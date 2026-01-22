²Æì¸©Î©ÇîÊª´Û¡¦Èþ½Ñ´Û¤Ç¡Ö¤Ä¤¯¤ëËÁ¸± ÆüËÜ¤Î¥¢ー¥ë¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥È 45 ¿Í ―¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤â¡×¤ò²¿É´²ó¤È½ñ¤¯¡£¡×³«ºÅ
²Æì¸©Î©ÇîÊª´Û¡¦Èþ½Ñ´Û¤ÈÆüËÜºâÃÄDIVERSITY IN THE ARTS¤Ï¡¢2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¤Ä¤¯¤ëËÁ¸± ÆüËÜ¤Î¥¢ー¥ë¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥È45¿Í ―¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤â¡×¤ò²¿É´²ó¤È½ñ¤¯¡£¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¸¡Ê¤Ê¤Þ¡Ë¤Î·Ý½Ñ¡×¤ÈÌõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¢ー¥ë¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥È¡£1940Ç¯Âå¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î²è²È¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ç¥å¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤¬¡¢Àº¿À¾ã³²¼Ô¤äÆÈ³Ø¤Î¤Ä¤¯¤ê¼ê¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢Äó¾§¤·¤¿Èþ½Ñ¤Î³µÇ°¤Ç¤¹¡£
ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÆüËÜºâÃÄ¤è¤ê¼¢²ì¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ë´óÂ£¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²Æì¸©Î©ÇîÊª´Û¡¦Èþ½Ñ´Û½êÂ¢¤Î´î¼Ë¾ìÀ¹Ìé¤â¤¯¤ï¤¨¤¿45¿Í¡Ü1¿Í¤ÎÆüËÜ¤Î¥¢ー¥ë¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥È¤Î¤Ä¤¯¤ê¼ê¤Ë¤è¤ëºîÉÊÌó450ÅÀ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤â¡×¤ò²¿É´²ó¤È½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢Â¾¿Í¤Ë¤ÏÆÉ¤á¤Ê¤¤Ê¸»ú¤ÇËèÆüÆ±¤¸ÆâÍÆ¤ÎÆüµ¤òµ¤·¤¿¤ê¡¢¿²¤ë´Ö¤òÀË¤·¤ó¤Çµ¹æ¤òÉÁ¤Â³¤±¤¿¤ê―ºã¤¨¤¿¤Ò¤é¤á¤¤ä¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½Ð¤É¤³¤í¤ÎÆæ¤á¤¤¤¿È¯ÁÛ¤ÈÇ®ÎÌ¤ò¤â¤Ã¤ÆÄ©¤à¡¢¤½¤ó¤ÊËÁ¸±Åª¤ÊÁÏºî¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ³µÍ×
Å¸Í÷²ñÌ¾¡ÊÀµ¼°¡Ë¡§¡Ö¤Ä¤¯¤ëËÁ¸± ÆüËÜ¤Î¥¢ー¥ë¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥È45¿Í ―¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤â¡×¤ò²¿É´²ó¤È½ñ¤¯¡£¡×¼¢²ì¸©Î©Èþ½Ñ´Û½êÂ¢¡¡ÆüËÜºâÃÄ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃæ¿´¤Ë
Å¸Í÷²ñÌ¾¡ÊÎ¬µ¡Ë¡§¡Ö¤Ä¤¯¤ëËÁ¸± ÆüËÜ¤Î¥¢ー¥ë¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥È45¿Í¡×
Å¸Í÷²ñÌ¾¡Ê±Ñ¸ìÀµ¼°¡Ë¡§¡ÖCreative Adventures by 45 Japanese Art Brut Creators¡¡
¡§Endless iterations of the single glyph ¡È¤â¡É and more¡×
Å¸Í÷²ñÌ¾¡Ê±Ñ¸ìÎ¬µ¡Ë¡§¡ÖCreative Adventures by 45 Japanese Art Brut Creators¡×
²ñ´ü¡§2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë～5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë
µÙ´ÛÆü¡§Ëè½µ·îÍËÆü¡Ê¤¿¤À¤··îÍËÆü¤¬½ËÆüµÚ¤Ó¿¶ÂØµÙÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï³«´Û¤·¡¢¤½¤ÎÍâÊ¿Æü¤¬µÙ´Û¡Ë
³«¾ì»þ´Ö¡§9:00～18:00¡Ê¶â¡¦ÅÚ¤Ï20:00¤Þ¤Ç¡Ë ¢¨Æþ¾ì¤ÏÊÄ´Û¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç
²ñ¾ì¡§²Æì¸©Î©ÇîÊª´Û¡¦Èþ½Ñ´Û¡¡Èþ½Ñ´Û´ë²è¥®¥ã¥é¥êー£±¡¦£²
´ÑÍ÷ÎÁ¡§°ìÈÌ1500(1200)±ß¡¢¹âÂç800(650)±ß¡¢¾®Ãæ400(350)±ß
¢¨¡Ê¡ËÆâ¤ÏÁ°Çä¤ª¤è¤Ó20Ì¾°Ê¾å¤ÎÃÄÂÎÎÁ¶â¡¡¢¨Ì¤½¢³Ø»ù¤ÏÌµÎÁ
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.diversity-in-the-arts.jp/creative-adventures/
¼çºÅ¡§²Æì¸©Î©ÇîÊª´Û¡¦Èþ½Ñ´Û¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜºâÃÄDIVERSITY IN THE ARTS
ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡§¼¢²ì¸©Î©Èþ½Ñ´Û
¶¨ÎÏ¡§Î°µå¿·Êó¼Ò
¸å±ç¡§²Æì¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡¢¥¨¥Õ¥¨¥à²Æì¡¢Î°µåÊüÁ÷¡¢²Æì¥¿¥¤¥à¥¹¼Ò¡¢¥é¥¸¥ª²Æì¡¢Î°µåÄ«ÆüÊüÁ÷
´ë²è¡§»³ÅÄÁÏ¡Ê¼¢²ì¸©Î©Èþ½Ñ´Û ³Ø·Ý°÷¡Ë
½ÐÅ¸¼Ô¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë¡§
ÀÐÌî·ÉÍ´¡¢°ËÆ£ÊöÈø¡¢°ËÆ£´îÉ§¡¢´äºê»Ê¡¢¾åÎ¤¹ÀÌé¡¢¾åÅÄ»ÖÊÝ¡¢Æâ»³ÃÒ¾¼¡¢Âç³á¸ø»Ò¡¢Âçµ×ÊÝ¼÷¡¢¾®È¨ÀµÍº¡¢³ù¹¾°ìÈþ¡¢¼íËóÌÀ¹¨¡¢´î¼Ë¾ìÀ¹Ìé*¡¢µÌ¹âÇî»Þ¡¢ÌÚÉúÂç½õ¡¢ÌÚÂ¼°«¡¢ÌÚËÜÇî½Ó¡¢ ã·Æ£Íµ°ì¡¢º´¡¹ÌÚÁáÉÄ¡¢ß·ÅÄ¿¿°ì¡¢¼¢²ì½ÓÉ§¡¢¼ÇÅÄµ®»Ò¡¢Á¤¼¡¿ò¡¢¹â¶¶ÏÂÉ§¡¢¹â¶¶½ÅÈþ¡¢ ÅÚ²°ÀµÉ§¡¢ÉÙÄÍ½ã¸÷¡¢À¾ËÜÀ¯ÉÒ¡¢ÈªÌ¾Í´¹§¡¢ÈªÃæ°¡Ì¤¡¢¿ÁÌîÎÉÉ×¡¢Ê¿²¬¿ÂÀ¡¢Ê¿À¥ÉÒÍµ¡¢ Ê¿Ìî¿®¼£¡¢Æ£Ìî¸ø°ì¡¢¸ÍÐÔµ®µ¬¡¢¾¾ÅÄÎ½ÇÏ¡¢¾¾ËÜ´²ÍÇ¡¢¿åÃ«¿Ïº¡¢µÜ´Ö±Ñ¼¡Ïº¡¢ Â¼ÅÄÀ¶»Ê¡¢È¬½Å³ßÆ»Âå¡¢È¬Åç¹§°ì¡¢»³ºê·ò°ì¡¢µÈÀî½¨ÌÀ¡¢µÈß··ò
*´î¼Ë¾ìÀ¹ÌéºîÉÊ¤Ï¡¢²Æì¸©Î©ÇîÊª´Û¡¦Èþ½Ñ´Û¤¬½êÂ¢¤¹¤ëºîÉÊ¤ò²Æì¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢º£²óÆÃÊÌ½ÐÅ¸Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸Í÷²ñ¥Á¥é¥·¡§https://www.diversity-in-the-arts.jp/creative-adventures/pdf/tsukuru_oki_a4_flyer.pdf
45 ¿Í¤ÎºîÉÊ¤¬¼¢²ì¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ë¼ýÂ¢¤µ¤ì¡¢²Æì¤Ë½ä²ó¤¹¤ë¤Þ¤Ç
2010Ç¯¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Î¥¢¥ë¡¦¥µ¥ó¡¦¥Ô¥¨ー¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ç¡Ö¥¢ー¥ë¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥È¡¦¥¸¥ã¥Ý¥Í¡ÊË®Ìõ¡§ÆüËÜ¤Î¥¢ー¥ë¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥È¡Ë¡×Å¸¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼¢²ì¤ò´Þ¤àÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤½¤ÎºÍÇ½¤ò¸«½Ð¤µ¤ì¤¿¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤äÆÈ³Ø¤Î¤Ä¤¯¤ê¼ê¤¿¤Á¤ÎºîÉÊ¤¬ÆüËÜ¤Î¥¢ー¥ë¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ´ü¸åÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ºîÉÊ·²¤Ë¤è¤ë½ä²óÅ¸¤¬¹ñÆâ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢µÕÍ¢ÆþÅª¤ËÆüËÜ¤Ç¤â¥¢ー¥ë¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅ¸¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë 45 ¿Í¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥¢ー¥ë¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥È¡¦¥¸¥ã¥Ý¥Í¡×Å¸¤Ë½ÐÅ¸¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÆüËÜºâÃÄ¤Ë½êÂ¢¤µ¤ì¡¢2023 Ç¯¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÍÑ¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥¢ー¥ë¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥È¤ò¼ý½¸Êý¿Ë¤Ë·Ç¤²¤ë¹ñÆâÍ£°ì¤Î¸øÎ©Èþ½Ñ´Û¤Ç¤¢¤ë¼¢²ì¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ë´óÂ£¡Ê´óÂ÷¤ò´Þ¤à¡Ë¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼¢²ì¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¥¢ー¥ë¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥È¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê731 ·ï¡Ë¤òÍ¤¹¤ëÈþ½Ñ´Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜºâÃÄDIVERSITY IN THE ARTS¤È²Æì¸©Î©ÇîÊª´Û¡¦Èþ½Ñ´Û¤Î¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ê¡¢Îò»ËÅª¤Ë¤â²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÄ¾ÀÜ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤¿¤á¡¢²Æì¤Ç¤Î½ä²ó¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅ¸¤Î¸«¤É¤³¤í
1¡¡ÆüËÜ¤Î¥¢ー¥ë¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥ÈºîÉÊ¿ô Ìó450ÅÀ
2010Ç¯¡¢¥Ñ¥ê¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥¢ー¥ë¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥È¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ÍÅ¸¡×¡£ÆüËÜ¹ñÆâ7´Û¤Ç³®ÀûÅ¸¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ·²(¼¢²ì¸©Î©Èþ½Ñ´Û½êÂ¢ ÆüËÜºâÃÄ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó)¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë²Æì¤Ø¡£À¤³¦¤Ç¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿µ®½Å¤Ê¥¢ー¥ë¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥ÈºîÉÊÌó450ÅÀ¤ò²Æì¤Ç°ìÅÙ¤Ë´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
ß·ÅÄ ¿¿°ì¡ÔÌµÂê¡Õ 2006-2007Ç¯ ¼¢²ì¸©Î©Èþ½Ñ´ÛÂ¢ »£±Æ¡§óÎÀ¸ÅÄÊ¼¸ã
È¬½Å³ß Æ»Âå¡Ô¥Á¥ã¥°¥Á¥ã¥°ÇÏ¥³¡Õ2002Ç¯ ¼¢²ì¸©Î©Èþ½Ñ´ÛÂ¢ »£±Æ¡§ÂçÀ¾ÄªÉ×¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¥Üー¥À¥ì¥¹¡¦¥¢ー¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à£Î£Ï-£Í£Á
µÈß· ·ò¡ÔÌµÂê¡ÕÀ©ºîÇ¯ÉÔ¾Ü ¼¢²ì¸©Î©Èþ½Ñ´ÛÂ¢ »£±Æ¡§ÂçÀ¾ÄªÉ× ¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¥Üー¥À¥ì¥¹¡¦¥¢ー¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à£Î£Ï-£Í£Á
2 ¿È¶á¤Ê¥â¥Î¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Î¤Ê¤«¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ
Îã¤¨¤Ð¥À¥ó¥Üー¥ë¡¢»¨»ï¡¢¥Á¥é¥·¡¢¥³¥ÔーÍÑ»æ¡¢Êý´ã»æ¡¢Ç´ÅÚ¤ä¥Þー¥«ー¤Ê¤É¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤¿¤Á¡£À¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¡¢¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëËÁ¸±¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¿²¬ ¿ÂÀ¡ÔÌµÂê¡Õ 2003-2009Ç¯ ¼¢²ì¸©Î©Èþ½Ñ´ÛÂ¢ »£±Æ¡§ÂçÀ¾ÄªÉ×¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¥Üー¥À¥ì¥¹¡¦¥¢ー¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à£Î£Ï-£Í£Á
È¬Åç ¹§°ì¡Ô¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿Ç¡Õ 1999Ç¯ ¼¢²ì¸©Î©Èþ½Ñ´ÛÂ¢ »£±Æ¡§óÎÀ¸ÅÄÊ¼¸ã
¾®È¨ ÀµÍº¡ÔÌµÂê¡Õ À©ºîÇ¯ÉÔ¾Ü ¼¢²ì¸©Î©Èþ½Ñ´ÛÂ¢ »£±Æ¡§ÂçÀ¾ÄªÉ×¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¥Üー¥À¥ì¥¹¡¦¥¢ー¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à£Î£Ï-£Í£Á
3¡¡²Æì¸©½Ð¿È¤Î¤Ä¤¯¤ê¼ê3Ì¾¤ÎºîÉÊ
ËÜÅ¸¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢²Æì¸©¤ÇºîÉÊÀ©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Ä¤¯¤ê¼ê2Ì¾¤ÎºîÉÊ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢ー¥ë¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥È¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ÍÅ¸¤Ë½ÐÅ¸¤·¡¢¸½ºß¤Ï²Æì¸©Î©ÇîÊª´Û¡¦Èþ½Ñ´Û¤Ë½êÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´î¼Ë¾ìÀ¹ÌéºîÉÊ¤âÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¾åÎ¤ ¹ÀÌé¡Ô¥¥ã¥»¥¤¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¹Ò¶õ ¡Õ1998-2000º¢¡¡¼¢²ì¸©Î©Èþ½Ñ´ÛÂ¢ »£±Æ¡§ÂçÀ¾ÄªÉ×¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¥Üー¥À¥ì¥¹¡¦¥¢ー¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à£Î£Ï-£Í£Á
¼íËó ÌÀ¹¨¡Ô±¿Å¾¼ê¥·¥êー¥º¡Õ2000Ç¯º¢¡¡¼¢²ì¸©Î©Èþ½Ñ´ÛÂ¢ »£±Æ¡§ÂçÀ¾ÄªÉ×¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¥Üー¥À¥ì¥¹¡¦¥¢ー¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à£Î£Ï-£Í£Á
´î¼Ë¾ìÀ¹Ìé¡Ô´Á»ú¥·¥êー¥º 6¡Õ2003Ç¯º¢ ²Æì¸©Î©ÇîÊª´Û¡¦Èþ½Ñ´ÛÂ¢
Å¸¼¨¹½À®£± ¿§¤È·Á¤ò¤ª¤¤¤«¤±¤Æ
¿§¤È·Á¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¡¢ÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£ËÜÅ¸¤ÎºîÉÊ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¡¢¿§¤È·Á¤ò¤á¤°¤ëÍÍ¡¹¤Ê»î¤ß¤ò¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤ê¼ê¤Î¤Ò¤é¤á¤¤ä¡¢µ¤¤ÎÌÂ¤¤¡¢Æ°¤«¤¹¼ê¤Î´î¤Ó¤Ê¤É¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ä¤¯¤ê¼ê¡§¾¾ËÜ ´²ÍÇ¡¢Â¼ÅÄ À¶»Ê¡¢°ËÆ£ ´îÉ§¡¢ÈªÃæ °¡Ì¤¡¢Á¤¼¡ ¿ò¡¢Æ£Ìî ¸ø°ì¡¢ÌÚÂ¼ °«¡¢³ù¹¾ °ìÈþ¡¢ Âç³á ¸ø»Ò¡¢Ê¿À¥ ÉÒÍµ¡¢È¬½Å³ß Æ»Âå
¡ö¤Ä¤¯¤ê¼ê¤Î½çÈÖ¤ÏÅ¸¼¨½ç¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹¡£
¡Ê°Ê²¼Æ±ÍÍ¡Ë
¡¡¡¡
Á¤¼¡¿ò¡Ô¥Ú¥ó¥Á¤È¥É¥é¥¤¥Ðー¤È¥Î¥³¥®¥ê¤È¥Ñ¥ó¥Á¡Õ2006Ç¯ ¼¢²ì¸©Î©Èþ½Ñ´ÛÂ¢ »£±Æ¡§óÎÀ¸ÅÄÊ¼¸ã
º´¡¹ÌÚÁáÉÄ¡ÔÌµÂê¡Õ2007～2008 Ç¯¡¡¼¢²ì¸©Î©Èþ½Ñ´ÛÂ¢ »£±Æ¡§ÂçÀ¾ÄªÉ× ¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¥Üー¥À¥ì¥¹¡¦¥¢ー¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à£Î£Ï-£Í£Á
£² ·«¤êÊÖ¤·¤Î¤¿¤Ó
¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¾ÓÁü¡¢Æ±¤¸ÆâÍÆ¤ÎÆüµ¤Ê¤É¤Ê¤É¡Ä¡Ä¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢·«¤êÊÖ¤·¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
°ì¤Ä¤Î¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¼¹Ç°¤Ë¤â¡¢¤ä¤¹¤é¤®¤òµá¤á¤ë¹ÔÆ°¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö·«¤êÊÖ¤·¡×¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä±Ä¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ä¤¯¤ê¼ê¡§°ËÆ£ ÊöÈø¡¢µÈÀî ½¨¾¼¡¢¼ÇÅÄ µ®»Ò¡¢¼¢²ì ½ÓÉ§¡¢µÌ¹â Çî»Þ¡¢¸ÍÐÔ µ®µ¬¡¢ã·Æ£ Íµ°ì¡¢¾åÅÄ »ÖÊÝ¡¢ º´¡¹ÌÚ ÁáÉÄ
£³ ËÁ¸±¤Ë¤Ç¤ëÍýÍ³
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤ê¼ê¤¿¤Á¼«¿È¤òÂª¤¨¤¿±ÇÁü¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¤òÄÌ¤·¡¢¤Ä¤¯¤ê¼ê¤¿¤Á¤Î¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤È¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ÎÊ¬¤«¤Á¤¬¤¿¤¤·ë¤Ó¤Ä¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î°ìÃ¼¤ò¡¢´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ä¤¯¤ê¼ê¡§ÌÚÂ¼°«¡¢°ËÆ£ÊöÈø¡¢º´¡¹ÌÚÁáÉÄ¡¢ÀÐÌî ·ÉÍ´¡¢Ê¿À¥ÉÒÍµ¡¢À¾ËÜÀ¯ÉÒ¡¢ÈªÃæ°¡Ì¤¡¢¼íËóÌÀ¹¨¡¢´î¼Ë¾ìÀ¹Ìé
º´¡¹ÌÚÁáÉÄ¤ÎÀ©ºîÉ÷·Ê¡¡¡¡±ÇÁüÀ©ºî¡§ÊÒ»³Ã£µ®
ÀÐÌî·ÉÍ´¡Ô½÷¤Î»Ò¡Õ2009 Ç¯ ¼¢²ì¸©Î©Èþ½Ñ´ÛÂ¢ »£±Æ¡§ÂçÀ¾ÄªÉ×¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¥Üー¥À¥ì¥¹¡¦¥¢ー¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à£Î£Ï-£Í£Á
£´ ¼Ò²ñ¤ÎÌ©ÎÓ¤Ø
Ï©¾å¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¥â¥Î¤ò½¦¤¤½¸¤á¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥ª¥Ö¥¸¥§¤ä¡¢ÆÈÆÃ¤ËÃå¾þ¤Ã¤¿ÇÉ¼ê¤ÊÉþÁõ¤ÇÄ®Ãæ¤ò¹Ô¤¯¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¤ÎÃÎ¤ë¿Í¡¹¤Î´é¡¢´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¾è¤êÊª¤ÎÀº¹ª¤ÊºÆ¸½¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤È¤Î¸ò¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¯¤ê¼ê¡§È¬Åç ¹§°ì¡¢µÜ´Ö ±Ñ¼¡Ïº¡¢¾åÎ¤ ¹ÀÌé¡¢¹â¶¶ ÏÂÉ§¡¢À¾ËÜ À¯ÉÒ¡¢Ê¿²¬ ¿ÂÀ¡¢¿åÃ« ¿Ïº¡¢Ê¿Ìî ¿®¼£¡¢ ¼íËó ÌÀ¹¨¡¢Âçµ×ÊÝ ¼÷¡¢µÈß· ·ò¡¢ÈªÌ¾ Í´¹§¡¢ ÀÐÌî ·ÉÍ´
£µ ¿´¤ÎºÇ²Ì¤Æ¤Ø
·ã¤·¤¤´¶¾ð¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤ê¡¢¤ä¤¹¤é¤®¤òµá¤á¤¿¤ê¡¢²áµî¤Îµ²±¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢²æ¤òËº¤ì¤Æ¤Ê¤Ë¤«¤ËË×Æ¬¤·¤¿¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯ºîÉÊ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿´¤ÎÆ°¤¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ä¤¯¤ê¼ê¡§¿ÁÌî ÎÉÉ×¡¢ÌÚÉú Âç½õ¡¢Æâ»³ ÃÒ¾¼¡¢ÌÚËÜ Çî½Ó¡¢¾¾ÅÄ Î½ÇÏ¡¢ÉÙÄÍ ½ã¸÷¡¢´äºê »Ê¡¢¾®È¨ ÀµÍº¡¢ »³ºê ·ò°ì¡¢¹â¶¶ ½ÅÈþ¡¢ÅÚ²° ÀµÉ§¡¢ß·ÅÄ ¿¿°ì¡¢´î¼Ë¾ìÀ¹Ìé
»³ºê·ò°ì¡Ô¥¯¥ìー¥óÁ¥¡ÕÀ©ºîÇ¯ÉÔ¾Ü¡¡»£±Æ¡§ÂçÀ¾ÄªÉ×¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¥Üー¥À¥ì¥¹¡¦¥¢ー¥È¥ß¥åー¥¸¥¢¥à£Î£Ï-£Í£Á
³«²ñ¼°
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯2·î22Æü(Æü)
²ñ ¾ì¡§ ²Æì¸©Î©ÇîÊª´Û¡¦Èþ½Ñ´Û
³«»Ï»þ´Ö¡§9»þ30Ê¬
²Æì¸©Î©ÇîÊª´Û¡¦Èþ½Ñ´Û¡Ê¤ª¤¤ß¤åー¡Ë
²Æì¸©Î©ÇîÊª´Û¡¦Èþ½Ñ´Û¡Ê¤ª¤¤ß¤åー¡Ë¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë³«´Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Æì¤Î¾ë¡Ê¥°¥¹¥¯¡Ë¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿³°´Ñ¤ò¤â¤Ä¡¢ÇîÊª´Û¤ÈÈþ½Ñ´Û¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤¿Á´¹ñÅª¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
²Æì¤Î¼«Á³¡¦Îò»Ë¡¦Ê¸²½¡¦·Ý½Ñ¤ò°ìÅÙ¤Ë´Õ¾Þ¤Ç¤¡¢Èþ½Ñ´Û¤Ç¤Ï²Æì¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ª¤è¤Ó¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤Î¶á¸½ÂåÈþ½ÑºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»½ê¡§¢©900-0006 ²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¤ª¤â¤í¤Þ¤Á3ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ
TEL¡§098-941-8200 ¡Ãhttps://okimu.jp/
Å¸Í÷²ñ³µÍ×
´ë²èÅ¸Ì¾
¤Ä¤¯¤ëËÁ¸±¡¡ÆüËÜ¤Î¥¢ー¥ë¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥È45¿Í¡¡―¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤â¡×¤ò²¿É´²ó¤È½ñ¤¯¡£
³«ºÅ´Û¡¦²ñ´ü
²Æì¸©Î©ÇîÊª´Û¡¦Èþ½Ñ´Û¡¡2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë- 5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì
²Æì¸©Î©ÇîÊª´Û¡¦Èþ½Ñ´Û ¢©900-0006²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¤ª¤â¤í¤Þ¤Á3ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ
ÆÃÀß¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
https://www.diversity-in-the-arts.jp/creative-adventures/
¡Ö¤Ä¤¯¤ëËÁ¸±¡×Å¸¡¡¥á¥¤¥ó¥¤¥áー¥¸
³ÆÍÑ¸ì¤ÎÉ½µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÊÆüËÜºâÃÄDIVERSITY IN THE ARTS¤Ç¤ÎÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë
¥¢ー¥ë¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥È
ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀ¸(¤Ê¤Þ)¤Î·Ý½Ñ¡×¤ÈÌõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£1940Ç¯Âå¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î²è²È¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ç¥å¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤¬¡¢´ûÂ¸¤ÎÊ¸²½¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢Àº¿À¾ã³²¼Ô¤äÆÈ³Ø¤Î¤Ä¤¯¤ê¼ê¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢Äó¾§¤·¤¿Èþ½Ñ¤Î³µÇ°¡£
¾ã³²¡¦¾ã³²¼Ô
ÅöºâÃÄ¤Ï¡Ö¾ã³²¡×¤ò¼Ò²ñ¥â¥Ç¥ë¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤È¤é¤¨¡¢¡Ö¾ã³²¡×¤Ï¤½¤Î¿Í¤È¼Ò²ñ¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¾ã³²¡×¤ä¡Ö¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¡×¤Ê¤É¤ÎÉ½µ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡¦Å¸Í÷²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¹ç¤»Àè
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜºâÃÄDIVERSITY IN THE ARTS¡¡»ö¶ÈÉô¡¡
Ã´Åö¡§Ä«½Å¡¢º¬ÌÚ¡¢²µ½Å
Mail¡§info@diversity-in-the-arts.jp
ÅÅÏÃ¡§03-5577-6627¡ÊÊ¿Æü9¡§00～17¡§00¡Ë
https://www.diversity-in-the-arts.jp/
²Æì¸©Î©Èþ½Ñ´Û¡¦ÇîÊª´Û
Ã´Åö¡§Á°ÅÄ¡ÊÃ´Åö³Ø·Ý°÷¡Ë
ÅÅÏÃ¡¡098-941-8200¡¡
https://okimu.jp/