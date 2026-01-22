強殖装甲ガイバー×ティタノマキア。新たなる姿のゲイルハウンドがプラモデルで登場。
株式会社ホビーサーチ（東京都文京区）は、マックスファクトリーの新商品「PLAMAX ゲイルハウンド・ガイバー01」（2026年12月発売予定）の予約受付を開始しましたことをお知らせいたします。
強殖装甲×ティタノマキア―― 衝撃のコラボキットがここに誕生！
マルチクリエイター・NAOKI氏がお送りする「ティタノマキア」シリーズと、人気作品「強殖装甲ガイバー」のコラボレーションにより、新たなる姿のゲイルハウンドが誕生いたしました。
ガイバーの象徴的ともいえる武装「メガスマッシャー」を再現出来るギミックをはじめ、ゲイルハウンドの随所にガイバーIの意匠を“殖装”しております。
本商品は、接着剤不要のスナップフィットモデル(組み立て式プラスチックモデル)です。頭部には一部、彩色済みパーツをご用意しております。
また、ハンドパーツにはPVC素材を採用しております。
さらに、オリジナル水転写式デカールが付属しております。
【商品情報】
◇メーカー：マックスファクトリー
◇スケール：NON
◇価格：9900円 (税込)
◇発売予定：2026年12月
◇全高：約170mm(頭頂高：約160mm)
◇型制作：池田哲也(有限会社オリジン)・NAOKI・小林義仁(マックスファクトリー)
◇制作協力：千値練
◇Special thanks：坂本洋一(ケミカルアタック)
(C)NAOKI
(C)高屋良樹／KADOKAWA
