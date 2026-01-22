【TOCCA Beauty】香りとうるおいを纏う、人気のハンドクリームがリニューアル。日常の所作までも美しく昇華させるハンドケア

株式会社グローバルプロダクトプランニング

フレグランス＆ボディーケアブランド『TOCCA Beauty（トッカ ビューティー）』（株式会社グローバルプロダクトプランニング：東京都渋谷区南平台町）は、香水のような香り立ちで長年愛されてきた「ハンドクリーム」をリニューアルし、新たな「クレオパトラの香り」など香りのラインアップとパッケージデザインを刷新して2月20日（金）に発売いたします。また、TOCCA Beauty公式【GPPオンラインショップ】【ZOZOCOSME】では1月19日（月）より先行発売いたします。

香りで選ぶ、私らしいハンドケア

今回のリニューアルでは「クレオパトラの香り」の香調をファインフレグランスにあわせてアップデート。そして、「コレットの香り」と「ルチアの香り」が新たに加わり、全6種の香り展開となります。

気分やシーンに合わせて香りを選ぶ - それは、忙しい日常の中で自分を慈しむための、小さなラグジュアリー。感性豊かな女性たちに向けた、香りのワードローブです。

＜フレグランス＞

上質な余韻を残すテクスチャー

シルクのような手触りをもたらすTOCCA Beautyのハンドクリーム。ココナッツオイルやシアバター、ヒアルロン酸など、手肌にうるおいを与える9種の保湿成分を贅沢に配合。手肌に溶け込むようにすっとなじみ、ベタつきを残さず、指先までしなやかに整えます。

●9つの保湿成分

・ココナッツオイル（ヤシ油）

・シアバター（シア脂）

・アボカドオイル（アボカド油）

・ホホバオイル（ホホバ種子油）

・アロエベラ（アロエベラ液汁）

・オリーブ葉エキス

・ザクロエキス

・カミツレ花エキス

・ヒアルロン酸Na

●6つの無添加

パラベン、サルフェート、鉱物油、グルテン、ホルムアルデヒド、フタル酸エステル 不使用

●クルエルティーフリー

動物実験を行っていません

ギフトにも映える、洗練された佇まい

香りごとにカラーリングされたパッケージは、TOCCA Beauty のアイコニックな美意識を反映。ドレッサーやバッグの中でもさりげなく存在感を放ちます。

さらに、ゴールドをあしらったボックス入りの「ハンドクリーム リュクス」（120mL）も同時展開。自分へのご褒美にはもちろん、上質さを知る相手へのギフトとしても最適です。

＜商品概要＞

トッカ ハンドクリーム 全6種

価格 1,980円（税込） 内容量 45mL 本体：W46×D30×H117mm

クレオパトラの香りステラの香りフローレンスの香りジュリエッタの香りコレットの香りルチアの香り

トッカ ハンドクリーム リュクス 全6種

価格 5,280円（税込） 内容量 120mL 外装：W55×D45×H160mm

ゴールドのアクセントが美しいボックスに入り。ギフトにもおすすめです。

クレオパトラの香りステラの香りフローレンスの香りジュリエッタの香りコレットの香りルチアの香り

ハンドクリーム リュクス（120mL） 左から クレオパトラの香り、ジュリエッタの香り、ステラの香り、フローレンスの香り、ルチアの香り、コレットの香り

TOCCA Beauty ハンドクリーム、ハンドクリームリュクス

2月20日（金）より一般発売開始

【先行発売中】

【TOCCA Beauty】

1990年代後半にニューヨークでアパレルブランドとしてスタートした、イタリア語でtouchを意味するTOCCA（トッカ）。

上品なヨーロピアンテイストで表現された女性らしさに満ちたそのコレクションは、ゆったりと休日の旅を楽しむヨーロッパ女性を思い起こさせます。 そして、その感性が必然的に生み出したもの、それが旅する女性自身の美しさを導き出すための美しくかつ利便性に優れた製品群「TOCCA Beauty（トッカ ビューティー）」です。

トッカならではの既成概念にとらわれない自由な発想は、「女性が美しくあるために」という共通項のもと、フレグランス・スキンケアといった既存のカテゴリーを超えた魅力的な製品たちを誕生させました。





