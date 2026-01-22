葬儀経験者の7割が「後悔」―現役住職×葬儀のプロがYouTubeで真実を語る「ネット葬儀の価格の罠」から「偽僧侶の見分け方」まで、親の葬儀で失敗しないための本音対談を公開

多摩中央葬祭株式会社

2026年1月23日

宗教法人 真言宗豊山派 天明寺

多摩中央葬祭株式会社

宗教法人 真言宗豊山派 天明寺(所在地:群馬県前橋市、住職:鈴木辨望)と、多摩中央葬祭株式会社(本社:東京都立川市、代表取締役:森山泰文)は、YouTubeチャンネル「丸儲け住職-ブッダの教えで人生好転-」と「多摩おそうぎch」による特別コラボレーション動画の配信を開始いたします。

■ 背景:なぜ、今「葬儀の裏側」を公開するのか

葬儀経験者の約7割が「もっと早く知っておけば良かった」と後悔しているという調査結果が示すように、多くの方が葬儀に関する情報不足に悩んでいます。

情報不足が生む「後悔」の実態

パンフレットには載らない現場の実情、親族間で起こりがちなトラブル、そして「知らなかった」では済まされないマナーの欠如―これらが後悔の主な要因となっています。

特に40代以上の世代にとって、親を見送る機会が増える中、葬儀は「いつかは来る」と分かっていても、いざその時になると戸惑ってしまう未知の領域です。

業界のプロと宗教者が手を組んだ理由

こうした社会的課題に対し、葬儀業界のプロフェッショナルと現役住職が、これまでタブー視されてきた「葬儀の真実」を本音で語ることで、多くの方々の不安を解消し、後悔のない選択をサポートします。

■ コラボ動画で明かされる「重要トピック」

現場を知り尽くした両者が、具体的な事例を交えながら、葬儀にまつわる疑問や不安に答えます。

1. ネット葬儀の価格の仕組み

「格安」を謳う広告が、なぜ最終的に予想外の高額になるのか。手数料や追加費用の構造を、業界の内側から詳しく解説します。

2. 「偽僧侶」の見極め方

資格を持たない派遣僧侶に騙されないための、シンプルな確認方法を紹介。「どこのお寺の住職ですか?」というたった一つの質問が、トラブルを防ぐ鍵となります。

3. お布施とマナーの実践知識

誰にも聞けない「お布施の適正価格」や、親族から信頼される焼香順位などの作法を、現役住職が具体的に説明します。

4. 親族間トラブルの回避術

兄弟間の葬儀費用を巡る対立など、実例を基にした予防策と対処法を、葬儀のプロが伝授します。

■ 動画の3つの特長

【1】完全無料・スマホ対応

通勤時間や家事の合間に、気軽に視聴できる構成。いつでもどこでも学べます。

【2】分かりやすい解説

専門用語を避け、友人と話しているような親しみやすい語り口で進行。難しい内容も、すっと理解できます。

【3】一生役立つ実践知識

「マナーに優れた人」として周囲から信頼される存在になるための、本質的な知識が身につきます。

https://youtu.be/oJ16Z-Jx2eg

多摩おそうぎch https://www.youtube.com/@tamaosogich

丸儲け住職-ブッダの教えで人生好転- https://www.youtube.com/@benmou-tenmyoji

撮影場所：森の風ホール国立