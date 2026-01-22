【2/10火】スタートアップも続々参加！東三河の食農産業関係者の交流会「食農産業マッチング交流会」を今年も開催！！

株式会社サイエンス・クリエイト

この度、食農産業クラスター推進協議会は『食農産業マッチング交流会』～食の持続可能性に繋げるイノベーション～を開催いたします。



先進的な「食」と「農業」に関わる事業者が、地域や業種を超えて参加します。


熱意ある事業者との出会いにより、新たなビジネス連携を生み出す絶好のチャンスです。


ぜひご参加ください。



日時：2026年2月10日(火)13:00～16:00


会場：豊橋サイエンスコア 1F サイエンスホール


『食農産業マッチング交流会』


日　　程：令和8年2月10日（火） 13時00分～16時00分


会　　場：豊橋サイエンスコア サイエンスホール　豊橋市西幸町字浜池333-9


内　　容：１.事業アピール　13:00-14:50


　　　　　　会員事業者やスタートアップ企業、食と農に関わる関係団体に


　　　　　　よるショートスピーチ　　　　　


　　　　　２.食農交流フェア　15:00-16:00


　　　　　　事業アピールの内容についての問い合わせ、ブース展示を通じて


　　　　　　情報交換とビジネス連携のきっかけづくりの場


入　　場：無料


　　　　　※事前申込・当日参加どちらでも可能　事前申込は以下URLから


　　　　　　https://ws.formzu.net/fgen/S67994135/



問合せ先：食農産業クラスター推進協議会 事務局


　　　　　（株式会社サイエンス・クリエイト内）


　　　　　[☎] 0532-44-1111　 [(メール)] cluster@tsc.co.jp


ＵＲＬ　：https://www.tsc.co.jp/site/cluster/topics.html



《出展事業者》(50音順)


　● 公益財団法人あいち産業振興機構


　● 株式会社アスラン


　● 株式会社オリジン


　● 株式会社木耳のお店 よび田屋


　● GIVELOVE株式会社


　● 株式会社勤労食


　● 國松本店


　● GREEN OFFSHORE株式会社


　● 元氣のお裾分けbox。


　● 株式会社サイエンス・クリエイト


　● 株式会社地元カンパニー


　● 田原市


　● 東海農政局


　● 豊橋技術科学大学


　● 豊橋市


　● 日本オペレーター株式会社


　● Floatmeal株式会社


　● ホシザキ東海株式会社


　● 株式会社美河ハム


　● 裕膳FARM


　● ユタカコーポレーション株式会社


　● ローカーボカフェ向日葵


　※出展事業者は都合により変更となる場合があります



イベント詳細は以下URLからご確認いただけます。


https://www.tsc.co.jp/site/cluster/topics.html



【株式会社サイエンス・クリエイト（協議会事務局）について】


株式会社サイエンス・クリエイトは、豊橋地域での新産業創出を目指して策定された「サイエンス・クリエイト21計画」に基づき、愛知県・豊橋市・日本政策投資銀行及び民間企業の出資により平成2年10月に設立された第3セクター会社です。


民活法により東海地域ではじめてリサーチコアとして認可された拠点施設である豊橋サイエンスコア（平成4年11月開設）を運営するとともに、産学官共同研や地域産業支援のための事業を行っております。