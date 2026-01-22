【重版出来】人気の絵本作家・岡田よしたかの『サンドイッチにはさまれたいやつよっといで』が６刷に！

株式会社佼成出版社

株式会社佼成出版社(東京都杉並区)は、絵本『サンドイッチにはさまれたいやつよっといで』（https://books.kosei-shuppan.co.jp/book/b525526.html）を増刷し、第6刷を発行しました。

『サンドイッチにはさまれたいやつよっといで』表紙

【作品紹介】

おにぎりに入るのを断られた具たちが、「パンならどうや！」と、サンドイッチの具になるために、閉店後のパン屋にしのびこみます。

ハム！ トマトとチーズ！ やきそば！ ワクワクしながら食パンにはさんでもらっていると、「ぼくらも はさんで」と、次から次へと個性的な具がやってきて……。

だじゃれとユーモアいっぱいの関西弁が楽しい絵本。読んだ後、サンドイッチが食べたくなります。最後のページまで遊び心溢れる構成にも注目です！

中面見開き

【書籍情報】

書名：『サンドイッチにはさまれたいやつよっといで』

著者：岡田よしたか 作・絵

発行：佼成出版社

定価：1,430円（税込）

仕様：A4変版／32ページ

ISBNコード：978-4-333-02834-4

URL：https://books.kosei-shuppan.co.jp/book/b525526.html

【著者プロフィル】

岡田よしたか（オカダヨシタカ） 作・絵

1956年、大阪生まれ。愛知県立芸術大学油画科卒業。1987年より10年間保育所に勤務後、絵本作家としてデビュー。

作品に『特急おべんとう号』（福音館書店）『ちくわのわーさん』（ブロンズ新社）『すすめ！ かいてんずし』（ひかりのくに）『だいこんさん おふろに はいる』（PHP研究所）『そうめんソータロー』（ポプラ社）『オニのふろめぐり』（小学館）『ぼくは いったい なんやねん』『おにぎりに はいりたいやつ よっといで』（共に佼成出版社）ほか多数。

