半世紀以上読み継がれる名著の新訳『グラッサー博士の現実療法』が発刊！

アチーブメント株式会社

この度、選択理論心理学の提唱者 ウイリアム・グラッサー博士の代表作『Reality Therapy』を、新訳『グラッサー博士の現実療法』として新たに発刊いたしました。この「リアリティ・セラピー（現実療法）」のアプローチは、当時の精神医学界に一石を投じ、その後の心理療法のあり方に多大な影響を与えました。本書は、選択理論を深く落とし込み、不確実な時代により良く生きるヒントが詰まった一冊です。

■「人は“現実”のなかでこそ変われる」。不確実な時代に問う、精神医療のバイブル

本書は、半世紀以上にわたり世界中で読み継がれてきた精神医療の名著『Reality Therapy』の待望の新訳版です。 従来の精神医療が過去のトラウマや経験に焦点を当てていたのに対し、グラッサー博士は「私たちに変えられるのは現在の行動だけである」と主張。過去ではなく「現在」に、感情ではなく「行動」と「責任」に焦点を当てることで、人は再び人生の主導権を取り戻せると説きました。

不確実な正解のない現代社会において、環境や他責にせず、自らの足で現実に向き合う考え方がこれまで以上に求められています。本書は、選択理論を深く学びたい方はもちろん、不確実な時代により良く生きたいと願う方におススメの一冊です。

■ 理論の解説にとどまらず、現実療法の事例等を網羅した１冊

本書は、理論の解説にとどまらず、グラッサー博士が実際に行った治療の記録が豊富に記されています。 思春期の重度非行少女への粘り強い関わりや、精神障害患者への入院治療、公立学校への適用など、具体的な事例を網羅。「変わることができる」という患者の可能性を信じ、現実への直面化を支え続けるウイリアム・グラッサー博士。その「関わり」が具体的に書かれており、半世紀を経ても色褪せることのない、人間関係と教育の原点があります。

■ 書籍情報

タイトル： グラッサー博士の現実療法

著者： ウイリアム・グラッサー

定価： 3,850円（税込）

判型・ページ数： 四六判・上製・360頁

ISBN： 978-486643-175-8

発行： アチーブメント出版株式会社

▼商品詳細・ご購入はこちら

https://achievement-shop.jp/products/844

■アチーブメント株式会社について

創業から39年目を迎える、人材教育コンサルティング企業。「教育の力で世界を変える」をスローガンに、社会人向け公開講座や企業向け研修をはじめ、目的を土台にした人生設計・企業経営を伝えている。これまでに情報をお届けした顧客は51万名以上にのぼり、経営者教育に特化したプログラムや、組織力開発などでも高い評価を得ている。2022年に東京商工会議所議員企業に選出。2025年には世界最大級の意識調査機関であるGPTWが行う日本における「働きがいのある会社」ランキングにて中規模部門「第1位」にランクイン。社会人教育で培ったノウハウを生かして、学校教育・子ども教育の分野や、官公庁・国公立大学での人材教育にも活動の幅を広げ、企業に限らず多くの組織を支援している。