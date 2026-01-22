メタバースヨコスカEDUCATION2025大学・専門学生/社会人部門の開講が決定！～3D モデリング、VR 体験の無料ワークショップを開催～

横須賀市

横須賀市では、メタバースを活用した都市魅力の発信、観光PR を目的としたプロジェクト

「メタバースヨコスカ」を令和5年10月から推進しています。

その関連事業の一つ「メタバースヨコスカEDUCATION」は、市民の方々がデジタルコンテンツの作成に係る技術を獲得し、発信力のあるクリエイターとして活躍していくことを目的とした教育プログラムです。

夏季集中講座として8 月に開講した中高生部門に続いて、大学・専門学生/社会人部門の開講がこの度、決定しました。3DCG 制作ソフト「Blender」の基礎を学ぶことができるワークショップとなっています。

また、今回のワークショップではVR ヘッドセットを講習会場に用意し、メタバースやVR を身近に感じていただける機会にもなっています。皆様のご参加をお待ちしております。

１．受講対象

横須賀市在住・在学・在勤の大学生、専門学生、社会人

２．講習内容

Blender 体験

・Blender の基本操作に関するワークショップを実施。

・Blender でネームプレートを作成し、3D プリンターで出力を行います。

3D プリンターで出力したネームプレートは記念品としてお持ち帰りいただけます！

VR 体験

・MetaQuest3（ヘッドマウントディスプレイ）でVR を体験いただきます。

・メタバースヨコスカのワールド散策などを実施予定です。

３．講習スケジュール

第1 回：令和8 年2 月7 日(土)13 時～17 時30 分

第2 回：令和8 年2 月8 日(日)13 時～17 時30 分

※各回は内容共通

※受講者数：最大4 名/回（予定）

４．申し込み方法

事前申込制（2 月6 日（金曜日）17 時まで）・参加費無料

以下URL 先の申し込みフォームよりお申込みください。

https://forms.gle/pS9LnbzuxfJvXLE77

※参加者の方はPC をご持参ください。

（推奨スペック CPU：4 コア64 ビット メモリ：16GB ディスプレイ：フルHD

グラフィックボード：4GB VRAM GPU その他：外付けマウス）

５．委託事業者について

＜一般社団法人イトナブ石巻＞

プログラミングに興味を持ってもらえる「きっかけ」から始まり、

「探求」にてプログラミング技術を高め、「活躍」できるまでの発射台を全世界に作るために、

地域自治体・大学・高校などと連携を行い、人材育成を実施しています。

令和元年度より若手プログラミング育成事業「横須賀プログラミング”夢”アカデミー」を実施。

令和5 年4 月には、安浦町にIT プラットフォーム交流施設「YASUULAB（ヤスウラボ）」を開設し、

”夢”アカデミー卒業生が学んだ技術を活かす取り組みも開始しました。

メタバースヨコススカについて

令和5年10月より運用を開始している横須賀市によるメタバースを活用した、

都市魅力の発信や観光PRを目的とするプロジェクト。

現在はメタバースプラットフォームVRChatにおいて2つのワールドを運営。

ワールド累計訪問者数は2つのワールドを合わせて20万人を突破しました。

また、BOOTHや公式サイトでスカジャンをはじめとする

ご当地アイテムの3Dデータを無償で提供し、多くのユーザーにご愛用いただいています。

特にスカジャンの3Dデータは、累計ダウンロード数が10万ダウンロードを達成するなど、

大変好評をいただいています。

（1）公式サイト：https://metaverse-yokosuka.com/

（2）X：https://twitter.com/metasuka_vr

（3）BOOTH：https://metasukavr.booth.pm

（4）VRChat：

DOBUITA＆MIKASA WORLD

https://vrchat.com/home/launch?worldId=wrld_ef280de9-4953-4068-8bbf-83a72c4e6f63

SARUSHIMA WORLD

https://vrchat.com/home/launch?worldId=wrld_2142ea4d-3faf-49af-8cb1-392fcbf013cc

VRChatについて

VRChat はアバター姿となって、

仮想世界でのインタラクティブな体験を楽しめるVRメタバースプラットフォームです。

数百万の人々が集まって数多くのユーザーの作り出すコミュニティを形成し、

このメタバース空間で自由な活動を楽しまれています。

公式サイト：https://hello.vrchat.com/