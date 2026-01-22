ニッポンフードシフト「カレーから日本を考える。」授業を、全校一斉カレーの日にあわせて実施します！！～全ての横須賀市立学校の給食でカレーライスを提供します～

横須賀市

カレーの街よこすか推進委員会及びカレーの街よこすか事業者部会は、次世代を担う横須賀のこどもたちに「カレーの街よこすか」の関心を深めてもらうため、１月30日（金）に、下記のとおり、全校一斉カレーの日を実施します。この取り組みは、平成23年度から開始し、今年度で15回目の実施となります。

当日は、全ての横須賀市立学校の給食でカレーライスを提供するとともに、全児童・生徒に「カレーの街よこすか」の取り組み等を掲載したチラシを配布します。

また、国が取り組んでいる「ニッポンフードシフト（※）」の食育の取り組みの要素を取り入れ、「カレーから日本を考える。」授業を横須賀市立神明小学校で実施します。授業の講師は、「ニッポンフードシフト」を展開している農林水産省と、「ニッポンフードシフト」の推進パートナーであり、カレーの街よこすか事業者部会に加盟しているハウス食品株式会社に務めていただきます。

（※）ニッポンフードシフト：国内において「食」と「農」との距離が遠くなり、農業に対する意識・関心が薄くなるなかで、日本の食の未来を守るために、消費者と生産者が一体となって自分たちの課題と捉え、食から日本を考えるべく、国（農林水産省）が官民協働で取り組んでいる国民運動です。この取り組みのテーマの一つとして「カレーから日本を考える。」があります。横須賀市、横須賀商工会議所及び海上自衛隊横須賀地方総監部等で構成されている「カレーの街よこすか推進委員会」、横須賀市内の民間事業者を中心に構成されている「カレーの街よこすか事業者部会」は、ニッポンフードシフトの推進パートナーです。

１ 実施日

令和８年（2026年）１月30日（金）

※カレーの街よこすか推進委員会及びカレーの街よこすか事業者部会が「カレーの日」としてPRしている金曜日に実施します。

２ 対象

（１）市立小学校：44校

（２）市立中学校：23校

（３）市立特別支援学校：２校

（４）給食食数：約27,000食

３ 内容

（１）全ての市立小学校、中学校及び特別支援学校の給食でカレーライスを提供

（２）「全校一斉カレーの日」チラシの配布

（３）ニッポンフードシフト「カレーから日本を考える。」授業の実施

１.対象 横須賀市立神明小学校６年生（３クラス、合計89名）

２.場所 横須賀市立神明小学校体育館（神奈川県横須賀市神明町407）

３.日時 １月30日（金）10時40分～12時15分（３時限目及び４時限目）

４.内容 日本の食料自給率、カレーの歴史、カレーの街よこすかの取り組み、実際に スパイスを使用 したスパイス調合体験など

５.講師 農林水産省大臣官房政策課食料安全保障室 児嶋 麻由花 様、

ハウス食品グループ本社株式会社広報・IR部渉外課 堀井 志郎 様

６.その他 12時15分から各教室において給食の時間となります

（４）ニッポンフードシフト「カレーから日本を考える。」授業の報道機関等の取材申込

ニッポンフードシフト「カレーから日本を考える。」授業について取材等にお越しいただく場合、１月29日（木）正午（12時00分）までに、別紙「取材申込書【１月30日（金）ニッポンフードシフト「カレーから日本を考える。」授業】」を申込先メールアドレスあて送付願います。また、以下に記載の留意事項について、ご了承いただき、お申込いただきますようお願いいたします。

【申込先】

申込先：横須賀市文化スポーツ観光部観光課 福田（電話番号：046-822-8294）

申込先メールアドレス：yokosuka-curry@city.yokosuka.kanagawa.jp

【留意事項】

１.学校に駐車場はございません。恐れ入りますが、公共交通機関でお越しいただくか、近隣の有料駐車場をご利用いただきますようお願いいたします。

２.腕章等の着用により、報道機関であることが分かるようにお願いいたします。

３.撮影をご遠慮いただきたい児童がいる場合があります。映り込み等に十分ご注意いただきますようお願いいたします。詳細は、当日ご案内いたします。

４.各媒体に掲載する写真につきましては、掲載前に必ず学校にご確認いただきますようお願いいたします。詳細は、当日ご案内いたします。

５.インフルエンザ等の流行により、急遽、学級閉鎖となり、授業が中止となる場合があります。その際は、お申し込み時に記載いただいた連絡先にご連絡いたします。

https://prtimes.jp/a/?f=d128894-535-dfbe1a385f926f9ac63ab40b08b99f3e.pdf