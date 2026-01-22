強殖装甲ガイバー×ティタノマキア。新たなる姿のゲイルハウンドがプラモデルで登場。

株式会社ホビーサーチ（東京都文京区）は、マックスファクトリーの新商品「PLAMAX ゲイルハウンド・ガイバー01」（2026年12月発売予定）の予約受付を開始しましたことをお知らせいたします。




強殖装甲×ティタノマキア―― 衝撃のコラボキットがここに誕生！


マルチクリエイター・NAOKI氏がお送りする「ティタノマキア」シリーズと、人気作品「強殖装甲ガイバー」のコラボレーションにより、新たなる姿のゲイルハウンドが誕生いたしました。


ガイバーの象徴的ともいえる武装「メガスマッシャー」を再現出来るギミックをはじめ、ゲイルハウンドの随所にガイバーIの意匠を“殖装”しております。


本商品は、接着剤不要のスナップフィットモデル(組み立て式プラスチックモデル)です。頭部には一部、彩色済みパーツをご用意しております。
また、ハンドパーツにはPVC素材を採用しております。


さらに、オリジナル水転写式デカールが付属しております。



【PLAMAX ゲイルハウンド・ガイバー01】
商品ページはコチラ：　https://www.1999.co.jp/11322168 　



【商品情報】

















◇メーカー：マックスファクトリー


◇スケール：NON


◇価格：9900円 (税込)


◇発売予定：2026年12月


◇全高：約170mm(頭頂高：約160mm)


◇型制作：池田哲也(有限会社オリジン)・NAOKI・小林義仁(マックスファクトリー)
◇制作協力：千値練
◇Special thanks：坂本洋一(ケミカルアタック)


(C)NAOKI
(C)高屋良樹／KADOKAWA



