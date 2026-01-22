【ベストプラクティス賞受賞】成城学園中学校高等学校、DOU提供「AI講師」「AI助手」活用で進路指導の個別最適化を実現

株式会社DOU

株式会社DOU（本社：東京都、代表取締役：石部達也、以下 DOU）が提供する生成AIツール「AI講師」「AI助手」を活用した、成城学園中学校高等学校（東京都世田谷区）の進路指導の取り組みが、「学校現場のAI活用実践コンテスト2025」において、児童生徒支援部門のベストプラクティス賞を受賞しました。

本コンテストは、一般社団法人教育AI活用協会（所在地：東京都港区、代表理事：佐藤雄太）と、小学館（本社：東京都千代田区）が運営する教育情報サイト「みんなの教育技術」編集部が主催し、学校現場における生成AI活用の知見を広く共有し、教育の質向上に資することを目的として開催された取り組みです。

2025年11月16日（日）にオンラインで開催された最終審査会には、全国の教員から寄せられた46件の応募の中から選出された9組のファイナリストが登壇。授業実践・児童生徒支援・校務改善の3部門において、教育的効果、創意工夫、再現性、生成AIの適切な活用といった観点から審査が行われました。



成城学園中学校高等学校の実践は、同校研究部長・都築則幸氏により「進路指導における個別最適化を実現する『AI講師』『AI助手』の活用」として発表されました。進路指導の属人化を防ぎながら、生徒一人ひとりに寄り添ったキャリア支援を実現している点、ならびに教員の書類作成や情報整理にかかる工数を大幅に削減している点が高く評価され、今回の受賞に至りました。

※本コンテストの開催概要および最終審査会に関する詳細は、以下のプレスリリースをご参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000161501.html

本事例は、高校の進路指導において教員個々の経験や進め方に依存しがちな状況を踏まえ、AIとデータを活用することで、属人化せず、すべての生徒に個別最適化された指導を提供することを目指した取り組みです。

▼「学校現場のAI活用実践コンテスト2025」：発表動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zLQcX1d4wQA ]

■ 高校の進路指導が抱える背景と課題

多くの高校の進路指導現場では、生徒側・教員側・指導体制そのものにおいて、以下のような課題が顕在化しています。

まず生徒側では、進路決定に関して「そもそも何から考え、どのように行動すればよいのかが分からない」状態にあるケースが少なくありません。高校時代に取り組んできた活動や経験の整理が十分にできておらず、面接の場で自分の強みや経験をうまく言語化できない、書類の内容と本人の話に一貫性が生まれにくいといった課題が見られます。

次に教員側では、生徒一人ひとりの学習状況や課外活動、日々の取り組みを継続的に把握することが難しく、推薦文や指導要録を作成する際に、情報収集からやり直す必要があるなど、業務負担の大きさが課題となっています。生徒に関する記録が紙や個人メモなどに分散していることから、学年をまたいだ情報の引き継ぎが難しいという問題もあります。

さらに、進路指導全体としては、担任教員の経験やスタイルに大きく依存しやすく、面談の進め方やアドバイスの内容が教員ごとに異なることで、生徒の性格や価値観に応じた支援を安定して提供することが難しい状況が生じています。

■ 取り組みの背景

こうした課題を背景に、成城学園中学校高等学校では、進路指導を特定の教員の経験に依存させるのではなく、すべての生徒に対して継続的に質の高い支援を提供できる体制づくりが求められていました。

そこで着目したのが、AIを活用した進路指導の仕組みです。本取り組みでは、生徒向けの「AI講師」と、教員向けの「AI助手」を役割ごとに使い分けることで、生徒支援と教員支援の両立を図っています。

■ 実践内容

本取り組みでは、テスト結果、進路希望調査、オープンキャンパス参加後のアンケート、探究学習や課外活動の記録など、生徒に関するさまざまな情報を、DOU社が提供する「キャリアパスポート」を活用してデータ化しています。

生徒がGoogleフォームに回答するだけで、回答内容がキャリアパスポートに自動連携される仕組みとなっており、運用の負担を最小限に抑えながら、継続的なデータ蓄積が可能です。



蓄積されたデータは、生徒向けの「AI講師」と教員向けの「AI助手」にそれぞれ連携され、進路指導の各場面で活用されます。

※AIに接続される生徒データは、個人を特定できる情報をマスキングしたうえで取り扱われています。

AI講師は、生徒一人ひとりを対話的に支援する存在として、蓄積されたデータをもとに自己理解を深め、興味・関心・強みに応じた進路検討や面接練習の土台づくりをサポートします。

一方、AI助手は、教員を支援するツールとして、生徒の情報を整理・可視化し、進路指導や指導要録・推薦文作成を支援します。これにより、教員の経験に左右されない、安定した進路指導の実現を目指しています。

■ 実践による効果と目指す姿

AI講師の活用により、生徒は自分自身の考えや経験を整理しながら、主体的に進路を考える環境を得ることができます。

生徒一人ひとりに寄り添った対話が可能となり、個別最適化された指導の土台が整いつつあります。

教員側では、生徒情報の一元化により、進路指導や書類作成にかかる工数が軽減され、生徒と向き合う時間を確保しやすくなっています。結果として、属人化を抑えながら、すべての生徒に対して一定水準の支援を提供できる体制づくりにつながっています。

来年度の受験期には、生徒がAI講師のサポートを受けながら面接練習や身上調書対策を行い、教員がAI助手を活用して効率的に指導要録や推薦文を作成できる状態を目指しています。

■ 今後の展望

今後も、探究学習や課外活動をはじめとした、生徒に関するデータの蓄積を継続していく予定です。日々の学びや活動を記録として残し続けることで、生徒一人ひとりの成長過程を、時間軸を持って捉えられる環境を整えていきます。

あわせて、蓄積されたデータをもとに、「学び・活動・進路」をつなぐ仕組みの拡張を進めていきます。総合型選抜などの合格者データや進路決定のプロセスを後輩たちの指導に活用することで、情報を単発で終わらせるのではなく、学校の資産として継承していくことを目指します。2年、3年と運用を重ねることで、持続可能なキャリア支援体制の構築につなげていく考えです。

また、来年度の受験期には、以下の状態を実現することを目標としています。

- 生徒は、「AI講師」のサポートを受けながら、面接練習や身上調書対策に主体的に取り組める- 教員は、「AI助手」を活用し、指導要録や推薦文を効率的に作成できる

こうした取り組みを通じて、属人化を抑えながら、すべての生徒に対して個別最適化された進路支援を継続的に提供できる環境の実現を目指していきます。

■ AI活用に興味をお持ちの学校関係者の皆さまへ

現在、生成AIは社会のさまざまな場面で日常的に使われる存在となり、業務や学習の現場においても、すでになくてはならないものになりつつあります。

単に「使えるかどうか」ではなく、生成AIを「どのように使いこなすか」というスキルそのものが、社会で求められる前提条件になり始めています。こうした流れは今後さらに加速していくでしょう。

こうした変化は学生にとっても例外ではなく、生成AIは日常生活や学習の中で自然に使われる存在となり、レポート作成や情報整理にとどまらず、進路や将来について考える場面でも活用され始めています。

一方で、教育現場に目を向けると、生成AIの活用を前提とした支援の設計や、適切な使い方を体系的に指導する環境は、十分に整っているとは言えないのが実情です。



学生による生成AIの利用を現実的に制限することが難しい中で、学校としてAIを「禁止するもの」として扱うのではなく、どのような使い方を適切なものとして指導するのか、そして教育や支援の中にどのように組み込んでいくのかを整理することが求められています。

これは進路指導・キャリア支援に限った話ではなく、今後の教育活動全体において避けて通れないテーマになりつつあります。

株式会社DOUは、こうした課題意識のもと、本事例で紹介した「AI講師」を活用し、進路支援・キャリア支援における個別最適化や教員の工数削減に加え、授業や探究学習なども含めた教育機関におけるAI活用の実践を、高校・大学と連携しながら進めています。

「自校でも検討すべきなのか」「何から着手すればよいのか」といった初期段階のご相談も含め、

AIを活用した進路指導・キャリア支援、授業や学習支援への活用にご関心をお持ちの高校・大学関係者の皆さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください。

https://dou.id



また、本取り組みで紹介したAI講師について、ウェビナーの開催を予定しております。

ChatGPTを活用したキャリア教育・キャリア支援の事例に加え、より教育の質を最大化をするための方法や学生の活用シーンを交えながら、実際の活用・運用方法を体感できる機会をご用意しています。

開催日時：2026年1月28日(水)13:00～14:00（オンライン開催／参加無料）

本ウェビナーは、大学・短期大学・専門学校・高校におけるキャリアセンター担当者・教員の皆様、ならびに塾・スクール等の教育関連事業者の方々を対象に開催いたします。

ご興味のある方は、ぜひこの機会にご参加ください。

▼詳細・お申込みはこちら

[https://dou-careerpassport-261.peatix.com/view(https://dou-careerpassport-261.peatix.com/view)]

▼その他ウェビナー情報はこちら

[https://dou-careerpassport7.peatix.com/view(https://dou-careerpassport7.peatix.com/view)]

本件についてのお問い合わせ

株式会社DOU

担当：山崎

E-mail：info@dou.id

株式会社DOUについて

株式会社DOU（旧：株式会社PitPa）

株式会社DOU（ドウ）

本社所在地：〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷パルコDGビル

代表取締役社長：石部 達也

設立年月日：2018年5月2日

資本金：5,000万円

公式サイト：https://dou.id

主な事業内容：

・デジタル証明書の発行支援事業

・AIを活用した教育機関向けDX/AX支援



DOUは、「育成機関と協働し、多様な変革者を輩出する」をミッションに掲げ、最先端のテクノロジーを活用しながら、デジタル証明書を基点とした事業を複数展開しています。キャリアパスポートを活用した人材開発及び採用支援事業では、千葉工業大学をはじめとした大学、インターンを実施するNPO団体や企業様などの育成機関と連携しながら、学生にとっての新たなキャリア形成の機会を創出しています。今後も、私たちが心から「面白い」と感じたテクノロジーやカルチャーを活用したビジネスの構築を通じて、育成機関と共に、個人の多様な「道」を肯定し、人新生の時代を創造する「変革者」の成長を支援して参ります。