¶È³¦½é¡¡¼ã¼ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¤¿¤á¤Î¡ØSign Expression Award¡ÙÁÏÀß¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ß±ÇÁü¡ß¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¡È¥µ¥¤¥ó¤ÎÌ¤Íè¡É¤òÁÛÁü¤¹¤ë
³ô¼°²ñ¼ÒDAIKAN(ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ÎµÁ½¤)¤Ï¡¢¥µ¥¤¥ó¤¬Ã´¤¦²ÁÃÍ¤ÎºÆÄêµÁ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼ã¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¼«Í³¤ÊÄ©Àï¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ïー¥É¡ØSign Expression Award2026¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢¥í¥´¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÉôÌç¤È¥Ô¥¯¥È¥°¥é¥àÉôÌç¤Î2¥«¥Æ¥´¥êー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ß±ÇÁü¡ß¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡É ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤·¤¤¥µ¥¤¥óÉ½¸½¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤¹¤ë¡¢¥µ¥¤¥ó¶È³¦½é*¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥ó¤Ï¡Ö¾ðÊó¤ò¼¨¤¹¡×»þÂå¤«¤é¡¢¡ÖÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×»þÂå¤Ø¡£½¾Íè¤Î»ë³ÐÅªÌò³ä¤òÄ¶¤¨¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤È¿Í¤Î´¶¾ð¤ò¤Ä¤Ê¤°¼Ò²ñÅª¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊÑ²½¤ÎÃæ¿´¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¼ã¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÈ¯ÁÛÎÏ¤Ç¤¢¤ë--¤½¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é¡ØSign Expression Award¡Ù¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºîÉÊ¤Ë½É¤ë ¡ÈÊª¸ì¡É ¤¬¡¢ÅÔ»Ô¤ä¶õ´Ö¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¥í¥´¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬»ý¤Ä¥¹¥Èー¥êー¤ò±ÇÁü¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥Ô¥¯¥È¥°¥é¥à¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¶¦Í¤Ç¤¤ë´¶¾ð¤ä»ëÅÀ¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢Ì¤Íè¤Î¥µ¥¤¥ó¤Î¤¢¤êÊý¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÉ½¸½ÎÎ°è¤Ç¤¹¡£ÁÏÂ¤¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢Ã±¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢´ë¶È¡¦ÅÔ»Ô¡¦ÂÎ¸³¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¶õ´Ö¤Ëµ²±¤ò¹ï¤à¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î·Á¤Ç¤¹¡£
³ØÀ¸¤À¤«¤é¤³¤½ÉÁ¤±¤ë¡¢Ì¤Íè¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬¤¢¤ë¡£
ËÜ¥¢¥ïー¥É¤ò³ØÀ¸¸ÂÄê¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´°À®¤µ¤ì¤¿Åú¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤À·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ìä¤¤¤ä°ãÏÂ´¶¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦½ã¿è¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ë¤³¤½¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥µ¥¤¥óÉ½¸½¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
²ÝÂê¤äÀ©Ìó¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤³ØÀ¸¤Î»ëÅÀ¤Ï¡¢¤È¤¤Ë¶È³¦¤Î¾ï¼±¤ò·Ú¤ä¤«¤ËÈô¤Ó±Û¤¨¡¢ÅÔ»Ô¤ä¶õ´Ö¤Î¤¢¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØSign Expression Award¡Ù¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬Ã±¤Ë¡ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÂ¦¡É¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ì¤Íè¤Î¥µ¥¤¥óÉ½¸½¤ò¶¦¤Ë¤Ä¤¯¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ³ØÀ¸¤ò·Þ¤¨¡¢¡È¥µ¥¤¥ó¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëºîÉÊ¡É¤ò¼Ò²ñ¤Ø¤È¤Ò¤é¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¹¡£
¼õ¾ÞºîÉÊ¤Ï2026Ç¯6·î10Æü～12Æü¡¢SIGN EXPO 2026¡ÊÂçºåÆî¹ÁATC¥Ûー¥ë¡Ë¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¡¦¾å±Ç¤·¼Ò²ñ¤ÈÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ëÈ¯¿®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚSign Expression Award2026³µÍ×¡Û
¢£ ±þÊçÉôÌç
¡¦¥í¥´¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¿¥âー¥·¥ç¥ó¥í¥´¡Ê10ÉÃ¤Þ¤Ç¡¿MP4·Á¼°¡Ë
¡¦¥Ô¥¯¥È¥°¥é¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÊAdobe Illustrator·Á¼°¡¿JPEG¡¢PDF·Á¼°¤Ê¤É¡Ë
¢£ ±þÊç»ñ³Ê
ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÀìÌç³Ø¹»¡¦Ã»´üÂç³Ø¡¦Âç³ØÅù¤ËºßÀÒ¤¹¤ë³ØÀ¸¤ÎÊý
¢£ ºîÉÊÄó½Ð´ü¸Â
2026Ç¯1·î26Æü～2026Ç¯3·î31Æü
¢£ ·ë²ÌÈ¯É½
2026Ç¯5·î11Æü
¢£ ¼ø¾Þ¼°
2026Ç¯6·î¡ÊSIGN EXPO 2026¤Ë¤Æ¡Ë
¢£ ¾Þ¶â
Âç¾Þ¡¦Í¥½¨¾Þ¡¦ÆÃÊÌ¾Þ¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¾Þ¤ò³ÆÉôÌç¤ÇÁª½Ð
¢£ ¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://www.daikan.ne.jp/seaward/
³ô¼°²ñ¼Ò¡¡DAIKAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¡¡Tel 06-6551-2700¡¡ ¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡¡https://www.daikan.ne.jp/
Ã´¡¡¡¡Åö¡§ÁíÌ³Éô¡¡¸¶¡¡