¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Ñ¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¡Ú2026AJD¾¦ÉÊ¥Õ¥§¥¢(½Õ¡¦²Æ)¡Û¤Ç¿·À½ÉÊ¤òÅ¸³«
2026Ç¯1·î23Æü¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥Ë¥Ã¥³ーÅìµþ Âæ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë2026AJD¾¦ÉÊ¥Õ¥§¥¢(½Õ¡¦²Æ)¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Õ¥§¥¢¤Ï¡¢AJD¡Ê¥ªー¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥É¥é¥Ã¥°¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢²ÃÌÁ¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤È¼è°ú¥áー¥«ー¤ò·ë¤Ö´ë¶È´Ö¼è°ú¤ËÆÃ²½¤·¤¿¾¦ÃÌ²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î²ÃÌÁÅ¹·Ð±Ä¼Ô¤ä¥Ð¥¤¥äー¡¢¥áー¥«ー´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¤¬»²²Ã¤¹¤ë¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¶¦Æ±´ë²è³«È¯¤ä¶¦Æ±»ÅÆþ¤ì¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÃæ³ËÅª¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢¶È³¦¤Î°Õ»×·èÄê¤¬½¸Ìó¤µ¤ì¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃíÌÜ¾¦ÉÊ¡§¥Ï¥Ê¥ê¥éÉ¡¤¦¤¬¤¤¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤¥ß¥ó¥È¤Î¹á¤ê¡×¡Û
Ê´¥¿¥¤¥×¤ÎÉ¡¤¦¤¬¤¤Àö¾ôºÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»Ô¾ì½é¤Î¥ß¥ó¥È¹áÎÁ¥¿¥¤¥×¡£
¥Ï¥Ê¥ê¥éÉ¡¤¦¤¬¤¤¡ÊÌµ¹áÎÁ¡Ë¤Ë¡¢¥ß¥ó¥È¤ÎÁÖ²÷¤Ê¹á¤ê¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢¡Öµ¤Ê¬Å¾´¹¡×¡ÖÆü¾ïÅª¤Ê¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¨ÀáÍ×°ø¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤òÁÏ½Ð¡£
¡È»È¤¦ÍýÍ³¤¬µ¨Àá¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÉÉ¡¤¦¤¬¤¤¤È¤·¤Æ¡¢²ÖÊ´¥·ー¥º¥ó°Ê³°¤Ë¤âÇ¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÈÎÇä¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤ÎÉ¡¤¦¤¬¤¤ ¡Ø¥Ï¥Ê¥ê¥é¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ï¥Ê¥ê¥é¤Ï¡¢ÄìÌÌ¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Î¥ï¥ó¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â´ÊÃ±¤«¤ÄÄË¤ß¤Î¤Ê¤¤É¡¤¦¤¬¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤¿¿·¤·¤¤É¡¤¦¤¬¤¤À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
300mL¤ÎÂçÍÆÎÌ¥Ü¥È¥ë¤«¤é°ìÄê¤Î¿åÎ®¤Ç¡¢²ÖÊ´¡¦¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¡¦»¨¶Ý¤Ê¤É¡¢ÊªÍýÅª¤ËÀö¤¤Î®¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤ë¤ª»ÒÍÍ¤«¤é¤´²ÈÂ²¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¼êÀö¤¤¡¦¤¦¤¬¤¤¡¦É¡¤¦¤¬¤¤¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥¥ì¥¤¤ò¿·¤·¤¤±ÒÀ¸½¬´·¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î¼ç¤Ê¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Ú¥Ï¥Ê¥ê¥éÉ¡¤¦¤¬¤¤¡ÊÌµ¹áÎÁ¡Ë¡Û¡¡¡¡
É¡¤Î±ü¤Ë»Ä¤ë²ÖÊ´¤ä¤Û¤³¤ê¡¢¥Ï¥¦¥¹¥À¥¹¥È¤òÊªÍýÅª¤ËÀö¤¤Î®¤¹É¡¤¦¤¬¤¤´ï¤Ç¤¹¡£
ÆÈ¼«¥Î¥º¥ëÀß·×¤Ë¤è¤ê¡ÖÉ¡¤¦¤¬¤¤¡×¤ò¼Â¸½¤·¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µ¨ÀáÀ¥¢¥ì¥ë¥®ーÂÐºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËèÆü¤Î±ÒÀ¸½¬´·¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨»ÈÍÑ´¶¤ä¼õ¤±»ß¤áÊý¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§
¡¦¥Ï¥Ê¥ê¥éÉ¡¤¦¤¬¤¤¥¹¥¿ー¥¿ー¥¥Ã¥È ¤ä¤µ¤·¤¤¥ß¥ó¥È¤Î¹á¤ê¡Ê¥Ü¥È¥ë¡ÜÀö¾ôºÞ10ÊñÉÕ¤¡Ë¡¿µÍÂØ¤¨ÍÑÀö¾ôºÞ ¤ä¤µ¤·¤¤¥ß¥ó¥È¤Î¹á¤ê¡Ê30ÊñÆþ¡Ë
¡¦¥Ï¥Ê¥ê¥éÉ¡¤¦¤¬¤¤¥¹¥¿ー¥¿ー¥¥Ã¥È Ìµ¹áÎÁ¡Ê¥Ü¥È¥ë¡ÜÀö¾ôºÞ10ÊñÉÕ¤¡Ë¡¿µÍÂØ¤¨ÍÑÀö¾ôºÞ Ìµ¹áÎÁ¡Ê30ÊñÆþ¡Ë
¡ÚÇ¥³è¥¥Ã¥È¡Ömeeta¡×¡Ê¥ßー¥¿¡Ë¡Û
Ë»¤·¤µ¤ä¿ÈÂÎÅª¤ÊÉéÃ´¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤ÇÀ¸ò¤¬Æñ¤·¤¤¤´É×ÉØ¤Ë¸þ¤±¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿²ÈÄíÍÑ¥·¥ê¥ó¥¸¥¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
°å»Õ¤Î´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢ÆüËÜ¿Í½÷À¤ÎÂÎ³Ê¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿·Á¾õÀß·×¤ò¹Ô¤¤¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¿¥ó¥Ý¥ó·¿¤ÎÍÆ´ï¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑÊýË¡¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢ºÎÀº¤«¤éÃíÆþ¤Þ¤Ç¡Ö´ÊÃ±3¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÃÎ¼±¤äÀßÈ÷¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨»ÈÍÑ´¶¤ä¼õ¤±»ß¤áÊý¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥È¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥ó¡ÊL-¥È¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥ó¡Ë¡Û
ÂÎÆâ¤Çºî¤ì¤Ê¤¤É¬¿Ü¥¢¥ß¥Î»À¡£
Ç¾Æâ¤Î¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤ä¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¡¢¿´¤Î°ÂÄê¤ä²÷Å¬¤Ê¿çÌ²¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¿©»ö¤À¤±¤Ç¤ÏÊä¤¤¤Ë¤¯¤¤¥È¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥ó¤ò±ÉÍÜÊä½õ¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÊä¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨»ÈÍÑ´¶¤ä¼õ¤±»ß¤áÊý¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2026AJD¾¦ÉÊ¥Õ¥§¥¢(½Õ¡¦²Æ)³«ºÅ³µÍ×
²ñ´ü¡§2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë
»þ´Ö¡§10¡§00～16¡§00
²ñ¾ì¡§¥°¥é¥ó¥É¥Ë¥Ã¥³ーÅìµþÂæ¾ì¡¡ÃÏ²¼1³¬¡¡¡Ö¥Ñ¥ì¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡×
»²²ÃÂÐ¾Ý¡§²ÃÌÁÅ¹´Ø·¸¼Ô¡¢¥áー¥«ー¡¦¼è°úÀè´Ø·¸¼Ô¡¡¢¨°ìÈÌ¸ø³«¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó
¼çºÅ¡§AJD¡Ê¥ªー¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥É¥é¥Ã¥°¡Ë
²ñ¼Ò³µÍ×¡Ê¥Ñ¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É1-8-4 ¶áÅ´¿·½É¸æ±ñ¥Ó¥ë9³¬
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2008Ç¯11·î25Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡§10,000,000±ß
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÈÓ¸¶ ¿ò¶Ç
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¿¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¿SES»ö¶È¡¿¿ÍºàÇÉ¸¯»ö¶È¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ë»ö¶È
°åÎÅµ¡´ïµöÇ§²Ä¡§Âè»°¼ï°åÎÅµ¡´ïÀ½Â¤ÈÎÇä¶È 13B3X10286¡¿°åÎÅµ¡´ïÀ½Â¤¶È 13BZ201388
¡Ú ¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè ¡Û
¥Ñ¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»ö¶ÈÉô
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6380-1145
e-mail¡§hana-relax@pathcreate.co.jp