Season 2開幕！本編にSeason Pass 1とSeason Pass 2がセットになった「餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition」発売開始！

株式会社SNKは、対戦格闘ゲーム『餓狼伝説 City of the Wolves』において、Season 2の始動と同時に、本編＋Season Pass 1・Season Pass 2を収録した「餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition」の販売を開始いたしました。さらに、Season Pass 2の幕開けを飾るDLCキャラクター「キム・ジェイフン」の配信を開始し、今後も継続的なアップデートを実施してまいります。

初心者にも始めやすく、シリーズの魅力を存分に楽しめる本編＋Season Pass 1＋Season Pass 2を収録した「餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition」が登場！

Season Pass 2では、餓狼伝説シリーズより「キム・ジェイフン」「ナイトメアギース」「ブルー・マリー」「ヴォルフガング・クラウザー」の4キャラクターに加え、後日発表予定のミステリーキャラクター2体を含む全6キャラクターを毎月順次配信予定です。Season 2の配信に合わせ、本編＋Season Pass 1＋Season Pass 2がセットになった「餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition」が6,490円（税込）にて登場し、今後のアップデートで追加されていくキャラクター達も使用可能になります。ぜひこの機会に『餓狼伝説 City of the Wolves』で、新シーズンの幕開けをお楽しみください。

＞餓狼伝説CotW｜Legend Edition ローンチトレーラー

https://youtu.be/0MQhFQb_g3Q

『餓狼伝説 City of the Wolves』とは

『餓狼伝説 City of the Wolves』は、誰でも爽快なアクションを楽しめる操作性と、遊ぶほど奥深さが広がる駆け引きを両立した最新格闘ゲームです。シリーズならではの魅力を受け継ぎつつ、独自のアートスタイル、新バトルシステム「REV」、1人用RPGモード「EOST」など、初めての方でも入り込みやすい要素を多数搭載しています。

さらに、初心者向け操作スタイルや、クロスプラットフォーム／ロールバック方式による快適なオンライン対戦など、始めやすさを徹底追求。

シーズン2では、新キャラクターの追加やゲームバランスの強化により、より多くの方が楽しめる内容へと進化しています。アップデートした『餓狼伝説 City of the Wolves』の世界をぜひ体験ください。

＞「キム・ジェイフン」キャラクタートレーラー

日本語ボイス： https://youtu.be/PqCNes086RA

英語ボイス ： https://youtu.be/qSOcibvhSuM

『餓狼 -MARK OF THE WOLVES-』の人気キャラクター「キム・ジェイフン」が、27年の時を経て再登場！キレのあるテコンドーで、Season 2の幕開けを飾る！

前作『餓狼 -MARK OF THE WOLVES-』の人気キャラクター「キム・ジェイフン」が、27年の時を経て、シーズンパス2の最初のDLCキャラクターとして『餓狼伝説』シリーズに再登場します。

キム・ジェイフンは、父・キム・カッファン譲りのテコンドーをベースにした華麗な蹴り技を駆使します。スピードと連続攻撃で対戦相手を圧倒するその戦いぶりは、『餓狼伝説 City of the Wolves』ならではの操作感で存分に楽しむことができます。

キム・ジェイフン | Kim Jae Hoon

Voice Actor ［日本語］土岐 隼一 ［英語］Howard Wang

キム・カッファンの息子にして、彼の技を真面目に受け継いだ正義のテコンドー使い。日々真面目に鍛錬に励むキム・ジェイフンだが、兄の臨機応変な戦い方や父の圧倒的な実力を前に自分自身の戦い方とは何か、何をすれば父や兄のように戦えるのかを悩みKOFへと答えを求め参戦する。サウスタウンで"悪い事"するなかれ、正義のテコンドーの炎は悪を許さない。

「キム・ジェイフン」のオリジナルストーリーが楽しめる「ARCADE MODE」と「EOST MODE」を追加！

RPGモードである「EOST MODE」では、キム・ジェイフンの息抜きのために、キム・ドンファンの計らいで共にサウスタウンの「ウサギカフェ」へ向かうはずが、平穏とは程遠い戦いに巻き込まれていく物語が展開します。

また、「ARCADE MODE」では、自分自身の戦い方とは何か、父や兄のように戦うために何が必要なのかを模索し、KOFへと答えを求めて参戦するストーリーが描かれます。新たなキム・ジェイフンの魅力をぜひお楽しみください。

本日、ゲームバランスのフルチューンアップを実施！

Season 2では、プレイヤーのフィードバックをもとに、キャラクターのバランス調整に加え、各種バトルシステムの改良など、ゲームバランスのフルチューンアップを実施！各キャラクターの能力や特性を発揮した攻防戦がお楽しみいただけます。

＞Season 2の主な調整内容

パッチノート：https://www.snk-corp.co.jp/official/fatalfury-cotw/patchnotes/v1.7.2/

賞金総額＄4,100,000のeスポーツ世界大会が開幕！

SNKが主催するeスポーツ世界大会「SNK World Championship 2026（SWC 2026）」が、Season 2に合わせ開幕！世界の頂点を競う熱い闘いが始まります！

＞SNK World Championship 2026大会情報

https://snkesports.com/article/swc-2026-everything-you-need-to-know

【タイトル概要】

■タイトル名

餓狼伝説 City of the Wolves (英語名： FATAL FURY: City of the Wolves)

■ジャンル

対戦格闘

■発売日

2025年4月24日（木）

■対応プラットフォーム

PlayStation(R)5／PlayStation(R)4

Xbox Series X|S／Steam／Epic Games Store

■ラインアップ

餓狼伝説 City of the Wolves Season Pass 2

・価格：1,980円（税込）

・販売形式：デジタル版

＜商品内容＞

・DLCキャラクター「キム・ジェイフン」（配信中）

・DLCキャラクター「ナイトメアギース」（2026年2月配信予定）

・DLCキャラクター「ブルー・マリー」（2026年3月配信予定）

・DLCキャラクター「ヴォルフガング・クラウザー」（2026年4月配信予定）

・DLCキャラクター「？？？」（2026年5月配信予定）

・DLCキャラクター「？？？」（2026年6月配信予定）

餓狼伝説 City of the Wolves Legend Edition （Season Pass 1 + 2）

・価格：6,490円（税込）

・販売形式：デジタル版

＜商品内容＞

ゲーム本編

Season Pass 1（アンディ・ボガード／ケン／ジョー・東／春麗／Mr.BIG）

Season Pass 2（キム・ジェイフン／ナイトメアギース／ブルー・マリー／ヴォルフガング・クラウザー／？？？／？？？）

※Season Pass 2のDLCキャラクターの配信時期は予告なく変更する場合があります。

※DLCキャラクター単体、Season Pass 1、ゲーム本編の個別販売はありません。

■プレイ人数

オフライン1～2名／オンライン2～12名

■その他

すべてのコンテンツを楽しむにはネットワークへの接続が必要です。

PlayStation(R)4版からPlayStation(R)5版への無料アップグレードに対応しています。※PlayStation(R)4版（パッケージ版）をPlayStation(R)5にアップグレードするには、ディスクドライブ搭載のPlayStation(R)5本体が必要です。

