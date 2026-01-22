【2/10火】スタートアップも続々参加！東三河の食農産業関係者の交流会「食農産業マッチング交流会」を今年も開催！！
この度、食農産業クラスター推進協議会は『食農産業マッチング交流会』～食の持続可能性に繋げるイノベーション～を開催いたします。
先進的な「食」と「農業」に関わる事業者が、地域や業種を超えて参加します。
熱意ある事業者との出会いにより、新たなビジネス連携を生み出す絶好のチャンスです。
ぜひご参加ください。
昨年度の様子
日時：2026年2月10日(火)13:00～16:00
会場：豊橋サイエンスコア 1F サイエンスホール
『食農産業マッチング交流会』
日 程：令和8年2月10日（火） 13時00分～16時00分
会 場：豊橋サイエンスコア サイエンスホール 豊橋市西幸町字浜池333-9
内 容：１.事業アピール 13:00-14:50
会員事業者やスタートアップ企業、食と農に関わる関係団体に
よるショートスピーチ
２.食農交流フェア 15:00-16:00
事業アピールの内容についての問い合わせ、ブース展示を通じて
情報交換とビジネス連携のきっかけづくりの場
入 場：無料
※事前申込・当日参加どちらでも可能 事前申込は以下URLから
https://ws.formzu.net/fgen/S67994135/
問合せ先：食農産業クラスター推進協議会 事務局
（株式会社サイエンス・クリエイト内）
[☎] 0532-44-1111 [(メール)] cluster@tsc.co.jp
ＵＲＬ ：https://www.tsc.co.jp/site/cluster/topics.html
《出展事業者》(50音順)
● 公益財団法人あいち産業振興機構
● 株式会社アスラン
● 株式会社オリジン
● 株式会社木耳のお店 よび田屋
● GIVELOVE株式会社
● 株式会社勤労食
● 國松本店
● GREEN OFFSHORE株式会社
● 元氣のお裾分けbox。
● 株式会社サイエンス・クリエイト
● 株式会社地元カンパニー
● 田原市
● 東海農政局
● 豊橋技術科学大学
● 豊橋市
● 日本オペレーター株式会社
● Floatmeal株式会社
● ホシザキ東海株式会社
● 株式会社美河ハム
● 裕膳FARM
● ユタカコーポレーション株式会社
● ローカーボカフェ向日葵
※出展事業者は都合により変更となる場合があります
イベント詳細は以下URLからご確認いただけます。
https://www.tsc.co.jp/site/cluster/topics.html
【株式会社サイエンス・クリエイト（協議会事務局）について】
株式会社サイエンス・クリエイトは、豊橋地域での新産業創出を目指して策定された「サイエンス・クリエイト21計画」に基づき、愛知県・豊橋市・日本政策投資銀行及び民間企業の出資により平成2年10月に設立された第3セクター会社です。
民活法により東海地域ではじめてリサーチコアとして認可された拠点施設である豊橋サイエンスコア（平成4年11月開設）を運営するとともに、産学官共同研や地域産業支援のための事業を行っております。