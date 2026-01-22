強殖装甲ガイバー×ティタノマキア。新たなる姿のゲイルハウンドがプラモデルで登場。

株式会社ホビーサーチ

株式会社ホビーサーチ（東京都文京区）は、マックスファクトリーの新商品「PLAMAX ゲイルハウンド・ガイバー01」（2026年12月発売予定）の予約受付を開始しましたことをお知らせいたします。

強殖装甲×ティタノマキア―― 衝撃のコラボキットがここに誕生！

マルチクリエイター・NAOKI氏がお送りする「ティタノマキア」シリーズと、人気作品「強殖装甲ガイバー」のコラボレーションにより、新たなる姿のゲイルハウンドが誕生いたしました。

ガイバーの象徴的ともいえる武装「メガスマッシャー」を再現出来るギミックをはじめ、ゲイルハウンドの随所にガイバーIの意匠を“殖装”しております。

本商品は、接着剤不要のスナップフィットモデル(組み立て式プラスチックモデル)です。頭部には一部、彩色済みパーツをご用意しております。

また、ハンドパーツにはPVC素材を採用しております。

さらに、オリジナル水転写式デカールが付属しております。

【PLAMAX ゲイルハウンド・ガイバー01】

商品ページはコチラ： https://www.1999.co.jp/11322168

【商品情報】

◇メーカー：マックスファクトリー

◇スケール：NON

◇価格：9900円 (税込)

◇発売予定：2026年12月

◇全高：約170mm(頭頂高：約160mm)

◇型制作：池田哲也(有限会社オリジン)・NAOKI・小林義仁(マックスファクトリー)

◇制作協力：千値練

◇Special thanks：坂本洋一(ケミカルアタック)

(C)NAOKI

(C)高屋良樹／KADOKAWA

【PLAMAX ゲイルハウンド・ガイバー01】

商品ページはコチラ： https://www.1999.co.jp/11322168

【会社概要】

【HOBBYSEARCHについて】

1999年の創業以来、20年以上にわたりフィギュアを中心としたホビーグッズを取り扱うインターネット通販（EC）会社として、自社ECサイトを運営しています。国内外あわせて 54万人以上のユーザー にご利用いただいており、ヘビーユーザー向けのコレクションアイテムから、お子様も楽しめる玩具まで、75万点以上 のアイテムを取り扱っています。

【HOBBY SEARCHリンク一覧】

⇢ホビーサーチ公式サイト：https://www.1999.co.jp/

⇢ホビーサーチ総合Xアカウント：https://x.com/hobbysearch

⇢ホビーサーチプラモデルXアカウント： https://x.com/hobbysearch_pub