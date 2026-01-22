「SWIMMER」のPOP UP SHOPをハンズ名古屋店にて開催中！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）がライセンスを取り扱っている大人気雑貨ブランド「SWIMMER」は、2026年1月15日(木)～2026年2月1日(日)までハンズ名古屋店でPOP UP SHOPを開催中です！”かわいいがぎゅっ！”とつまったPOP UP SHOPにぜひお越しください♪

【開催概要】

イベント名称：「SWIMMER POP UP SHOP at ハンズ名古屋店」

開催期間：2026年1月15日(木)～2026年2月1日(日)

開催場所：ハンズ名古屋店

（住所：〒450-6003 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 ジェイアール名古屋タカシマヤ内）

店舗ホームページ： https://nagoya.hands.net/

【SWIMMERについて】

「SWIMMER」（スイマー）は衣料、ファッション小物、バッグ、ポーチ、財布、インテリア、文具などの商品を展開する雑貨ブランドです。

動物やスイーツなどをモチーフにしたデザインが特徴となっており、デザインの可愛らしさから、幅広い年齢層のお客様に支持され1987年から約30年にわたり人気を博しました。2018年の展開終了後、新運営会社の【株式会社パティズ】にて2020年に復活。現在まで、当時のファンだけではなく新しいファン層からも支持されるブランドとして注目を浴びています。

【SWIMMER 公式SNS】

公式Instagram：＠swimmer_prom(https://www.instagram.com/swimmer_prom/)

公式X(Twitter)：@SWIMMER_Prom(https://x.com/SWIMMER_Prom)

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



社名： アイピーフォー株式会社

本社所在地： 東京都豊島区西池袋5-1-3 メトロシティ西池袋

代表取締役： 小濱 剛

事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業

設立： 2002年05月

電話番号： 03-5951-1940

HP： https://www.ip4.co.jp/

問合先：rights@ip4.co.jp



(C)patty's co.,ltd.All rights reserved.