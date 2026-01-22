【2/10火】スタートアップも続々参加！東三河の食農産業関係者の交流会「食農産業マッチング交流会」を今年も開催！！

株式会社サイエンス・クリエイトアイキャッチ

この度、食農産業クラスター推進協議会は『食農産業マッチング交流会』～食の持続可能性に繋げるイノベーション～を開催いたします。

先進的な「食」と「農業」に関わる事業者が、地域や業種を超えて参加します。

熱意ある事業者との出会いにより、新たなビジネス連携を生み出す絶好のチャンスです。

ぜひご参加ください。

昨年度の様子

日時：2026年2月10日(火)13:00～16:00

会場：豊橋サイエンスコア 1F サイエンスホール

『食農産業マッチング交流会』

日 程：令和8年2月10日（火） 13時00分～16時00分

会 場：豊橋サイエンスコア サイエンスホール 豊橋市西幸町字浜池333-9

内 容：１.事業アピール 13:00-14:50

会員事業者やスタートアップ企業、食と農に関わる関係団体に

よるショートスピーチ

２.食農交流フェア 15:00-16:00

事業アピールの内容についての問い合わせ、ブース展示を通じて

情報交換とビジネス連携のきっかけづくりの場

入 場：無料

※事前申込・当日参加どちらでも可能 事前申込は以下URLから

https://ws.formzu.net/fgen/S67994135/

申込みQR

問合せ先：食農産業クラスター推進協議会 事務局

（株式会社サイエンス・クリエイト内）

[☎] 0532-44-1111 [(メール)] cluster@tsc.co.jp

ＵＲＬ ：https://www.tsc.co.jp/site/cluster/topics.html

《出展事業者》(50音順)

● 公益財団法人あいち産業振興機構

● 株式会社アスラン

● 株式会社オリジン

● 株式会社木耳のお店 よび田屋

● GIVELOVE株式会社

● 株式会社勤労食

● 國松本店

● GREEN OFFSHORE株式会社

● 元氣のお裾分けbox。

● 株式会社サイエンス・クリエイト

● 株式会社地元カンパニー

● 田原市

● 東海農政局

● 豊橋技術科学大学

● 豊橋市

● 日本オペレーター株式会社

● Floatmeal株式会社

● ホシザキ東海株式会社

● 株式会社美河ハム

● 裕膳FARM

● ユタカコーポレーション株式会社

● ローカーボカフェ向日葵

※出展事業者は都合により変更となる場合があります

イベント詳細は以下URLからご確認いただけます。

https://www.tsc.co.jp/site/cluster/topics.html

チラシ表チラシ裏

【株式会社サイエンス・クリエイト（協議会事務局）について】

株式会社サイエンス・クリエイトは、豊橋地域での新産業創出を目指して策定された「サイエンス・クリエイト21計画」に基づき、愛知県・豊橋市・日本政策投資銀行及び民間企業の出資により平成2年10月に設立された第3セクター会社です。

民活法により東海地域ではじめてリサーチコアとして認可された拠点施設である豊橋サイエンスコア（平成4年11月開設）を運営するとともに、産学官共同研や地域産業支援のための事業を行っております。