【シートマスク10選】冬のパサパサ肌をしっかりケアするシートマスクを調査！ 新作・話題の60＋α製品からおすすめを厳選!!（LDK the Beauty 2026年3月号）

日々のケアや、スペシャルケアに。乾燥や肌悩みにアプローチして、しっかりうるおう極上の一枚を見つけます！

PR TIMESでは高評価を得たアイテムから10製品を厳選してご紹介します。

評価項目はこちら▼

- 保湿力：5点満点- 成分：5点満点- 使用感：5点満点冬のパサパサ肌にうるおいチャージ「フェイスマスク」おすすめ10選液ヒタヒタで保湿力トップクラス！ ぷるんぷるんのツヤ肌 へまっしぐら！【1枚あたりU120円】ベストバイ：リハウ リッチグロウ マスクN

価格：792円／10枚入り

自然派スキンケアブランド・リハウ。5種のセラミド、ナイアシンアミドに話題のバクチオールも配合され、成分評価は満点。肌あたりのいい不織布系シートに、サラッとした美容液がたっぷり浸透し、ストレスフリーに広げられるのも魅力です。今回の保湿力テストではトップクラスの結果に。モニターからは「ふっくらぷるんとしてハリが出た」などと好評でした。シトラス系ハーブの香りも心地よく、リフレッシュしたい日に。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/418_1_0826fa265a8bb438ce8ddfc7ae5bd800.jpg?v=202601220521 ]

液たっぷりでヒタヒタなのに液垂れせず 浮かないシートのつけ心地も極上！【1枚あたりU120円】ベストバイ：クリアターン ごめんね素肌 いつのまにマスク（医薬部外品）

価格：770円／7枚入り

大人気の「ごめんね素肌」に、シミ予防・肌荒れ予防・シワ改善を1枚で叶えるというプレエイジングケアマスクが仲間入り。ナイアシンアミドを筆頭に、コエンザイムQ10、3種のヒアルロン酸などを配合。保湿力も優秀で、「はずしたあとはベタつくことなくしっとりし、ふっくら感も出た」の声も。シートは密着感抜群で、つけたままで作業や会話をしてもズレることなく使えました。摩擦や刺激を感じた人もおらず、文句なしのベストバイです！

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/418_2_49d15955362454f290d4dc45e6fbcf67.jpg?v=202601220521 ]

キメの乱れが気になる人に！ 吸いつくように密着(ハート)【1枚あたりU120円】A評価：ピュレア レッドグロウ エッセンスマスク

価格：660円／7枚入り

なめらかな植物性シートにこだわるピュレアに、自然由来成分に着目したエイジングケアラインが仲間入り。レッドグロウはアスタキサンチンやWレチノール配合が特徴です。使用後に「肌がスベスベになってふっくらした」との声も聞かれました。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/418_3_da692d6b2c973ffa379d7003db693bc3.jpg?v=202601220521 ]

なめらかにフィットしストレスフリー これ1枚で肌がしっとりプルプル！【1枚あたりU120円】A評価：アヌア レチノール0.3 ナイアシン ナイトケアマスク

価格：770円／7枚入り

アヌアこだわりの2大エイジングケア成分を組み合わせたというハリ感サポートマスク。セラミド、肌荒れ防止成分も配合。年齢問わずうれしい成分がそろっています。厚めのシートにとろんとした美容液が染み込み、つけ心地のなめらかさも格別。はずしたあと少々オイリーさが残りますが、「ちょうどいいしっとり感」「肌がプルプルになった！」と使用感は好評でした。保湿力も高く、翌朝のメイクが楽しみになる一枚です。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/418_4_5a3d0dd4a7be406fb9ce3fc3e2128da0.jpg?v=202601220521 ]

本当に1分でしっとりふっくら！ 忙しくても丁寧にケアしたような肌に【1枚あたりU200円】A評価：クオリティファースト ザ・ダーマ ベスト 5レチノール+ コラーゲン

価格：660円／5枚入り

5種のレチノールと5種のコラーゲンのほか、6種のセラミド、8種のヒアルロン酸、4種のビタミンC誘導体などを配合したエイジングケアマスク。保湿力検証では高い数値を記録し、「60秒でお手入れ完了」のウリ文句に嘘なしの結果に。モニターからも「しっとり感がとてもいい」「肌がふっくらした」と好評でした。シートは分厚く肌あたり良好で、密着感あるつけ心地も◎。精油の香りに気分も癒やされます。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/418_5_a00f4c0dd8a294326f85084d30e57c6a.jpg?v=202601220521 ]

ヒタヒタ感も上品な香りも好評！ 肌も心もしっとりほぐれます【1枚あたりU200円】A評価：ヨル スキン オーバーナイト ハイドラシートマスク クリア

価格：880円／7枚入り

夜間美容のヨルスキンから、ナイトマスクが登場。クリアは、アゼライン酸誘導体、グルタチオンなど、透明感が欲しい人向けの成分配合。美容液はサラッとみずみずしく、シートはヨレる部分がありながらも全体的に密着感のあるつけ心地です。保湿力も高めで、「肌のゴワつきがやわらいでふっくらとした印象になった」などの声があがりました。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/418_6_07bd8a527c8e0cad968e3d2f2c41f69c.jpg?v=202601220521 ]

こだわりのシートがズレずに密着!! 1日目から圧倒的うるうる感【1枚あたりU200円】ミシャ タイムレボリューション レチ1000ショット 7daysマスクセット

価格：880円／7枚入り

5分でうるおう7daysシリーズ。レチノール誘導体を配合したレチ1000ショットは、切り込みが多めのシートでフィット感抜群。とろとろの美容液で顔をすっぽり覆われているような使用感です。今回の保湿力検証ではNo.1の実力を発揮し、しっかりと肌をうるおしました。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/418_7_ae02c6197a1e65d46d82287462f1a407.jpg?v=202601220521 ]

顔にしっかりフィットしズレ知らず チクチクしすぎず肌はツヤプルに！【1枚あたりOver200円】ベストバイ：ヤーマン メディリフト ニードルリフト シートマスク

価格：1870円／7枚入り

目には見えないマイクロニードルを「刺す」ことで、角層まで美容成分を届けるとうたうヤーマン。刺激はハンドプレスすると軽くチクッと感じる程度で、全く感じなかった人もいたほどマイルド。「はずしたあとの肌にハリとツヤを感じた」との声もあがりました。4種のセラミド、ナイアシンアミド、バクチオール入りで多角的なケアが見込める成分配合。しっかり液を含んだシートは密着度も高く、快適に美容針ケアを取り入れられます。

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/418_8_440420c7d9553c8e081a25a09908473d.jpg?v=202601220521 ]

厚手のシートに液たっぷり！ ベタつき感なくうるうる肌に【1枚あたりOver200円】A評価：オサジ チューニング モイスチャー シートマスク

価格：3850円／5枚入り

イランイランやゼラニウムなどの精油を8種ブレンド。深い呼吸をもたらすことを目指したという香りは、ヒノキを強めに感じられ、好みに合えば心地よく使えそう。つけている間にズレることなく、使い心地もバッチリ。モニターからは「ちりめんジワが少しふっくらした印象」と使用後の肌の状態も好評でした。

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/418_9_b4a033726a0ce10f68d60482ea135b23.jpg?v=202601220521 ]

特殊シートで顔との一体感抜群！ 使用後は ふっくら肌 をゲット【1枚あたりOver200円】A評価：メディダーマ ストレッチ シートマスク

価格：1485円／3枚入り

物理的にフェイスラインを引き上げるストレッチシートマスクと、PDRN成分でハリを補い、小顔に導くというメディダーマ。シートはウリどおりストレッチ性があり、顎からすくい上げるようにフェイスラインに密着。粘り気の強い液の影響もあり、隙間なく顔にピッタリフィットします。ナイアシンアミドやレチノール入りでエイジングケアも期待できる成分配合。刺激を感じた人もいましたが、「肌がもっちりした」との声も聞かれました。

[表10: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/418_10_9660d595c707017fe91053830d78fde3.jpg?v=202601220521 ]

