世界的フットボールクラブ Paris Saint-Germain（パリ・サン＝ジェルマン）より、クラブのエッセンスを日常に落とし込んだショッピングバッグが登場！

株式会社イーカムグループ（以下イーカムグループ、東京本社：渋谷区神宮前／福岡本社：福岡市、代表取締役：迎 祐次）は、 Paris Saint-Germain（パリ・サン＝ジェルマン）のクラブを象徴するネイビーカラーをベースに、フロントにはアイコニックなエンブレムを大胆に配置したショッピングバッグを2月下旬より発売致します。

シンプルでありながら存在感のあるデザインは、ショッピングシーンはもちろん、デイリーユースやサブバッグとしても活躍します。持ち手部分にはロゴテープを採用し、細部までパリ・サン＝ジェルマンらしい世界観を表現。スポーツクラブの枠を超え、ファッションアイテムとしても楽しめる一品に仕上げました。クラブの誇りとスタイルを、日常のワンシーンに。パリ・サン＝ジェルマンの特別なショッピングバッグ、ぜひチェックしてみてください。

【Sales information】

■Retail Stores

・National retail stores

■Price

\2,090（tax included）

【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLB など、世界を代表するブランドと約80 程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くの

お客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。



イーカムグループ HP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式 Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/