークなアクリルスタンドや、おでかけのお供にしたい「3連アクリルキーホルダー」など、様々な商品をご用意しています。

渋谷駅新南改札口を出て徒歩すぐという好アクセスな立地にて、『ピングー』の魅力が詰まったお買い物体験をぜひお楽しみください。

開催概要

『PINGU(TM) POP UP STORE＠渋谷サクラステージ』

<会場> SHIBUYA SAKURA STAGE SHIBUYA SIDE 3階「キャラコレ」

<開催期間> 2026年2月5日(木)～2月18(水)

<営業時間> 10:00~21:00

特設サイト▶https://marimocraft.co.jp/event/png0205/

運営に関する情報は、マリモクラフトイベントX（@marimocraft_eve(https://x.com/marimocraft_eve)）から発信いたします。

オススメ商品のご紹介

・商品画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。また、画像の縮小率は同一ではありません。

ピングーとは…

スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。

1980年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作されてから2025年で45周年を迎えました。

1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されています。

▼ピングー公式HP https://www.pingu.jp/

▼ピングー公式Instagram(@pingu_jp) https://www.instagram.com/pingu_jp/

▼ピングー公式X(@pingu_jpn) https://x.com/pingu_jpn

▼ピングー公式TikTok(@pingu_jp) https://www.tiktok.com/@pingu_jp

▼ピングー公式YouTube(@Pingu) https://www.youtube.com/@Pingu

(C)2026 JOKER.

株式会社マリモクラフトについて

キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を主な事業内容としております。

マリモクラフト公式HP https://marimocraft.co.jp/

【マリモクラフト公式SNSアカウント】

マリモクラフト イベント用X https://x.com/marimocraft_eve

マリモクラフト 公式X https://x.com/marimo_craft

マリモクラフト 公式Instagram https://www.instagram.com/marimocraft/