Diver-X¡¢ÎÏ¿¨³ÐÄó¼¨¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖEXOS¡×¤Î»ö¶È¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ

¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¤ÎÇØ·Ê
¡ÖEXOS¡Ê¥¨¥¯¥½¥¹¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢ÎÏ¿¨³Ð¡Ê¥Õ¥©ー¥¹¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¡Ëµ»½Ñ¤Ë¤è¤êVR¡Ê²¾ÁÛ¸½¼Â¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢CG¤ÎÊªÂÎ¤Ë¿¨¤ì¤¿ºÝ¤ÎÈ¿ÎÏ¤òºÆ¸½¤¹¤ë³°¹ü³Ê·¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æexiii³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«È¯¤µ¤ì¡¢Æ±¼Ò¤Î²ò»¶¤ËÈ¼¤¤¥¯¥í¥¹¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤ÇDiver-X¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ö·¿¤ÎVR¥³¥ó¥È¥íー¥é¡ÖContactGlove¡×¥·¥êー¥º¤Î³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹âÀºÅÙ¤Ê¥Ï¥ó¥É¥»¥ó¥·¥ó¥°¤È¿¨³Ð¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯µ»½Ñ¤ò¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼Â¶õ´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¡É¼ê¤´¤¿¤¨¡É ¤ä¡É½Å¤µ¡É¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÈéÉæ´¶³Ð¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë¡Ö¿¨³Ð¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶ÚÆù¤äç§¤ËºîÍÑ¤¹¤ëÎÏ¿¨³Ð¡Ê¥Õ¥©ー¥¹¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¤Îµ»½Ñ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¤³¤ÎÅÙ¡¢XRÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ï¥ó¥É¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ÈÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¯¥í¥¹¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤è¤ê¡ÖEXOS¡Ê¥¨¥¯¥½¥¹¡Ë¡×¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¡¢ÎÏ¿¨³ÐÄó¼¨¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¥Ï¥ó¥É¤Î³«È¯Å¸³«¤Ø½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¡§¿¨³Ð¤«¤éÎÏ¿¨³Ð¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ø
º£¸å¤Ï¡¢Diver-X¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë´ûÂ¸¤Î¿¨³Ðµ»½Ñ¤È¡¢º£²ó¼èÆÀ¤·¤¿ÎÏ¿¨³Ðµ»½Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢XRÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëË×Æþ´¶¤Î¸þ¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î±ó³ÖÁàºî¡Ê¥Æ¥ì¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¤ä¡¢µÞÂ®¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAIÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë³Ø½¬¥Çー¥¿¼ý½¸¤Ê¤É¡¢¼ÂÀ¤³¦¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬¹âÅÙ¤ËÍ»¹ç¤¹¤ëÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤æ¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥»¥ó¥¹¼èÆÀ¤Î¼ç¤ÊÂÐ¾Ý
ËÜ·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï°Ê²¼¤ÎÀ½ÉÊ¡¦µ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Íø¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¤¹¤ëÃÎÅªºâ»º¸¢¤Î»ÈÍÑµöÂú ¤ò¼õ¤±¡¢º£¸å¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü ´ØÏ¢ÃÎÅªºâ»º°ì¼°
¡ü EXOS Wrist¡Ê¼ê¼ó¤ÎÆ°ºî¤ËÎÏ¿¨³Ð¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ë
¡ü ¸Þ»Ø¿¨³Ð¥°¥íー¥Ö¡Ê»ØÀè¤Î´¶¿¨¤òºÆ¸½¤¹¤ë¥°¥íー¥Ö·¿¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ë
¡ü Hand Unit¡Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¥Ï¥ó¥ÉÅù¤Î´ðÈ×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë
¸µ exiii³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò »³±ºÇî»Ö»á¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¢¨¸½ Curious Robotics³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò
Physical AI ¤ä Humanoid ¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¬Î®¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÃæ¤Ç¡¢XRÊ¬Ìî¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤Æ¤¤¿Í×ÁÇµ»½Ñ¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤È¶Ë¤á¤ÆÌ©ÀÜ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤â¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Ìó5Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿»ä¤¿¤Á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÆüËÜ¤Ç·Ñ¾µ¤µ¤ì¡¢¼¡¤ÎÊ¸Ì®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Diver-X³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡§2021Ç¯3·î
ËÜµòÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Ç÷ÅÄÂçæÆ
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://diver-x.jp
Youtube¡§https://youtube.com/@diver-x2966
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/DiverX_VR
»ñËÜ¶â¡§5,000Ëü±ß
½¾¶È°÷ : 30Ì¾¡Ê¶ÈÌ³°ÑÂ÷¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È´Þ¤à¡Ë
