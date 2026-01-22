メタバースヨコスカEDUCATION2025大学・専門学生/社会人部門の開講が決定！～3D モデリング、VR 体験の無料ワークショップを開催～
横須賀市では、メタバースを活用した都市魅力の発信、観光PR を目的としたプロジェクト
「メタバースヨコスカ」を令和5年10月から推進しています。
その関連事業の一つ「メタバースヨコスカEDUCATION」は、市民の方々がデジタルコンテンツの作成に係る技術を獲得し、発信力のあるクリエイターとして活躍していくことを目的とした教育プログラムです。
夏季集中講座として8 月に開講した中高生部門に続いて、大学・専門学生/社会人部門の開講がこの度、決定しました。3DCG 制作ソフト「Blender」の基礎を学ぶことができるワークショップとなっています。
また、今回のワークショップではVR ヘッドセットを講習会場に用意し、メタバースやVR を身近に感じていただける機会にもなっています。皆様のご参加をお待ちしております。
１．受講対象
横須賀市在住・在学・在勤の大学生、専門学生、社会人
２．講習内容
Blender 体験
・Blender の基本操作に関するワークショップを実施。
・Blender でネームプレートを作成し、3D プリンターで出力を行います。
3D プリンターで出力したネームプレートは記念品としてお持ち帰りいただけます！
VR 体験
・MetaQuest3（ヘッドマウントディスプレイ）でVR を体験いただきます。
・メタバースヨコスカのワールド散策などを実施予定です。
３．講習スケジュール
第1 回：令和8 年2 月7 日(土)13 時～17 時30 分
第2 回：令和8 年2 月8 日(日)13 時～17 時30 分
※各回は内容共通
※受講者数：最大4 名/回（予定）
４．申し込み方法
事前申込制（2 月6 日（金曜日）17 時まで）・参加費無料
以下URL 先の申し込みフォームよりお申込みください。
https://forms.gle/pS9LnbzuxfJvXLE77
※参加者の方はPC をご持参ください。
（推奨スペック CPU：4 コア64 ビット メモリ：16GB ディスプレイ：フルHD
グラフィックボード：4GB VRAM GPU その他：外付けマウス）
５．委託事業者について
＜一般社団法人イトナブ石巻＞
プログラミングに興味を持ってもらえる「きっかけ」から始まり、
「探求」にてプログラミング技術を高め、「活躍」できるまでの発射台を全世界に作るために、
地域自治体・大学・高校などと連携を行い、人材育成を実施しています。
令和元年度より若手プログラミング育成事業「横須賀プログラミング”夢”アカデミー」を実施。
令和5 年4 月には、安浦町にIT プラットフォーム交流施設「YASUULAB（ヤスウラボ）」を開設し、
”夢”アカデミー卒業生が学んだ技術を活かす取り組みも開始しました。
メタバースヨコススカについて
令和5年10月より運用を開始している横須賀市によるメタバースを活用した、
都市魅力の発信や観光PRを目的とするプロジェクト。
現在はメタバースプラットフォームVRChatにおいて2つのワールドを運営。
ワールド累計訪問者数は2つのワールドを合わせて20万人を突破しました。
また、BOOTHや公式サイトでスカジャンをはじめとする
ご当地アイテムの3Dデータを無償で提供し、多くのユーザーにご愛用いただいています。
特にスカジャンの3Dデータは、累計ダウンロード数が10万ダウンロードを達成するなど、
大変好評をいただいています。
（1）公式サイト：https://metaverse-yokosuka.com/
（2）X：https://twitter.com/metasuka_vr
（3）BOOTH：https://metasukavr.booth.pm
（4）VRChat：
DOBUITA＆MIKASA WORLD
https://vrchat.com/home/launch?worldId=wrld_ef280de9-4953-4068-8bbf-83a72c4e6f63
SARUSHIMA WORLD
https://vrchat.com/home/launch?worldId=wrld_2142ea4d-3faf-49af-8cb1-392fcbf013cc
VRChatについて
VRChat はアバター姿となって、
仮想世界でのインタラクティブな体験を楽しめるVRメタバースプラットフォームです。
数百万の人々が集まって数多くのユーザーの作り出すコミュニティを形成し、
このメタバース空間で自由な活動を楽しまれています。
公式サイト：https://hello.vrchat.com/