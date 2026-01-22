芳醇な花のアロマでハンドケア。毎日に彩りを添える「ハンド＆ネイルクリーム」と「ハンド＆ボディーソープ」新発売

株式会社グローバルプロダクトプランニング

株式会社グローバルプロダクトプランニング（本社：東京都渋谷区南平台町）は、芳醇な花のアロマと華やかな雰囲気で毎日に彩りを添える『デイズインブルーム ブライトフラワーズ』シリーズより、華やぐハンドケアアイテム「ハンド＆ネイルクリーム」と「ハンド＆ボディーソープ」を1月23日に発売します。ローズ、ガーデニア、リリーの華やかな3種の香りが揃います。

咲き香る花々の贈りもの

日々の生活で気軽に香りを楽しめて気分も華やぐ花々のハンドケアアイテムを、自分へ、そして大切な人への贈りものに。

＜フレグランス＞

ローズ： ふんわり華やかなローズの香り

ガーデニア：甘くエレガントなガーデニアの香り

リリー： 清楚で可憐なリリーブーケの香り

デイズインブルーム ブライトフラワーズ ハンド＆ネイルクリーム 全3種

価格 660円（税込） 内容量 30mL

ハンド＆ネイルクリーム ローズハンド＆ネイルクリーム ガーデニアハンド＆ネイルクリーム リリー

華やぐアロマでハンドケア。シアバター*など植物由来の保湿成分配合で、手指を乾燥から守り爪にうるおいを与え、健やかに整えます。なめらかクリームで手も爪もしっとり！

自分使いはもちろん、華やかなパッケージはお配りギフトにも。

保湿成分：ホホバオイル（ホホバ種子油）、*シアバター（シア脂）、ハチミツエキス

デイズインブルーム ブライトフラワーズ ハンド＆ボディーソープ 全3種

価格 880円（税込） 内容量 325mL

ハンド＆ボディーソープ ローズハンド＆ボディーソープ ガーデニアハンド＆ボディーソープ リリー

やさしい花のアロマが香る、泡立ちよく洗い上がりしっとりのハンド＆ボディーソープ。パールのようにきらめくソープと、ボトルに描かれた大輪の花々が洗面所やバスルームを華やかに彩ります。

保湿成分：ヒアルロン酸Na、ハチミツエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス

華やかなバスフラワーギフトも発売中

バスフラワーギフト（ハーフ） ローズ、ガーデニアバスフラワーギフト ローズ

デイズインブルーム ブライトフラワーズ バスフラワーギフト（ハーフ）全2種

価格 1,628円（税込）

セット内容：バスフラワー5個

バスフラワーギフト（ハーフ）ローズバスフラワーギフト（ハーフ）ガーデニア

芳潤な花のアロマ香るバスフラワーをボックスに詰めた華やかバスギフト。湯船に入れてお湯を注げばモコモコ泡風呂に。使用するまで飾って、インテリアとしても楽しめます。

デイズインブルーム ブライトフラワーズ バスフラワーギフト 全2種

価格 2,530円（税込）

ローズ セット内容：バスフラワー7個、バスフィズ80g 2個

ガーデニア セット内容：バスフラワー8個、バスフィズ80g 2個

バスフラワーギフト ローズバスフラワーギフト ガーデニア

芳潤な花のアロマ香るバスフラワーと発泡タイプのバスフィズ（入浴料）がセットになった、とっておきのバスギフト。

バスフィズ保湿成分：ホホバオイル（ホホバ種子油）、シアバター（シア脂）、ハチミツエキス

芳醇な花のアロマと華やかな雰囲気の『デイズインブルーム ブライトフラワーズ』

左から オイルインバスパール（バッグ）、ブルーミングリードディフューザー、ハンド＆ボディーソープ、ハンド＆ネイルクリーム、バスフラワーギフト、バスフラワーブーケ

●GPPオンラインショップなどで販売

デイズインブルーム ブライトフラワーズ :https://www.gpp-shop.com/shop/c/c412201/GPPオンラインショップはこちら

製品お問い合わせ先

グローバルプロダクトプランニング

03-3770-6170

https://www.gpp-shop.com