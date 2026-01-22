第2回「日本全国！ご当地冷凍食品大賞 2025-2026」栄えあるグランプリは秋田県のご当地冷凍食品「あきたと鶏めし」（株式会社花善）に決定しました！

一般社団法人未来の食卓株式会社花善の八木橋氏（代表取締役）と審査員一同

一般社団法人未来の食卓（所在地：東京都港区西新橋 代表理事：山田まさる）は、昨年に続き、日本の冷凍食品業界を盛り上げる食品アワード、第2回「日本全国！ご当地冷凍食品大賞2025-2026」を実施、運営しております。第2回目の今回は、昨年を大きく上回る115品がエントリー（約1.6倍に増加）されました。これによって、「日本全国！ご当地冷凍食品大賞」は、2回の大会を通じて187品のご当地冷凍食品、全47都道府県からのエントリーを達成しました。

1次書類選考を通過した112品を、2次審査で全ての商品を試食審査を行い、より優れた商品を3次審査にて、6人の審査員が厳正に審査いたしました。その結果、最高金賞5品、金賞27品、銀賞20品、銅賞46品が入賞を果たしました。

最高金賞商品の中から、栄誉あるグランプリが決定！

2025年1月22日に開催された表彰式では、最高金賞に輝いた5品（4社）によるプレゼンテーションと試食の後、決戦投票が行われ、栄誉ある第2回のグランプリには、秋田県の「あきたと鶏めし」（株式会社花善）が選ばれました。

最高金賞に輝いた各社のプレゼンテーションが終わり、グランプリが発表されたの瞬間には、株式会社

花善の八木橋さん（代表取締役）は、下記のように喜びと意気込みを語りました。

2度目の挑戦でグランプリを取ることができたこと、本当に嬉しく思います。しかし、これが最後ではなく２連覇３連覇を目指していきたいと考えています。そして金賞にも「美さわ」さんという大館（秋田県大館市）の商品が入賞しています。ご当地としての大館（秋田県大館市）がいかに良いところか、ぜひ足を運んで確かめてみてください。

審査員及び主催者コメント

グランプリ商品写真タケムラダイ氏コメント

最後のプレゼンが決め手になり、私も「あきたと鶏めし（株式会社花善）」に一票入れさせてもらいました。花善様のプレゼンで「これ以上おいしくても、おいしくなくてもいけない。」という言葉には、地域の名物というのは「美味しい」を追求するだけではなく、守る歴史もあるのかと改めて考えさせられました。「ご当地冷凍食品」を体現してくれた商品だと思っています。

未来の食卓(主催)代表の山田まさる氏総評コメント

昨年を上回る115品もの商品に参加いただいたことを深く感謝いたします。

コロナ禍に冷凍食品事業を始めたというメーカー様が多く参加いただいておりました。しかし、その窮地の中始めた「冷凍食品」が、今は新たな市場を切り開く武器になっていることを喜ばしく思います。

これからも、日本中のメーカーや食に関わる企業様と「ご当地冷凍食品」というジャンルを益々盛り上げていきたいと考えております。

その他の表彰商品（TOP10/審査員特別賞）

「ご当地冷凍食品」として「味」「ストーリー性」「パッケージやデザイン」「独創性」において、優れた商品であると認定した「ご当地冷凍食品TOP10」

宇和島鯛めし（愛媛）

株式会社かどや

瓦そば（山口）

株式会社はしもと商店

秋田と鶏めし（秋田）

株式会社花善

niigata plane cream cheese cake（新潟）

デセールカフェ マルトシカク

讃岐彩り野菜と鶏カレーうどん（香川）

株式会社山田家物流

具たっぷりレンチンカップきりたんぽ（秋田）

有限会社美さわ

味付き手羽先揚げ / 骨なし（愛知）

とんかつみわ

鹿児島黒豚生餃子 （鹿児島）

株式会社ビッグファイブ

いかしゅうまい大まる（佐賀）

株式会社萬坊

山陰鳥取かにめし （鳥取）

株式会社アベ鳥取堂

※順不同

「ご当地冷凍食品」として、各審査員が優れた商品であると認定した「審査員特別賞」

讃岐彩り野菜と鶏カレーうどん /株式会社山田家物流（香川）

タケムラダイ賞

シャキ！うまっ！れんこん餃子 /すずき蓮根農園（茨城）

柴田真希賞

具たっぷりレンチンカップきりたんぽ /有限会社美さわ（秋田）

はっしー（橋本陽）賞

高知名物 日曜市の冷凍いも天 / 有限会社大平商店（高知）

村田明彦賞

牡蠣の塩煮 / 末永海産株式会社（宮城）

桃世真弓賞

農場直送ぜいたくラザニア/しばちゃんの台所（千葉）

冷凍子ママ賞

※審査員代表タケムラダイ氏を筆頭に審査員名による五十音順

グランプリ受賞商品含め、表彰商品を販売に関する情報

第２回「日本全国！ご当地冷凍食品大賞 2025-2026」概要

- 松屋銀座「ギンザフローズングルメ」にて販売日時：2025年1月23日（金）より 2月14日（土）まで松屋銀座 地下2階「ギンザフローズングルメ」にてグランプリ含む最高金賞、金賞受賞商品を全10品販売。- 楽天市場「楽天グルメ館」にて第2回「日本全国！ご当地冷凍食品大賞 2025-2026」のグランプリ含む最高金賞、金賞受賞商品を販売。URL： https://www.rakuten.ne.jp/gold/r-food/frozen.html※1月25日（日）より販売開始

イベント名：第２回 「日本全国！ご当地冷凍食品大賞2025‐2026」

日 時：募集期間2025年9月9日～11月30日

2025年12月18日（木）3次最終審査会実施／2026年１月22日（木）表彰式

参加 費用：申し込み／書類審査は無料で受付。

書類審査通過後にエントリー費3万円（消費税別）と商品提供。

主 催：一般社団法人 未来の食卓

後 援：冷凍食品PR連盟

協 力：松屋銀座「ギンザフローズングルメ」 / 楽天グループ株式会社

一般社団法人全国スーパーマーケット協会 / フクシマガリレイ株式会社

株式会社テクニカン / 株式会社食文化 ※決定順