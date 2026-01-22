¡ØONE PIECE ³¤Â±ÌµÁÐ4¡Ù¥¨¥Í¥ë¡¢¥¼¥Ã¥È¡¢¥¥ó¥°¤¬»²Àï¤¹¤ëDLCÂè8ÃÆÇÛ¿®³«»Ï¡ª¡ÖPortrait.Of.Pirates¡×¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤É¤¬¹ç·×100Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¤Úー¥ó¤â³«»Ï¡ª
¥æー¥¶ー¥¢¥ó¥±ー¥È¤«¤é»²Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥¨¥Í¥ë¡¢¥¥ó¥°¡¢¥¼¥Ã¥È¤¬¼ýÏ¿¡ª
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ñ¥Ã¥¯Âè8ÃÆ¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¡×ÇÛ¿®³«»Ï¡ªºÇ¿·PV¤â¸ø³«¡ª
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=6SbT1PF_haE ]
¥¨¥Í¥ë[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=X8lMAUI9kvw ]
¶õÃæ¹¶·â¤ÇÅÅÎÏ¤òÃù¤á¤Æ¡¢ÃÏ¾å¥Á¥ãー¥¸¹¶·â¤Ç°ìµ¤¤ËÊüÅÅ¤·¤ÆÅ¨¤òÝÓÌÇ¤¹¤ëÀïÆ®¥¹¥¿¥¤¥ë¡£
ÃßÅÅ¤Ï2ÃÊ³¬¤Þ¤Ç²ÄÇ½¤Ç¡¢ÅÅµ¤¤òÃù¤á¤ë¤Û¤ÉÊüÅÅ¤Î°ÒÎÏ¤Î¾å¤¬¤ê¡¢¡ÈÅÅÎ¶¡É¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤ê¡ÈËüÍë¡É¤Ç¹ÈÏ°Ï¤Ë¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅ¨¤ò°ìÌÖÂÇ¿Ô¤Ë¤Ç¤¤ë¡£
¥¥ó¥°[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=gje52ZFYIcg ]
ÃÏ¾å¤ÎÅ¨¤ò±ê¤Ç¾Æ¤¿Ô¤¯¤· ¶õÃæ¤ÎÅ¨¤ÏÈô¹Ô¹¶·â¤Ç°µÅÝ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¡£
¿Í·¿¾õÂÖ¤Ç¤ÏÅá¡¢½³¤ê¡¢·ý¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¿Í½Ã·¿¾õÂÖ¤Ç¤ÏÍã¤òÍÑ¤¤¤¿¹ÈÏ°Ï¤Î¹¶·â¤ÇÀï¾ì¤ò²Ð¤Î³¤¤ËÊÑ¤¨¤ÆÅ¨¤ò²õÌÇ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¼¥Ã¥È[Æ°²è4: https://www.youtube.com/watch?v=-Lx4iBO5bhs ]
¶áµ÷Î¥¤ÎÅ¨¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¥Ã¥·¥ãー¤òÍÑ¤¤¤¿½ÅÎÌ´¶¤Î¤¢¤ë¹¶·â¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢±óµ÷Î¥¤ÎÅ¨¤Ë¤ÏÃÆ´Ý¤ä¥ìー¥¶ー¤òÈ¯¼Í¤·¤Æ¡¢¥ªー¥ë¥é¥¦¥ó¥Àー¤ÊÀï¤¤¤¬²ÄÇ½¡£
³¤Ï°ÀÐ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¥Ã¥·¥ãー¤ÏÇ½ÎÏ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·â¤¬ÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥¢ー¥Þー¥Ö¥ì¥¤¥¯¤òÁÀ¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¡£
¿·µ¬DLC¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ñ¥¹3¡×¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
ËÜÆüÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿ÄÉ²ÃDLCÂè£¸ÃÆ¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤È¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤ÎÂè7ÃÆ¡ÖÌ¤ÍèÅç¥¨¥Ã¥°¥Ø¥Ã¥É¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ªÆÀ¤Ê¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ñ¥¹£³¡×¤â¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¹ØÆþÆÃÅµ¤Ë¤Ï¥·¥ã¥ó¥¯¥¹¤ÎÄÉ²Ãµ»¡È¿ÀÈò¡É¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¹ØÆþ¸å¤¹¤°¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¡ª¤¼¤Ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ñ¥¹£³¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥³¥Á¥é :
https://oppw4-20.bn-ent.net/dlc/characterpass3/
DLCÂè£¸ÃÆÇÛ¿®µÇ°¡ª¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬¹ç·×100Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«»Ï¡ª
DLCÂè£¸ÃÆ¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤ÎÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡ÖPortrait.Of.Pirates¡×¥·¥êー¥º¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤É¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬ÃêÁª¤Ç¹ç·×100Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£À§Èó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
- ±þÊçÊýË¡
£±.ONE PIECE ²ÈÄíÍÑ¥²ー¥à¸ø¼°X(https://x.com/opgame_official)¤ò¥Õ¥©¥íー
£².³ºÅö¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
- ±þÊç´ü´Ö
2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç
¢§¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥³¥Á¥é
https://oppw4-20.bn-ent.net/special/dlc8cp/
¥²ー¥àËÜÊÔ¤È¥®¥¢£µ¤Î¥ë¥Õ¥£¤ò´Þ¤àDLC¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥Ã¥¯¤âÂÐ¾Ý¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥»ー¥ë¼Â»ÜÃæ¡ª
ºÇÂç40¡ó¥ª¥Õ¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥»ー¥ë¤â¼Â»ÜÃæ¡ª¥²ー¥àËÜÊÔ¤È¥®¥¢5¤Î¥ë¥Õ¥£¤Ê¤É¤ò´Þ¤àDLC¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥Ã¥¯¤âÂÐ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤ÒÁÖ²÷ÌµÁÐ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥»ー¥ë´ü´Ö¡Û¡¡
Nintendo Switch(TM)¡§2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
PlayStation(R)5/PlayStation(R)4¡§2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª :
https://oppw4-20.bn-ent.net/
¡ØONE PIECE ³¤Â±ÌµÁÐ4¡Ù ¤È¤Ï
¡ØONE PIECE¡Ù¡ß¡ØÌµÁÐ¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óºîÉÊ¡ª¡¡
Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¤ÈÁÖ²÷¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¿Íµ¤¤Î¡ØÌµÁÐ¡Ù
¥·¥êー¥º¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤¿¡¢Á´À¤³¦Îß·×½Ð²Ù¿ô800ËüËÜ¡Ê*1¡ËÆÍÇË¤ÎÂç¿Íµ¤¥·¥êー¥º¡Ö³¤Â±ÌµÁÐ¡×¤ÎºÇ¿·ºî¡ª
¡¡
¡Ö°ì¡Èµ¤¡ÉÅöÀé¤ÎÃç´Ö¤ÈÂçËÁ¸±¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¥¢¥Ë¥á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿ËÁ¸±¤òÁÖ²÷¤ÊONE PIECE¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÂÎ¸³²ÄÇ½¡£
¡ö1¡§¢¨¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ´Þ¤à¡¡¢¨³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÄ´¤Ù¡¡¢¨2023Ç¯5·î»þÅÀ
¡ØONE PIECE¡ÙÌµÁÐ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ÊONE PIECE¤ÎÀï¾ìÂÎ¸³¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥óÃæ¤ËÇË²õ¤µ¤ì¤ë·úÊª¤äÅÚ±ì¤¬Éº¤¦¶õµ¤´¶¤Ê¤É¡ÖONE PIECE¤ÎÀï¾ìÂÎ¸³¡×¤òÄÉµÚ¡ª½¾Íè¤Î¡Ö³¤Â±ÌµÁÐ¡×¤Ç¤Ï½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÇË²õ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¶õÃæÌµÁÐ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡Ö¥Õ¥©¥ë¥à¥Á¥§¥ó¥¸¡×¤Ê¤É¤Î¿·Í×ÁÇ¤òÀ¹¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÁÖ²÷¤Ê¡ØONE PIECE¡ÙÌµÁÐ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤®¤Î¥É¥é¥ÞÂÎ¸³¡ª!
¡Ö³¤Â±ÌµÁÐ¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥Ë¥á¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥âー¥É¡Ö¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥í¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ì¥¹¥íー¥¶¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò´Þ¤à¡Ö¿·À¤³¦ÆÍÆþÊÔ¡×¤ä¡Ö¥Ûー¥ë¥±ー¥¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉÊÔ¡×¤Ê¤É¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤ÎÂç¿Íµ¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÄÉÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¡ª¤¢¤Î´¶Æ°¤òÁÖ²÷¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¸½ºß¥¢¥Ë¥á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ï¥Î¹ñÊÔ¡×¤ò¡¢¥²ー¥à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤ÇÉÁ¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥Î¹ñ¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿Çþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤Î¿·¤¿¤Ê¤ëËÁ¸±¡¢³¤Â±ÌµÁÐ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅ¸³«¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
³¤Â±ÌµÁÐ¥·¥êー¥º½é¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó4¿Í¶¦Æ®¡ª
ËÜºî¤Ç¤Ï4¿Í¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶¦Æ®¥×¥ì¥¤¤ËÂÐ±þ¡ª¼¡¡¹¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë¶¯Å¨¤ò4¿Í¤Ç·âÇË¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÖµðÂç¥Ü¥¹Àï¡×¡¢4¿Í¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿·ü¾Þ¶â¤ò¾å¤²¤Æ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡ÖÁí¹ç·ü¾Þ¶âÀï¡×¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾õ¶·¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«·³¤Î¥Ê¥ï¥Ð¥ê¤ò°ìÄê»þ´ÖËÉ±Ò¤¹¤ë¡Ö»þ´ÖËÉ±ÒÀï¡×¡¢¼«Ê¬°Ê³°¤Î3¿Í¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥Ê¥ï¥Ð¥ê¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¥Ê¥ï¥Ð¥êÁèÃ¥Àï¡×¤Î4¼ïÎà¤Î¶¦Æ®ÌµÁÐ¤òÂÎ¸³¤»¤è¡ª
¾ÜºÙ¤ÏÀ½ÉÊ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡¡https://oppw4-20.bn-ent.net/
À½ÉÊ´ðËÜ¾ðÊó
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/2034_1_d5558229f37a28d8548401aef6ade756.jpg?v=202601220521 ]