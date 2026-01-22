日本の酒蔵が国産素材で手掛ける「本気の国産オレンジチェッロ」を販売開始

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、当社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、日本の酒蔵が国産素材で手掛ける「本気の国産オレンジチェッロ」を、2026年1月22日（木）17:00より販売いたします。（ https://kurand.jp/products/honkikokusan-orangecello ）

「本気の国産オレンジチェッロ」とは

「本気の国産オレンジチェッロ」は、南イタリアの伝統的なオレンジを使ったリキュール「アラン（オレンジ）チェッロ」を日本の素材と感性で再構築したみかんリキュールです。南イタリアではアルコール度数30%ほどでつくられるところを、飲みやすいようアルコール度数15％程度を目指して設計しました。日本が誇る国産のみかんを使用して、みかんらしい柔からな甘みと爽やかさを表現しています。

「本気の国産オレンジチェッロ」の魅力

１.時間をかけて国産みかんの味わいを引き出す

オレンジチェッロの主役である「オレンジ」には、日本を誇る代表柑橘「みかん」を使用しました。このみかんを高濃度のモラセススピリッツに1～2週間漬け込む。じっくりと漬け込むことで通常の醸造アルコールでは引き出しきれない領域までみかんの風味を抽出しました。

２.アルコール度数15%で飲みやすく

本場イタリアのアランチェッロはアルコール度数が約30％と高めですが、「本気の国産オレンジチェッロ」は、15％まで度数を抑えることでより飲みやすく設計しました。ただ加水して薄めるのではなく、みかん果汁を加えるという工夫で、果実味の濃厚さと甘みのバランスを両立しました。

３.国産素材にこだわって

「本気の国産オレンジチェッロ」は、国産にこだわったクラフトリキュールです。主役のみかんは国産のものから厳選し、甜菜糖やベースアルコールも国内製造のものを使用しました。ベースにはクセの少ない国産モラセススピリッツを採用し、みかんの繊細な香りや風味をしっかりと引き立てます。素材の選定から製法まで、酒蔵の本気が詰まった逸品です。

商品概要

【本気の国産オレンジチェッロ】

◯商品タイプ：リキュール

◯アルコール度数：15％

◯内容量：500ml

◯原材料：醸造アルコール（国内製造）、みかん、甜菜糖、みかん果汁、クエン酸

◯製造元：K.S.P（岩手県）

＜プラン一覧＞

- 【超早割】本気の国産オレンジチェッロ：3,390円（税込）- 【早割】本気の国産オレンジチェッロ：3,590円（税込）- 【早割】本気の国産オレンジチェッロ 2本セット：6,380円（税込）- 本気の国産オレンジチェッロ：3,990円（税込）- 本気の国産オレンジチェッロ 2本セット：6,940円（税込）- 本気の国産オレンジチェッロ グラッパグラス付き：4,670円（税込）

＜概要＞

◯商品名：本気の国産オレンジチェッロ

◯販売期間：2026年1月22日（木）～2月19日（木）24:59

◯配送時期：3月下旬以降順次発送予定

◯販売方法：クラウドファンディングサービス「クラファン！」

◯プロジェクト詳細：https://kurand.jp/products/honkikokusan-orangecello

オンライン酒屋「クランド」

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp