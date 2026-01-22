¡ØZERO RISE¡Ù¥Þ¥É¥«Ìò¡¦ºû¿¹Íµµ®¤¬¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹¤Î1ÆüÅ¹Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´11Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É

³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÃ«¹âÌÀ¡Ë¤Ï¡¢¿·¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØZERO RISE¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥É¥«Ìò¡¦ºû¿¹Íµµ®¤¬¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹°ìÆüÅ¹Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£


ÊóÆ»´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¼¤ÒËÜ¾ðÊó¤ò¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£



¡ÖZERO RISE¡×¥Þ¥É¥«Ìò¡¦ºû¿¹Íµµ®¤¬¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹¤Î1ÆüÅ¹Ä¹½¢Ç¤¡ª



¡ØZERO RISE¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»ÏÆ°¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¥Þ¥É¥«Ìò¡¦ºû¿¹Íµµ®¤µ¤ó¤¬¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹¤Î1ÆüÅ¹Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡ª


¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¨¥×¥í¥ó¤òÃåÍÑ¤·¡¢¼ê½ñ¤­POP¤ÎºîÀ®¤Ê¤É¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤ÎÅ¹ÆâPR¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£




½é¤á¤Æ¤Î1ÆüÅ¹Ä¹¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿ºû¿¹Íµµ®¤µ¤ó¡£


Å¹ÊÞÆâ¤ËÂç¤­¤¯¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Þ¥É¥«¤Ë¥µ¥¤¥ó¤â½ñ¤­¹þ¤ß¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÅ¹Æâ¤ò²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£




POPºîÀ®¤â¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½ñ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ì¤Ä°ì¤Ä¤òÃúÇ«¤ËºîÀ®¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤âÅº¤¨¤¿²¹¤«¤¤POP¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£




½é¤á¤Æ¤ÎPOP¾þ¤êÉÕ¤±¤â´·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤³¤³¤ËÉÕ¤±¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È³Ú¤·¤¯¾þ¤êÉÕ¤±¤ò¤³¤Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£





1·î29Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹£±³¬¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¹­¾ì¤Ë¤Æ¡ØZERO RISE¡ÙÅ¸³«Ãæ¡ª

ZERO RISE¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ°¤òµ­Ç°¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹1³¬¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¹­¾ì¤Ë¤Æ1·î16Æü(¶â)～1·î29Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¤Î´Ö¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Áõ¾þ¤ä¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£Å¸¼¨¤Ê¤É¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª



¡ã¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹£±³¬¡¡ZERO RISEÅ¸³«ÆâÍÆ¡ä




¾ì½ê¡§¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹£±³¬¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¹­¾ì


´ü´Ö¡§1·î16Æü(¶â)～1·î29Æü(ÌÚ)



1¡¥¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Áõ¾þ¤Î¼Â»Ü


2¡¥UNFIXXX¤ÎBIG¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¤ÎÅ¸¼¨


¡¡¡Ú¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£·Ç½Ð¥­¥ã¥é¡Û


¡¡¥Þ¥É¥«¡ÊCV¡¦±é¡§ºû¿¹ Íµµ®¡Ë


¡¡¥À¥Æ¡ÊCV¡¦±é¡§Ê¡°æ ÇÃÌé¡Ë


¡¡¥Þー¥ê¥ó¡ÊCV¡¦±é¡§ÂçÍ§ ³¤¡Ë


¡¡¢¨¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¤Ï³Æ¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¥¤¥é¥¹¥ÈVer.¡¿¥­¥ã¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëVer.¤Î2¼ï¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹


3¡¥UNFIXXX¥­¥ã¥¹¥È3Ì¾´ó¤»½ñ¤­¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ÎÅ¸¼¨




4¡¥1³¬Âç·¿¥â¥Ë¥¿ー¤Ç¤ÎZERO RISE¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó±ÇÁü¤òÊü±Ç


5¡¥ZERO RISEºý»Ò¤ÎÇÛÉÛ




¢¨ÇÛÉÛÊª¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ç¤¹¡£


¢¨¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤ª¤è¤ÓÅ¹Æ¬¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£



2026Ç¯5·îÉñÂæ¡ØZERO RISE¡Ù¾å±é·èÄê¡ª



5·î2Æü(ÅÚ)～£µ·î17Æü(Æü)¤ËÈô¹ÔÁ¥¥·¥¢¥¿ー¤Ë¤ÆÉñÂæ¡ØZERO RISE¡Ù¤Î¾å±é¤¬·èÄê¡£


¤¼¤Ò¡¢·à¾ì¤Ç¡¢Êª¸ì¤ÎËë³«¤±¤ò°ì½ï¤ËÌÜ·â¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª



ÉñÂæ¡ØZERO RISE¡Ù³µÍ×


¢£¸ø±é´ü´Ö


2026Ç¯5·î2Æü(ÅÚ)～17Æü(Æü)(Á´20¸ø±é)


¢£¥­¥ã¥¹¥È


¡ãUNFIXXX¡ä


¥Þ¥É¥«¡Ê¹õºª ±ß¡Ë¡§ºû¿¹ Íµµ®


¥À¥Æ¡ÊÅ·½â ¹Ý¡Ë¡§Ê¡°æ ÇÃÌé


¥Þー¥ê¥ó¡Ê¿¿ÎëÆ² »Êºé¡Ë¡§ÂçÍ§ ³¤



¡ãKINGS+HOOT¡ä


¥Ö¥ê¥ó¥¯¡Ê¿û¸¶ Üôµ±¡Ë¡§ÀÐ¶¶ ¹°µ£


¥ß¥é¥¯¥ë¡ÊÅÄÂ¼ ·Ê¸×¡Ë¡§º´Æ£ ¤¿¤«¤ß¤Á


¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡ÊÃ°±© À²¸÷¡Ë¡§Ê¿²ì Í¦À®



¡ãRumbleWing[s]¡ä


¥èー¥¯¡ÊÈôÍë Íã¡Ë¡§ÅÄ¸¶ Î÷


¥¦¥¸¥ó¡Ê¿ÎÆâ ±¦°ìÏº¡Ë¡§¿¿Ìî Âó¼Â


¥µ¥¸¥ó¡Ê¿ÎÆâ °ìº¸¡Ë¡§Á°Åè ÍË



¡ãBLACKSPOT¡ä


¥Ð¥ê¥¹¥¿¡ÊÇËÎ¢ µ£»Î¡Ë¡§Àî¾å ¾­Âç


UNKNOWN A¡§suit actor Âì»³ æÆÂÀ


UNKNOWN B¡§suit actor Í¥»Ö



¥¸¥²¥ó¡Ê¼¡¸µ È»¿Í¡Ë¡§·¯Âô ¥æ¥¦¥­



¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ


´ë²è¡¦¸¶ºî¡§¥Ö¥·¥íー¥É


µÓËÜ¡§¾¾Â¿ °íÂÒ¡ÊILCA¡Ë


±é½Ð¡§ÌÓÍø ÏË¹¨



¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô


1·î12Æü(·î¡¦½Ë)～2·î8Æü(Æü)


¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/zerorise/




ZERO RISE¤È¤Ï



Íî¤Á¤³¤Ü¤ì¤¿¤Á¡ß¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë


¥Ö¥·¥íー¥É¤¬Á÷¤ë¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È


ÉÏº¤³Êº¹¤¬¹­¤¬¤ê¡¢À¶Î÷·éÇò¤Ê¿ÍÀ¸¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢¼åÆù¶¯¿©¤¬·ã¤·¤¤Ä¶¶¥Áè¼Ò²ñ¡£


¤½¤ÎÃæ¤ÇÂ­Áß¤­¡¢踠¤­¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤é¤Ï¢£¢£¢£¢£¢£¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤Î¤«ーー



¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈPV¡§https://youtu.be/qydYN1qgKBQ



ZERO RISE¸ø¼°HP¡§https://zerorise-pj.com


ZERO RISE¸ø¼°X¡§https://x.com/ZERORISE_PJ


ZERO RISE¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/zerorise_pj/


ZERO RISE¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@ZERORISE¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(https://www.youtube.com/@ZERORISE%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB)



¢¨·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢²¼µ­¤Îµ­ºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


(C)ZERO RISE project.