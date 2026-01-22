¡ØZERO RISE¡Ù¥Þ¥É¥«Ìò¡¦ºû¿¹Íµµ®¤¬¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹¤Î1ÆüÅ¹Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÃ«¹âÌÀ¡Ë¤Ï¡¢¿·¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØZERO RISE¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥É¥«Ìò¡¦ºû¿¹Íµµ®¤¬¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹°ìÆüÅ¹Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖZERO RISE¡×¥Þ¥É¥«Ìò¡¦ºû¿¹Íµµ®¤¬¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹¤Î1ÆüÅ¹Ä¹½¢Ç¤¡ª
¡ØZERO RISE¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»ÏÆ°¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥Þ¥É¥«Ìò¡¦ºû¿¹Íµµ®¤µ¤ó¤¬¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹¤Î1ÆüÅ¹Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡ª
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¨¥×¥í¥ó¤òÃåÍÑ¤·¡¢¼ê½ñ¤POP¤ÎºîÀ®¤Ê¤É¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤ÎÅ¹ÆâPR¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
½é¤á¤Æ¤Î1ÆüÅ¹Ä¹¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿ºû¿¹Íµµ®¤µ¤ó¡£
Å¹ÊÞÆâ¤ËÂç¤¤¯¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Þ¥É¥«¤Ë¥µ¥¤¥ó¤â½ñ¤¹þ¤ß¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÅ¹Æâ¤ò²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
POPºîÀ®¤â¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ì¤Ä°ì¤Ä¤òÃúÇ«¤ËºîÀ®¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤âÅº¤¨¤¿²¹¤«¤¤POP¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½é¤á¤Æ¤ÎPOP¾þ¤êÉÕ¤±¤â´·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤³¤³¤ËÉÕ¤±¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È³Ú¤·¤¯¾þ¤êÉÕ¤±¤ò¤³¤Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1·î29Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹£±³¬¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¹¾ì¤Ë¤Æ¡ØZERO RISE¡ÙÅ¸³«Ãæ¡ª
ZERO RISE¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ°¤òµÇ°¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹1³¬¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¹¾ì¤Ë¤Æ1·î16Æü(¶â)～1·î29Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¤Î´Ö¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Áõ¾þ¤ä¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£Å¸¼¨¤Ê¤É¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª
¡ã¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹£±³¬¡¡ZERO RISEÅ¸³«ÆâÍÆ¡ä
¾ì½ê¡§¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹£±³¬¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¹¾ì
´ü´Ö¡§1·î16Æü(¶â)～1·î29Æü(ÌÚ)
1¡¥¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Áõ¾þ¤Î¼Â»Ü
2¡¥UNFIXXX¤ÎBIG¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¤ÎÅ¸¼¨
¡¡¡Ú¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£·Ç½Ð¥¥ã¥é¡Û
¡¡¥Þ¥É¥«¡ÊCV¡¦±é¡§ºû¿¹ Íµµ®¡Ë
¡¡¥À¥Æ¡ÊCV¡¦±é¡§Ê¡°æ ÇÃÌé¡Ë
¡¡¥Þー¥ê¥ó¡ÊCV¡¦±é¡§ÂçÍ§ ³¤¡Ë
¡¡¢¨¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¤Ï³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¥¤¥é¥¹¥ÈVer.¡¿¥¥ã¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëVer.¤Î2¼ï¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹
3¡¥UNFIXXX¥¥ã¥¹¥È3Ì¾´ó¤»½ñ¤¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ÎÅ¸¼¨
4¡¥1³¬Âç·¿¥â¥Ë¥¿ー¤Ç¤ÎZERO RISE¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤òÊü±Ç
5¡¥ZERO RISEºý»Ò¤ÎÇÛÉÛ
¢¨ÇÛÉÛÊª¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯5·îÉñÂæ¡ØZERO RISE¡Ù¾å±é·èÄê¡ª
5·î2Æü(ÅÚ)～£µ·î17Æü(Æü)¤ËÈô¹ÔÁ¥¥·¥¢¥¿ー¤Ë¤ÆÉñÂæ¡ØZERO RISE¡Ù¤Î¾å±é¤¬·èÄê¡£
¤¼¤Ò¡¢·à¾ì¤Ç¡¢Êª¸ì¤ÎËë³«¤±¤ò°ì½ï¤ËÌÜ·â¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÉñÂæ¡ØZERO RISE¡Ù³µÍ×
¢£¸ø±é´ü´Ö
2026Ç¯5·î2Æü(ÅÚ)～17Æü(Æü)(Á´20¸ø±é)
¢£¥¥ã¥¹¥È
¡ãUNFIXXX¡ä
¥Þ¥É¥«¡Ê¹õºª ±ß¡Ë¡§ºû¿¹ Íµµ®
¥À¥Æ¡ÊÅ·½â ¹Ý¡Ë¡§Ê¡°æ ÇÃÌé
¥Þー¥ê¥ó¡Ê¿¿ÎëÆ² »Êºé¡Ë¡§ÂçÍ§ ³¤
¡ãKINGS+HOOT¡ä
¥Ö¥ê¥ó¥¯¡Ê¿û¸¶ Üôµ±¡Ë¡§ÀÐ¶¶ ¹°µ£
¥ß¥é¥¯¥ë¡ÊÅÄÂ¼ ·Ê¸×¡Ë¡§º´Æ£ ¤¿¤«¤ß¤Á
¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡ÊÃ°±© À²¸÷¡Ë¡§Ê¿²ì Í¦À®
¡ãRumbleWing[s]¡ä
¥èー¥¯¡ÊÈôÍë Íã¡Ë¡§ÅÄ¸¶ Î÷
¥¦¥¸¥ó¡Ê¿ÎÆâ ±¦°ìÏº¡Ë¡§¿¿Ìî Âó¼Â
¥µ¥¸¥ó¡Ê¿ÎÆâ °ìº¸¡Ë¡§Á°Åè ÍË
¡ãBLACKSPOT¡ä
¥Ð¥ê¥¹¥¿¡ÊÇËÎ¢ µ£»Î¡Ë¡§Àî¾å ¾Âç
UNKNOWN A¡§suit actor Âì»³ æÆÂÀ
UNKNOWN B¡§suit actor Í¥»Ö
¥¸¥²¥ó¡Ê¼¡¸µ È»¿Í¡Ë¡§·¯Âô ¥æ¥¦¥
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
´ë²è¡¦¸¶ºî¡§¥Ö¥·¥íー¥É
µÓËÜ¡§¾¾Â¿ °íÂÒ¡ÊILCA¡Ë
±é½Ð¡§ÌÓÍø ÏË¹¨
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô
1·î12Æü(·î¡¦½Ë)～2·î8Æü(Æü)
¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/zerorise/
ZERO RISE¤È¤Ï
Íî¤Á¤³¤Ü¤ì¤¿¤Á¡ß¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë
¥Ö¥·¥íー¥É¤¬Á÷¤ë¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
ÉÏº¤³Êº¹¤¬¹¤¬¤ê¡¢À¶Î÷·éÇò¤Ê¿ÍÀ¸¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢¼åÆù¶¯¿©¤¬·ã¤·¤¤Ä¶¶¥Áè¼Ò²ñ¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇÂÁß¤¡¢踠¤¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤é¤Ï¢£¢£¢£¢£¢£¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤Î¤«ーー
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈPV¡§https://youtu.be/qydYN1qgKBQ
ZERO RISE¸ø¼°HP¡§https://zerorise-pj.com
ZERO RISE¸ø¼°X¡§https://x.com/ZERORISE_PJ
ZERO RISE¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/zerorise_pj/
ZERO RISE¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@ZERORISE¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(https://www.youtube.com/@ZERORISE%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB)
