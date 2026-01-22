¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤è¤ê¡¢¥¸¥ª¥ó¸ø¹ñ·³¡Ö¹õ¤¤»°Ï¢À±¡×¤Î¡Ö¥¬¥¤¥¢¡×¡Ö¥ª¥ë¥Æ¥¬¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥·¥å¡×¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÇÅÐ¾ì¡£
¥Û¥ÓーÄÌÈÎÂç¼ê¤Î¡Ö¤¢¤ß¤¢¤ß¡×¡Ê±¿±Ä¡§ÂçÌÖ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¡×¤è¤ê¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¸¥ª¥ó¸ø¹ñ·³ ¹õ¤¤»°Ï¢À± ¥Îー¥Þ¥ë¥¹ー¥ÄVer. ²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ù¤Î¡ÖG.M.G. COLLECTION 13 ¥¬¥¤¥¢¡×¡ÖG.M.G. COLLECTION 14 ¥ª¥ë¥Æ¥¬¡×¡ÖG.M.G. COLLECTION 15 ¥Þ¥Ã¥·¥å¡×¤ò¸½ºß¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤´°ÆÆâÃæ¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§
¡üG.M.G. COLLECTION 13 µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¸¥ª¥ó¸ø¹ñ·³ ¹õ¤¤»°Ï¢À± ¥¬¥¤¥¢ ¥Îー¥Þ¥ë¥¹ー¥ÄVer. ²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-196575&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
¡üG.M.G. COLLECTION 14 µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¸¥ª¥ó¸ø¹ñ·³ ¹õ¤¤»°Ï¢À± ¥ª¥ë¥Æ¥¬ ¥Îー¥Þ¥ë¥¹ー¥ÄVer. ²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-196576&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
¡üG.M.G. COLLECTION 15 µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¸¥ª¥ó¸ø¹ñ·³ ¹õ¤¤»°Ï¢À± ¥Þ¥Ã¥·¥å ¥Îー¥Þ¥ë¥¹ー¥ÄVer. ²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-196577&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
¢£¤¢¤ß¤¢¤ß¼ÂÅ¹ÊÞ¥µ¥¤¥È
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
¢£G.M.G. COLLECTION µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à ¥¸¥ª¥ó¸ø¹ñ·³ ¹õ¤¤»°Ï¢À± ¥Îー¥Þ¥ë¥¹ー¥ÄVer. ²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¡ÚÀ½ÉÊ¾ðÊó¡Û
¢¢»²¹Í²Á³Ê¡§³Æ3,850±ß(ÀÇ¹þ)
¢¢È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯7·î²¼½ÜÍ½Äê
¢¢¥Ö¥é¥ó¥É¡§¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹
¡Ú¥µ¥¤¥º¡Û
¡¦¥¬¥¤¥¢¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¡§Á´¹âÌó100mm
¡¦¥ª¥ë¥Æ¥¬¡§Á´¹âÌó110mm
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ°ìÍ÷¡Û
¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢ËÜÂÎ¡Ä1
¡¦º¹¤·ÂØ¤¨ÍÑÆ¬Éô¥Ñー¥Ä¡Ä1
¡¦º¹¤·ÂØ¤¨ÍÑ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡Ä1
¡¦¥Ï¥ó¥É¥Ñー¥Ä³Æ¼ïÉÕÂ°ÉÊ
¡ÖG.M.G. COLLECTION¡×Âè13ÃÆ¤Ï¡¢¥¸¥ª¥ó¸ø¹ñ·³¤Î¥É¥à¤ò¶î¤ë¥¨ー¥¹¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¾®Ââ¡Ö¹õ¤¤»°Ï¢À±¡×¤è¤ê¡Ö¥¬¥¤¥¢¡×¤¬¥Îー¥Þ¥ë¥¹ー¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£ÎòÀï¤ÎÌÔ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÉ÷³Ê¤òÈ÷¤¨¤ëÆ¬Éô¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉÔÅ¨¤Ë¾Ð¤¦¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÁõÃåÍÑ¥Õ¥§¥¤¥¹¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¥¬¥¤¥¢¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÊÌÇä¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤¢¤ï¤»¤Æ·àÃæ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤òºÆ¸½²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£4inch¥µ¥¤¥º(Ìó10cm)¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿²ÄÆ°ÀÇ½¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖG.M.G. COLLECTION¡×Âè14ÃÆ¤Ï¡¢¥¸¥ª¥ó¸ø¹ñ·³¤Î¥¨ー¥¹¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¾®Ââ¡Ö¹õ¤¤»°Ï¢À±¡×¤è¤ê¡Ö¥ª¥ë¥Æ¥¬¡×¤¬¥Îー¥Þ¥ë¥¹ー¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£¤Ò¤ÈºÝÂç¤¤¤ÂÎ¶í¤ä¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Ï¿·µ¬Â¤·Á¤Ë¤ÆºÆ¸½¡£Á´¿È¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë½ÏÎý¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¡¢¹õ¤¤»°Ï¢À±¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£ÊÌÇä¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤¢¤ï¤»¤Æ·àÃæ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤òºÆ¸½²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£4inch¥µ¥¤¥º(Ìó10cm)¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿²ÄÆ°ÀÇ½¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖG.M.G. COLLECTION¡×Âè15ÃÆ¤Ï¡¢¥¸¥ª¥ó¸ø¹ñ·³¤Î¥¨ー¥¹¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¾®Ââ¡Ö¹õ¤¤»°Ï¢À±¡×¤è¤ê¡Ö¥Þ¥Ã¥·¥å¡×¤¬¥Îー¥Þ¥ë¥¹ー¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£¥¨ー¥¹¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÉ÷³Ê¤òÈ÷¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¤òÀìÍÑ¤ÎÆ¬Éô¤ÈÉÔÅ¨¤Ë¾Ð¤¦¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÁõÃåÍÑ¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÊÌÇä¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤¢¤ï¤»¤Æ·àÃæ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤òºÆ¸½²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£4inch¥µ¥¤¥º(Ìó10cm)¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿²ÄÆ°ÀÇ½¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³ÆÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ë¤Ï¡¢»þ´ü¤Ë¤è¤ê²èÁü¡¦¾ðÊó¤¬ÄÉ²Ã¤Þ¤¿¤Ï¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î·ÇºÜÆâÍÆ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿À½ÉÊ¤ò´Þ¤à¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù´ØÏ¢À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=16&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û
