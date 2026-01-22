「ZERO SALES」が、『SaaS比較サイト「BOXIL」資料請求数ランキング』営業代行会社カテゴリで第2位を獲得！

株式会社CTF GROUP

株式会社CTF GROUP（本社：東京都港区、代表取締役社長：山本真聖）が提供する在宅型営業支援サービス「ZERO SALES（ゼロセールス）」は、スマートキャンプ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：林 詩音）が発表した「BOXIL（ボクシル）」2025年12月度の資料請求数ランキングにおいて、営業代行会社カテゴリで第2位を獲得いたしました。

「ZERO SALES」は、営業マンが0（ゼロ）の会社でも利用できる「人のチカラ」と「ITツール」を掛け合わせた営業支援サービスとして、多くの企業様にご導入いただいております。今回のランキング選出は、こうした実績と、多くのユーザー様からの関心の高まりを反映したものと受け止めております。

今後も、在宅ワーカーとAIを組み合わせた仕組みづくりを通じて、日本全国の中小企業の営業課題解決と、生産性向上に貢献してまいります。

ランキング結果の概要

発表媒体: SaaS比較サイト「BOXIL（ボクシル）」

集計期間: 2025年12月1日～12月31日

順位: 営業代行会社カテゴリ 第2位

出典: https://boxil.jp/sc-sales_outsourcing/monthly-ranking/(https://boxil.jp/sc-sales_outsourcing/monthly-ranking/)

取締役社長・山本真聖 コメント

この度、「BOXIL」の資料請求数ランキングで第2位という評価をいただき、大変光栄に思います。 「ZERO SALES」は、私がたった1人で始めたテレアポ代行からスタートしました。そこから「営業人材がいなくても、仕組みとチームがあれば中小企業はもっと成長できる」という信念のもと、在宅ワーカーの皆様、そしてAI技術の活用と共にサービスを磨いてまいりました。

今回の結果は、多くの中小企業経営者の皆様が、従来の人海戦術的な営業手法ではなく、「仕組み化された効率的な営業」を求めていることの証左だと感じています。 今後も、営業支援にとどまらず、人材、バックオフィス、資金調達など、経営者が抱える課題を包括的に解決できるパートナーとして、企業の成長を全力で支援してまいります。

CTF GROUPサービス概要

【ゼロセールス(ZERO SALES)】

ZERO SALESは、営業マンがゼロの会社でも利用できる営業支援サービスです。

「人のチカラ」とテクノロジーを組み合わせ、営業戦略立案からアプローチ実行まで一気通貫でサポートします。10名の営業部隊が営業の仕組み化をサポートし、ITツールと組み合わせることで効率的な見込み客開拓を可能にします。

URL：https://ctf-group.jp/service/zero-sales/

【ゼロマーケティング(ZERO MARKETING)】

ZERO MARKETINGは、マーケティング・広報担当がゼロの会社でも利用できる広告支援サービスです。各媒体に精通したプロフェッショナルチームが、3名体制で多角的な視点から調査・分析を行い、Webマーケティングに必要なサービスを一気通貫でサポートします。

URL：https://ctf-group.jp/service/zero-marketing/

【ゼロプロモーション(ZERO PROMOTION)】

ZERO PROMOTIONは、プロモーション担当・ノウハウがゼロの会社でも利用できるプロモーション支援サービスです。主にTikTokを中心としたSNS運用を行い、3名体制のプロフェッショナルチームが企業の認知拡大をサポートします。戦略立案から運用代行、コンサルティング、効果検証までをワンストップで提供します。

URL：https://ctf-group.jp/service/zero-promotion/

【ゼロユニット(ZERO UNIT)】

ZERO UNITは、企業の特性に最適な組織作りをサポートするサービスです。リモートワーカーの活用により、経費のかからない新しい組織作りを支援します。リモートワークコンサルタントが、報酬アドバイザリー、契約書作成、評価制度、管理マネジメントなど、リモートワーカー運用を徹底サポートします。

URL：https://ctf-group.jp/service/zero-unit/

【会社概要】

社 名 株式会社CTF GROUP

所在地 東京本社：〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目14-14第35興和ビル6F

大阪支社：〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町１丁目３－１ディライト北浜903

広島支社：〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀7-20庁舎前ビル403

代表者 代表取締役 社長 山本真聖

従業員数 200名（在宅ワーカーを含む）

事業内容 ZERO SALES（アウトバウンド支援）

ZERO MARKETING（インバウンド支援）

ZERO PROMOTION（SNS運用代行支援）

ZERO UNIT（クラウドソーシング活用支援）

URL：https://ctf-group.jp/