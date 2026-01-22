【緊急ゲリラセール】「スノーウェア」×「人型寝袋」の融合！トイレも脱がずにOKな着る寝袋『フトンライダー』がAmazonにて最大約30%OFFの緊急セールを開始

ビーズ株式会社

ビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表：大上 響）が展開するストリートスポーツブランド「DUBSTACK(R)（ダブスタック）」は、スノーウェアのデザインと人型寝袋の機能性を掛け合わせた『フトンライダー』について、Amazon.co.jpにて在庫限りの特別セールを開始しました。対象モデルが約30%OFFとなるこの機会に、冬の「寒くて動けない」を解決する究極のウェアをご提案します。

セール会場はこちら :https://www.amazon.co.jp/stores/page/E04D2AC3-718A-4155-BCAE-00C92C9218D1?ingress=0&visitId=1442da6d-cacf-41af-9b61-b00f4a1cc452

●「フトンライダー」のポイント！

ポイント 1.「スノーウェア」×「人型寝袋」のハイブリッド

オーバーサイズシルエットに耐水圧15,000mm・透湿度5,000g/平方メートル -24hの本格スペックを搭載。従来の人型寝袋の「寝袋感」を払拭し、屋外でも違和感なく着用可能です。

そのまま「人型寝袋」としても使用できるレベルの中綿量を確保しており、まるで布団をまとっているような暖かさを提供。冬キャンプの夜も、着替えることなく朝まで快適に過ごせます。

ポイント2.脱がずにトイレ！「ヒップオープン機能」

つなぎタイプのウェアで最大の難点は「トイレ」。しかし、フトンライダーなら問題ありません。

お尻部分が大きく開く「ヒップオープン機能」を搭載。

ウェアを脱ぐことなく用を足せるため、冷たい外気に肌を晒す必要がありません。

冬のアウトドアにおける「トイレ我慢問題」を解決する画期的なシステムです。

●こんなシーンで活躍します

◆セール概要

スキー、スノーボード冬キャンプ・車中泊節電対策ゲーミング

『フトンライダー』緊急ゲリラセール概要

【 場所 】 Amazon.co.jp （DUB STACKブランド製品ページ）

【 内容 】 対象の『フトンライダー』製品が約30%OFF

【 期間 】 在庫がなくなり次第終了

【注意事項】

※型番やカラー、サイズによってはセール価格が適用されない（割引対象外となる）場合がございます。

※販売状況により予告なく終了する場合がございます。

◆製品スペック

製品名：フトンライダー

カラー：ブラック / ブルー / グレー

サイズ：M / L / XL

材 質：ポリエステル100%

希望小売価格：オープンプライス

◆DUBSTACKについて（ブランドコンセプト）

極論だけど、地球って最高のスケートパークじゃない？

DUBSTACKはエクストリームスポーツとそのライフスタイルをMIXしたストリートブランド。私たちのこだわりは、アクションスポーツを通じて自然を楽しむこと。

スケートボードやサーフィン、スノーボードなど、どれもが地球のプレイグラウンドで行われる自由な遊び。その楽しさと自然の美しさを一緒に楽しむアイテムを提供しています。

地球を舞台に、心ゆくまで楽しもう。Play on The Earth！

◯公式ブランドサイト

https://www.dub-stack.com/

◯公式X

https://x.com/DUBSTACK_JP

◯公式インスタグラム

https://www.instagram.com/dubstack_sports/

製品のお貸出やコラボキャンペーンなど協業についてのお問い合わせは、弊社お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

お問い合わせフォーム：https://www.be-s.co.jp/contact/agreement/forpress

電話番号：050-5212-9792（内線.4）※自動音声に従い4番をプッシュしてください。