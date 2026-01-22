メタバースヨコスカEDUCATION2025大学・専門学生/社会人部門の開講が決定！～3D モデリング、VR 体験の無料ワークショップを開催～

横須賀市では、メタバースを活用した都市魅力の発信、観光PR を目的としたプロジェクト


「メタバースヨコスカ」を令和5年10月から推進しています。




その関連事業の一つ「メタバースヨコスカEDUCATION」は、市民の方々がデジタルコンテンツの作成に係る技術を獲得し、発信力のあるクリエイターとして活躍していくことを目的とした教育プログラムです。




夏季集中講座として8 月に開講した中高生部門に続いて、大学・専門学生/社会人部門の開講がこの度、決定しました。3DCG 制作ソフト「Blender」の基礎を学ぶことができるワークショップとなっています。




また、今回のワークショップではVR ヘッドセットを講習会場に用意し、メタバースやVR を身近に感じていただける機会にもなっています。皆様のご参加をお待ちしております。


１．受講対象

横須賀市在住・在学・在勤の大学生、専門学生、社会人


２．講習内容

Blender 体験


・Blender の基本操作に関するワークショップを実施。


・Blender でネームプレートを作成し、3D プリンターで出力を行います。


3D プリンターで出力したネームプレートは記念品としてお持ち帰りいただけます！



VR 体験


・MetaQuest3（ヘッドマウントディスプレイ）でVR を体験いただきます。


・メタバースヨコスカのワールド散策などを実施予定です。


３．講習スケジュール

第1 回：令和8 年2 月7 日(土)13 時～17 時30 分


第2 回：令和8 年2 月8 日(日)13 時～17 時30 分


※各回は内容共通


※受講者数：最大4 名/回（予定）


４．申し込み方法

事前申込制（2 月6 日（金曜日）17 時まで）・参加費無料


以下URL 先の申し込みフォームよりお申込みください。


https://forms.gle/pS9LnbzuxfJvXLE77



※参加者の方はPC をご持参ください。


（推奨スペック　CPU：4 コア64 ビット　メモリ：16GB　ディスプレイ：フルHD


　グラフィックボード：4GB VRAM GPU　その他：外付けマウス）


５．委託事業者について

＜一般社団法人イトナブ石巻＞


プログラミングに興味を持ってもらえる「きっかけ」から始まり、


「探求」にてプログラミング技術を高め、「活躍」できるまでの発射台を全世界に作るために、


地域自治体・大学・高校などと連携を行い、人材育成を実施しています。


令和元年度より若手プログラミング育成事業「横須賀プログラミング”夢”アカデミー」を実施。


令和5 年4 月には、安浦町にIT プラットフォーム交流施設「YASUULAB（ヤスウラボ）」を開設し、


”夢”アカデミー卒業生が学んだ技術を活かす取り組みも開始しました。


メタバースヨコススカについて

令和5年10月より運用を開始している横須賀市によるメタバースを活用した、


都市魅力の発信や観光PRを目的とするプロジェクト。


現在はメタバースプラットフォームVRChatにおいて2つのワールドを運営。


ワールド累計訪問者数は2つのワールドを合わせて20万人を突破しました。


また、BOOTHや公式サイトでスカジャンをはじめとする


ご当地アイテムの3Dデータを無償で提供し、多くのユーザーにご愛用いただいています。


特にスカジャンの3Dデータは、累計ダウンロード数が10万ダウンロードを達成するなど、


大変好評をいただいています。


（1）公式サイト：https://metaverse-yokosuka.com/


（2）X：https://twitter.com/metasuka_vr


（3）BOOTH：https://metasukavr.booth.pm


（4）VRChat：


DOBUITA＆MIKASA WORLD


https://vrchat.com/home/launch?worldId=wrld_ef280de9-4953-4068-8bbf-83a72c4e6f63


SARUSHIMA WORLD


https://vrchat.com/home/launch?worldId=wrld_2142ea4d-3faf-49af-8cb1-392fcbf013cc


VRChatについて

VRChat はアバター姿となって、


仮想世界でのインタラクティブな体験を楽しめるVRメタバースプラットフォームです。


数百万の人々が集まって数多くのユーザーの作り出すコミュニティを形成し、


このメタバース空間で自由な活動を楽しまれています。


公式サイト：https://hello.vrchat.com/