大阪産（もん）食材を使用したホテル ユニバーサル ポートオリジナルの恵方巻を“丸かぶり”！

オリックス・ホテルマネジメント株式会社

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」（所在地：大阪市此花区、総支配人：勝島 基江）は、2026年2月1日（日）～3日（火）の三日間、ラウンジRにて恵方巻ランチセットを提供いたします。

大阪産のしらすとほうれん草を使用したホテルオリジナル恵方巻（イメージ）

1．概要詳細

2026年2月1日（日）～3日（火）に節分イベントとして、ラウンジRにて恵方巻ランチセットを提供します。当ホテルが位置する大阪市此花区は、‟巻き寿司丸かぶり”の発祥の地とされている地域です。本企画は、この地に根付く食文化を次世代へとつなぐとともに、地域の食を通じて、魅力を発信することを目的に実施いたします。

【日程】2026年2月1日（日）～3日（火）11:30～15:00

【場所】ホテル ユニバーサル ポート1階 ラウンジR

【料金】1,500円（税・サービス料込み）

【内容】大阪産のしらすとほうれん草の恵方巻、鰯の天ぷらうどん

※内容や時間は当日の状況により変更となる場合があります。

2.「恵方巻」について

恵方巻は、縁起が良いとされる「七福神」に由来し、七種類の具材を巻くのが一般的とされています。七種類の具材を巻くことには「福を巻き込む」、食べることには「幸運を取り込む」といった意味が込められています。当ホテルで提供する恵方巻には、大阪府内で漁獲された「しらす」と、此花区で水耕栽培により育てられた「ほうれん草」を使用しています。

ホテルオリジナル恵方巻（イメージ）

地元食材を取り入れることで、国内外から来館されるゲストの皆さまに、大阪ならではの食文化と、節分という日本の伝統行事を体感していただきたいという想いを込めました。今年の恵方である「南南東」を向いて食べる‟巻き寿司丸かぶり”の風習を、此花区という地域性とともに楽しめる体験として提供します。

本取り組みは、オリックス・ホテルマネジメント株式会社が推進する「地域共創」の一環として実施するものです。地域の文化・産業・人とのつながりを大切にしながら、ホテルが地域の魅力発信拠点となることを目指しています。今後も当ホテルでは、地域と連携し、季節や文化を感じていただける企画を継続的に展開してまいります。

3．施設概要

ORIX HOTELS & RESORTS（オリックス ホテルズ＆リゾーツ）について：

ORIX HOTELS & RESORTSは、オリックス・ホテルマネジメント株式会社の旅館・ホテルの運営事業ブランドです。ラグジュアリーからカジュアルまで、旅館とホテルを両軸に幅広いカテゴリーを有し、「また行きたい、と思っていただける場所。」をご提供するべく、お越しいただく皆さまのさまざまなライフステージに合わせた体験をお届けしています。2026年夏には「クロススイーツ東京浅草」を新規開業予定で、北は北海道から南は福岡、大分まで計6ブランドにて15の旅館・ホテルを展開してまいります。

ORIX HOTELS & RESORTS 公式ウェブサイト： https://www.orixhotelsandresorts.com/

ORIX HOTELS & RESORTS Instagram公式アカウント： https://www.instagram.com/orix_hotels_and_resorts/(https://www.instagram.com/orix_hotels_and_resorts/)

サステナビリティの取り組みについて：

ORIX HOTELS & RESORTSの旅館・ホテルの14施設を含む、オリックス・ホテルマネジメントが運営・業務支援する全20施設では、「環境へのおもいやり」「心地のよい滞在」「地域との共生」「働きがいのある職場づくり」「公正な事業活動」の5つの重点テーマに沿って、サステナビリティの取り組みを推進しています。今後も、お客さまお一人おひとりに寄り添うおもてなしを大切にしながら、地域とともに新たな潤いを生み出し続ける持続可能な施設運営を実践してまいります。

https://www.orixhotelsandresorts.com/sustainability/

■ホテル ユニバーサル ポート

全600室を有するユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」は、パークとコラボレーションした日本初の「ミニオンルーム ～グルーの邸宅～」「ミニオンルーム2 ～アグネスたちのお部屋～」「ミニオンルーム 3 ～思い出の遊園地『スーパー・シリー・ファンランド』～」をはじめ、5名さままで宿泊可能な「ドキドキ アドベンチャールーム」、ベビー旅に最適な「WAKU WAKUワンダールーム」、おしゃれに敏感“可愛い”が大好きな大人ガールたちのお部屋「Girlyルーム」など多彩なコンセプトルームを展開。最上階「PORT DEEP OCEAN FLOOR」は深海をイメージした特別フロア。涼やかな空間の中、同フロア限定の特典で上質なご滞在を演出しています。

Instagram 公式アカウント：https://www.instagram.com/universalport/

＜受賞歴＞

◆トリップアドバイザー「2025 トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト ホテル 人気ホテル部門25位」

◆楽天トラベル「楽天トラベル ブロンズアワード 2024」「楽天トラベル ゴールドアワード2023」

◆じゃらんアワード2024「じゃらん OF THE YEAR 売れた宿大賞 近畿・北陸エリア 501室部門 2位」

◆じゃらんアワード2024「じゃらん OF THE YEAR 泊って良かった宿大賞 夕食 近畿・北陸エリア 301室以上 3位 」

◆JTBアワード2024「選抜表彰部門 全国最優秀施設賞（ホテル：300室以上）」「JTB宿泊券総合販売部門 ゴールドアワード」

「特別表彰部門 Web販売賞」「特別表彰部門 JTB MySTYLE賞」

■ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの 7 棟目の オフィシャルホテルとして 2018 年 7 月に開業したホテル ユニバーサル ポート ヴィータ。パークを一望できる「スパークルーム」、上階がリビングエリア、下階がベッドルームとなった、自宅のように寛げる「もこもこメゾネットルーム」、2段ベッドを3台設置した最大6名で宿泊できる「レインボールーム」など、個性あふれる 14 種類のゲストルームを備えています。

Instagram 公式アカウント：https://www.instagram.com/universalportvita/

＜受賞歴＞

◆じゃらんアワード2024「じゃらん OF THE YEAR 売れた宿大賞 近畿・北陸エリア 301~500室部門 2位」

◆じゃらんアワード2024「じゃらん OF THE YEAR 泊って良かった宿大賞 総合 近畿・北陸エリア 301室以上 3位」

◆トリップアドバイザー「2023トラベラーズチョイス ベスト・オブ・ザ・ベスト」

◆楽天トラベル「楽天トラベルブロンズアワード2023」「ANA楽パック賞2024」「JAL楽パック賞2024」

◆JTBアワード2024「JTB宿泊券総合販売部門 ゴールドアワード」

ホテル ユニバーサル ポート、ホテル ユニバーサル ポート ヴィータは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテルです。

MINIONS TM & (C) 2026 Universal Studios.

Universal elements and all related indicia TM & (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved. CR26-0097