【にじさんじ】加賀美ハヤト 1st One Man Live ″ALPHA ONE″ 全国7都市・計15箇所の街頭ビジョンにてダイジェスト映像を放映

　株式会社ドワンゴは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」にて独占生配信を実施した、VTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属・加賀美ハヤトの初ワンマンライブ「加賀美ハヤト 1st One Man Live “ALPHA ONE”」を記念し、全国15箇所の街頭ビジョンにて広告放映を実施することをお知らせいたします。



1月17日（土）に開催された本公演の熱狂をより多くの方にお届けするため、ライブ映像の一部を盛り込んだ特別映像を、北海道・宮城・東京・愛知・大阪・広島・福岡の主要都市に設置されたビジョンにて期間限定で放映いたします。ネット配信視聴チケットは2026年2月1日（日）23時59分までドワンゴチケットで販売中です。





┃「加賀美ハヤト 1st One Man Live “ALPHA ONE”」街頭ビジョン配信情報


放映期間：2026年1月26日（月）～2月1日（日）


回数：1時間ごとに2回以上


映像：30秒



【札幌】AUMIRU


【札幌】札幌PARCOビジョン


【仙台】Biviビジョン仙台


【渋谷】渋谷センター街ヒットビジョン


【渋谷】シブハチヒットビジョン


【原宿】CHANGE　ViSiON　Harajuku　


【表参道】南青山骨董通りヒットビジョン


【池袋】池袋ヒットビジョン


【新宿】YUNIKA　VISION（ユニカビジョン）


【新宿】クロス新宿ビジョン


【栄】SAKAEICAビジョン


【道頓堀】ツタヤエビスバシヒットビジョン


【道頓堀】トンボリステーション


【広島】NAVIA


【博多】博多どんたくビジョン



・放映時間・回数はビジョンにより異なります


・放映期間と時間は予告なく変更になる場合がございます。


・広告の内容について、施設へのお問い合わせはご遠慮下さい


・公共スペースのため周囲へのご配慮並びに携帯電話のご利用マナーにご協力をお願いいたします。



放送概要＆ネット配信視聴チケット情報

■「加賀美ハヤト 1st One Man Live “ALPHA ONE”」


【ネット配信視聴チケット】


　・公演本編視聴チケット：6,500円（税込）※別途、サービス手数料286円（税込）


　・グッズ付きネット配信視聴チケット：9,900円（税込）※別途サービス手数料436円（税込）


　・ライバーカメラ配信視聴チケット：2,500円（税込）※別途、サービス手数料110円（税込）　・会場定点カメラ視聴チケット：2,000円（税込）※別途、サービス手数料88円（税込）



【チケット販売期間】


　販売中～2026年2月1日（日）23:59まで


＜本編視聴ページ＞


　https://live.nicovideo.jp/watch/lv349210573


＜会場定点カメラ視聴ページ＞


　https://live.nicovideo.jp/watch/lv349215606


＜ライバーカメラ配信視聴ページ＞


　https://live.nicovideo.jp/watch/lv349215540


※「ライバーカメラ配信視聴チケット」「会場定点カメラ配信視聴チケット」は、下記条件いずれかに該当するアカウントのみ購入可能です。それ以外のアカウントからは購入できません。


　-本編ネット配信視聴チケット（グッズ付きを含む）を購入したアカウント


　-本編ネット配信視聴のプレゼント用シリアルコード（グッズ付きを含む）を、生放送ページに表示されている「シリアルコードを入力する」ボタンから入力・認証したアカウント



┃公演概要


　・公演名：加賀美ハヤト 1st One Man Live “ALPHA ONE”


　・開催日時： 2026年1月17日（土）OPEN16:30 / START18:00


　・会場：TOYOTA ARENA TOKYO（東京都江東区）


　・特設サイト：https://www.nijisanji.jp/events/kagami_alphaone/