【重版出来】人気の絵本作家・岡田よしたかの『サンドイッチにはさまれたいやつよっといで』が６刷に！

株式会社佼成出版社

株式会社佼成出版社(東京都杉並区)は、絵本『サンドイッチにはさまれたいやつよっといで』（https://books.kosei-shuppan.co.jp/book/b525526.html）を増刷し、第6刷を発行しました。




『サンドイッチにはさまれたいやつよっといで』表紙


【作品紹介】


おにぎりに入るのを断られた具たちが、「パンならどうや！」と、サンドイッチの具になるために、閉店後のパン屋にしのびこみます。


ハム！　トマトとチーズ！　やきそば！　ワクワクしながら食パンにはさんでもらっていると、「ぼくらも　はさんで」と、次から次へと個性的な具がやってきて……。


だじゃれとユーモアいっぱいの関西弁が楽しい絵本。読んだ後、サンドイッチが食べたくなります。最後のページまで遊び心溢れる構成にも注目です！




【書籍情報】


書名：『サンドイッチにはさまれたいやつよっといで』


著者：岡田よしたか　作・絵


発行：佼成出版社


定価：1,430円（税込）


仕様：A4変版／32ページ


ISBNコード：978-4-333-02834-4


URL：https://books.kosei-shuppan.co.jp/book/b525526.html



【著者プロフィル】


岡田よしたか（オカダヨシタカ）　作・絵


1956年、大阪生まれ。愛知県立芸術大学油画科卒業。1987年より10年間保育所に勤務後、絵本作家としてデビュー。


作品に『特急おべんとう号』（福音館書店）『ちくわのわーさん』（ブロンズ新社）『すすめ！ かいてんずし』（ひかりのくに）『だいこんさん おふろに はいる』（PHP研究所）『そうめんソータロー』（ポプラ社）『オニのふろめぐり』（小学館）『ぼくは いったい なんやねん』『おにぎりに はいりたいやつ よっといで』（共に佼成出版社）ほか多数。




