【2026年1月更新】RL360°月次レポート｜United BM Wealth Limitedの運用実績を公開

United BM Wealth Limited

2026年1月20日に当社のファンドマネージャーが構築したポートフォリオの運用実績が更新（2025年12月分まで）されましたので、本リリースでご報告いたします。運用実績はRL360°の積立型保険「RSP（Regular Savings Plan）」のものです。過去の運用実績となり、将来のリターンを保証するものではございません。あくまで参考としてご覧ください。

RL360°の運用実績

RL360°のご相談はこちらから :https://utage-system.com/line/open/cUVg9fpYiKi6?mtid=uprDELBdd4HJ

United BM Wealth LimitedのRL360°の運用実績として、USポートフォリオの数値を公開します。以下は手数料差し引き前の投資リターンです。

USポートフォリオとは、当社のファンドマネージャーが構築したポートフォリオです。12月の運用リターンが+6.16%でしたので、2025年の累計リターンは52.90%となりました。この数値から手数料が差し引かれますが、1年間で投資元本の約50%を回収したことを意味します。

以下、ファンドマネージャーのコメントを一部抜粋・編集してお伝えします。

▼ファンドマネージャーのコメント

2025年末のクリスマスラリーの失敗を、多くのストラテジストが外したことから、2年前から囁かれていたブラックスワンの名を個人投資家たちまでもが語り出した。そして巨大金融機関のアナリストたちは、2026年はマイナスでなければいい、S&P500は5%でも利益を出せれば御の字だという結論を出している。しかし、私としてはそのような投資戦略は面白くなく、世の中の裏をかきたい想いがある。ただ、2026年度のゴールドやガスオイルは緩やかに下落していくとチャートは示している。そのため2026年1月は米国株を超えるアセットを見出すために、静観を貫くべきだと考えている。

※あくまでファンドマネージャーの意見であり、100%コメントどおりにはならないことをご理解ください。

本リリースではUSポートフォリオのみ公開しておりますが、当社ではアクティブ型やバランス型などのポートフォリオも構築しております。他の運用実績は、当社のブログ『海外積立の比較研究』で公開しておりますので、ぜひご覧ください。

▼RL360°のポートフォリオの運用実績はこちら

https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog010/

積立型商品「RSP（Regular Savings Plan）」について

United BM Wealth Limitedのご契約者様の多くは、RL360°の積立型商品「RSP（Regular Savings Plan）」を選択しています。

RSPはRL360°のメイン商品です。ご契約者様が積立期間と積立額を設定し、IFAが運用を行います。350種類以上のファンドの選択肢・3つのボーナス・複利などにより大きなプラスになることがあります。

ただし、元本保証がないため運用次第でマイナスになることも理解しましょう。どちらにせよ、IFAの実力によって成果が左右されるため、過去の運用実績の確認が必須です。

RSPの詳細は次のとおりです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171516/table/24_1_2a8874ada94ba65c0ffe0b7afc996d86.jpg?v=202601220521 ]

途中引き出しや出口戦略、注意点など、RSPの詳細をご希望の場合は、公式LINEにご連絡くださいませ。

資産形成のご相談はこちら

公式LINEはこちら :https://utage-system.com/line/open/cUVg9fpYiKi6?mtid=uprDELBdd4HJ

【無料相談会のお申し込み手順】

United BM Wealth Limitedの概要

